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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 776777778779>
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:38

  roberto dark написав: Ваш индивидуальный опыт в Харькове нельзя переносить :D

В эпоху ОЛХ индивидуальный опыт ничем не уступает коллективному. Если ты загадал цену не по рынку, это понятно буквально через сутки.

Что касается специфики Львова, каюсь, не смотря на ваши мега-информативные, без капли сарказма сообщения, я эту специфику до сих пор не понимаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:38

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав:Надо еще учитывать долярчику риск недостроя и прочих ВОЗМОЖНЫХ гипотетических проблем с коммуникациями, вводом в эксплуатацию и т.д. С момента покупки у него до сдачи минимум 3 года пройдет, а однушка за это время заработает больше 7000$ :wink:
я тоже сторонник брать уже введённое в эксплуатацию. Переплата отбивается душевным спокойствием и тем, что сразу начинаешь сдавать. Но по цене аренды опыт другой (см выше). Поэтому, в идеале, брать смарт в сданном доме.
есть города где стоимость и соответственно аренда настолько высоки (Токио Гонконг) что человек с низким доходом вынужден жить в смарте, потому что иных вариантов у него нет. Львов таким дорогим по аренде пока ещё не является, как и любой другой город Украины. Смарт в наших условиях это дешевая замануха вогнать в бетон тех, у кого мало денег. Как на смарт отреагирует арендатор покажет время. По факту сдаются даже комнаты в общагах, смарт явно не хуже. Но сколько за него будут готовы платить неизвестно.

+ Лучше и не скажешь. Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями и причем даже в центральных локациях, в отличии от Киева ( про мега стройки где только возможно молчу даже). Который десяток лет город НИКАК не может перешагнуть планку 800 тыс. населения. Идет в основном на убыль... :(
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями
Во Львове были моменты когда посуточно до 500 грн нельзя было снять ничего (убитое в хлам, комнаты и хостелы не рассматривали). Правда давно, ещё до ковида.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:59

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями
Во Львове были моменты когда посуточно до 500 грн нельзя было снять ничего (убитое в хлам, комнаты и хостелы не рассматривали). Правда давно, ещё до ковида.


Сегодня смотрел ролик англоязычного чувака с Тайланда, прогуливающийся по Паттайе. Там просто мрак ...Безлюдные улицы, закрытые кафе, обшарпанные бары, отели уже 2-й год подряд. Мне как туристу, который много раз там был и видел этот праздник жизни 24/7 очень грустно видеть такую картину. :( Но это увы судьба многих курортных городов во всем мире. Львов - туристический город лишь отчасти. Кроме того повезло , что внутренний туризм периодически присутствовал и даже богатые арабы этим летом подтянулись, как не странно бы звучало 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Львов - туристический город лишь отчасти. Кроме того повезло , что внутренний туризм периодически присутствовал и даже богатые арабы этим летом подтянулись, как не странно бы звучало
когда ко мне приезжают иностранцы я их везу куда? конечно во Львов, потом в Каменец-Подольский. А Киевом-Одессой никого не удивишь. Таких городов в каждой развитой стране много. Посуточный потенциал у смартов есть, помесячного нет. Когда то в Затоке продавали номера в отеле Променад по 20куе уже с ремонтом и мебелью. Управляющая компания была готова их сдавать посуточно, за свой %. По факту ты покупаешь работающий бизнес. Одна проблема - короткий пляжный сезон, в остальное время плати комуналку.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 вер, 2021 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:07

  juristkostya написав:
  roberto dark написав: Ваш индивидуальный опыт в Харькове нельзя переносить :D

В эпоху ОЛХ индивидуальный опыт ничем не уступает коллективному. Если ты загадал цену не по рынку, это понятно буквально через сутки.

Что касается специфики Львова, каюсь, не смотря на ваши мега-информативные, без капли сарказма сообщения, я эту специфику до сих пор не понимаю.

Смешной вы Костя...Читайте в таком случае OLX :lol:

p/s https://www.olx.ua/nedvizhimost/kvartir ... rrency=USD Я вам даже подкину информацию для размышлений - готовый смарт за 27000$ напротив первой прелести долярчика в акуенном районе (4900метров от Оперного театра если по карте напрямую).
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 10 вер, 2021 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:18

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав: Ваш индивидуальный опыт в Харькове нельзя переносить :D

В эпоху ОЛХ индивидуальный опыт ничем не уступает коллективному. Если ты загадал цену не по рынку, это понятно буквально через сутки.

Что касается специфики Львова, каюсь, не смотря на ваши мега-информативные, без капли сарказма сообщения, я эту специфику до сих пор не понимаю.

Смешной вы Костя...Читайте в таком случае OLX :lol:

Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования?
Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:24

  roberto dark написав: Я вам даже подкину информацию для размышлений

Ээээ....вы реально полагаете, что без вашего деятельного участия это объявление невозможно найти?...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:25

  juristkostya написав:Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования?
Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?

Прекрасный инструмент! Я сам им пользуюсь, но кроме него у меня есть есть то, чего нет у вас. Зачем то вы ведь пришли на эту ветку? Не трудно догадаться :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:34

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования?
Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?

Прекрасный инструмент! Я сам им пользуюсь, но кроме него у меня есть есть то, чего нет у вас. Зачем то вы ведь пришли на эту ветку? Не трудно догадаться :wink:

У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.
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