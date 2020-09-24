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roberto dark написав:Надо еще учитывать долярчику риск недостроя и прочих ВОЗМОЖНЫХ гипотетических проблем с коммуникациями, вводом в эксплуатацию и т.д. С момента покупки у него до сдачи минимум 3 года пройдет, а однушка за это время заработает больше 7000$
я тоже сторонник брать уже введённое в эксплуатацию. Переплата отбивается душевным спокойствием и тем, что сразу начинаешь сдавать. Но по цене аренды опыт другой (см выше). Поэтому, в идеале, брать смарт в сданном доме.
есть города где стоимость и соответственно аренда настолько высоки (Токио Гонконг) что человек с низким доходом вынужден жить в смарте, потому что иных вариантов у него нет. Львов таким дорогим по аренде пока ещё не является, как и любой другой город Украины. Смарт в наших условиях это дешевая замануха вогнать в бетон тех, у кого мало денег. Как на смарт отреагирует арендатор покажет время. По факту сдаются даже комнаты в общагах, смарт явно не хуже. Но сколько за него будут готовы платить неизвестно.
+ Лучше и не скажешь. Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями и причем даже в центральных локациях, в отличии от Киева ( про мега стройки где только возможно молчу даже). Который десяток лет город НИКАК не может перешагнуть планку 800 тыс. населения. Идет в основном на убыль...
roberto dark написав:Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями
Во Львове были моменты когда посуточно до 500 грн нельзя было снять ничего (убитое в хлам, комнаты и хостелы не рассматривали). Правда давно, ещё до ковида.
Сегодня смотрел ролик англоязычного чувака с Тайланда, прогуливающийся по Паттайе. Там просто мрак ...Безлюдные улицы, закрытые кафе, обшарпанные бары, отели уже 2-й год подряд. Мне как туристу, который много раз там был и видел этот праздник жизни 24/7 очень грустно видеть такую картину. Но это увы судьба многих курортных городов во всем мире. Львов - туристический город лишь отчасти. Кроме того повезло , что внутренний туризм периодически присутствовал и даже богатые арабы этим летом подтянулись, как не странно бы звучало
roberto dark написав:Львов - туристический город лишь отчасти. Кроме того повезло , что внутренний туризм периодически присутствовал и даже богатые арабы этим летом подтянулись, как не странно бы звучало
когда ко мне приезжают иностранцы я их везу куда? конечно во Львов, потом в Каменец-Подольский. А Киевом-Одессой никого не удивишь. Таких городов в каждой развитой стране много. Посуточный потенциал у смартов есть, помесячного нет. Когда то в Затоке продавали номера в отеле Променад по 20куе уже с ремонтом и мебелью. Управляющая компания была готова их сдавать посуточно, за свой %. По факту ты покупаешь работающий бизнес. Одна проблема - короткий пляжный сезон, в остальное время плати комуналку.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 вер, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования? Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?
Прекрасный инструмент! Я сам им пользуюсь, но кроме него у меня есть есть то, чего нет у вас. Зачем то вы ведь пришли на эту ветку? Не трудно догадаться
juristkostya написав:Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования? Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?
Прекрасный инструмент! Я сам им пользуюсь, но кроме него у меня есть есть то, чего нет у вас. Зачем то вы ведь пришли на эту ветку? Не трудно догадаться
У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.