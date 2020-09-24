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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:39

vitaliian Каменец-подольский? Крепость что-ли? Был там в детстве еще последний раз. Рекомендуете сьездить? Меня к сожалению что-то после Европы украинские замки не впечатляют. Был кстати пару лет назад в Мукачево в замке Паланок. Такого убожества уже давно не видел...
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:46

  roberto dark написав:vitaliian Каменец-подольский? Крепость что-ли?

По каньону там полазить интересно. + Пару кварталов старого центра.
+ Хотын всего километрах в 30

С учётом доступности и дешевизны вполне вариант на пару дней.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:51

  roberto dark написав:. Был кстати пару лет назад в Мукачево в замке Паланок. Такого убожества уже давно не видел...

Не преувеличивайте.
Прошлой осенью специально завёз ребенка в Мукачевский замок перед броском на ЛБФ. Не Мон-Сен-Мишель, но весьма ухожено и прекрасно подходит для рассказа ребенку об основах фортификации.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:55

  juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.


На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". :) Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.

Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:02

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.


На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". :) Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.

Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:07

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:
  juristkostya написав:У каждого из нас есть что-то, чего нет у другого. Это нормально, в жизни всегда так. Что касается моих целей, то пока они не достигнуты. Никто не хочет делиться конкретной инфо, хотя я никому здесь не конкурент. Обидно.


На обиженных Костях во Львове риелторы "воду возят". :) Я понимаю, что вы хотите копейку сэкономить, но как не крутите - ВАМ ДОРОГА ПРЯМО К НИМ, независимо покупать будете или снимать.

Я вам открою небольшой секрет - эта ветка сугубо развлекательная, а не информативная в плане решения каких либо своих жилищных или инвестиционных вопросов. НО... ВЕСЕЛИТЬ нас вы все-таки можете конечно. Расскажите позже про свои успехи. Что купили-сняли? Какие впечатления ? Очень интересно, кроме шуток.
пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.

Супер Константин, браво... На бис пожалуйста еще спойте что-нибудь :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:24

  roberto dark написав:vitaliian Каменец-подольский? Крепость что-ли? Был там в детстве еще последний раз. Рекомендуете сьездить? Меня к сожалению что-то после Европы украинские замки не впечатляют.
Я же не знаю где вы были и что видели) Крепость в меньшей степени, там впадина где раньше текла река смотрич (фильварки), с уникальной природой, старый город самобытен. И окрестности интересны.

гляньте фото, может зайдёт
https://apartila.com/blog/15-foto-kamenec-podolskiy

https://www.5travel.net/2013/10/17/udiv ... anilische/

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:vitaliian Каменец-подольский? Крепость что-ли?

По каньону там полазить интересно. + Пару кварталов старого центра.
+ Хотын всего километрах в 30

С учётом доступности и дешевизны вполне вариант на пару дней.

примерно да.

  roberto dark написав:Был кстати пару лет назад в Мукачево в замке Паланок. Такого убожества уже давно не видел...
А мне нравится и Мукачево и паланок. Не то чтобы туда каждый год ездить но место приятное и виды хорошие. В Чинадиево были?
https://sanatorii-karpat.com/sanatorii- ... akarpatye/
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:25

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:пока что массовик-затейник здесь вы. Сами придумали, что я намерен купить/снять, сами накатали несколько бестолковых (хотя и многословных) постов "типа советов", сами теперь от своих выдумок веселитесь.

Супер Константин, браво... На бис пожалуйста еще спойте что-нибудь :lol:

И даже когда вам прямо указали на ошибку, продолжаете кривляться. Хотя извиниться и дальше вести предметную беседу - что может быть проще?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:29

Огляд Тарьян тауер. Так, як на нього дрочать на київській гілці думав, щось дійсно круте.
https://youtu.be/EbqIHOWuuyA
Так. Трохи краще за смарт долярека.
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