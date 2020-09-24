vitaliian написав:

juristkostya написав: roberto dark написав: Надо еще учитывать долярчику риск недостроя и прочих ВОЗМОЖНЫХ гипотетических проблем с коммуникациями, вводом в эксплуатацию и т.д. С момента покупки у него до сдачи минимум 3 года пройдет, а однушка за это время заработает больше 7000$ Надо еще учитывать долярчику риск недостроя и прочих ВОЗМОЖНЫХ гипотетических проблем с коммуникациями, вводом в эксплуатацию и т.д. С момента покупки у него до сдачи минимум 3 года пройдет, а однушка за это время заработает больше 7000$ я тоже сторонник брать уже введённое в эксплуатацию. Переплата отбивается душевным спокойствием и тем, что сразу начинаешь сдавать. Но по цене аренды опыт другой (см выше). Поэтому, в идеале, брать смарт в сданном доме. я тоже сторонник брать уже введённое в эксплуатацию. Переплата отбивается душевным спокойствием и тем, что сразу начинаешь сдавать. Но по цене аренды опыт другой (см выше). Поэтому, в идеале, брать смарт в сданном доме.

есть города где стоимость и соответственно аренда настолько высоки (Токио Гонконг) что человек с низким доходом вынужден жить в смарте, потому что иных вариантов у него нет. Львов таким дорогим по аренде пока ещё не является, как и любой другой город Украины. Смарт в наших условиях это дешевая замануха вогнать в бетон тех, у кого мало денег. Как на смарт отреагирует арендатор покажет время. По факту сдаются даже комнаты в общагах, смарт явно не хуже. Но сколько за него будут готовы платить неизвестно.