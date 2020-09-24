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vitaliian Каменец-подольский? Крепость что-ли? Был там в детстве еще последний раз. Рекомендуете сьездить? Меня к сожалению что-то после Европы украинские замки не впечатляют. Был кстати пару лет назад в Мукачево в замке Паланок. Такого убожества уже давно не видел...
roberto dark написав:. Был кстати пару лет назад в Мукачево в замке Паланок. Такого убожества уже давно не видел...
Не преувеличивайте. Прошлой осенью специально завёз ребенка в Мукачевский замок перед броском на ЛБФ. Не Мон-Сен-Мишель, но весьма ухожено и прекрасно подходит для рассказа ребенку об основах фортификации.
juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.
На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.
Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.
На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.
Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.
juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.
На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.
Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.
Супер Константин, браво... На бис пожалуйста еще спойте что-нибудь
juristkostya написав:пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.
Супер Константин, браво... На бис пожалуйста еще спойте что-нибудь
И даже когда вам прямо указали на ошибку, продолжаете кривляться. Хотя извиниться и дальше вести предметную беседу - что может быть проще?