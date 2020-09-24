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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:06
Frant написав:
черговий ріелтор, який напарює Долярекам і Успіхам неліквідне житло? Чи харьківсЬкий інвештор, який надумав купити найдешевші помідори/житло під оренду і для себе в історичному місті?
З нього рієлтор - як з мене англійська королева. Скоріше мріє ним стати, як і один з наших улюблених заморських друзів. Сьогодні такий час, що рієлтором ЗА ОДИН ДЕНЬ, може стати навіть дівчинка, яка приїхала с села і ще напередодні корову доїла. Нічого проти селян не маю, але кожен НЕХАЙ ЗАЙМАЄТЬСЯ СВОЄЮ СПРАВОЮ. Тоді і державою будуть керувати не КОМІКИ І БУВШІ ЗЕКИ, а так - маємо те, що маємо.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 11 вер, 2021 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:09
roberto dark написав:
Frant написав:
черговий ріелтор, який напарює Долярекам і Успіхам неліквідне житло? Чи харьківсЬкий інвештор, який надумав купити найдешевші помідори/житло під оренду і для себе в історичному місті?
З нього рієлтор - як з мене англійська королева. Скоріше мріє ним стати, як і один з наших улюблених заморських друзів. Сьогодні такий час, що рієлтором ЗА ОДИН ДЕНЬ, може стати навіть дівчинка, яка приїхала с села і ще напередодні корову доїла.
Ріелтор - це нудна важка повсякденна праця. Насправді так.
І лише тим ріелторам, які працюють по 9-12 годин на добу, можна пристойно заробити. І треба розуміти, хто що чого хоче.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:28
Хотів багато чого написати, так як тут постійно нарікають/наговорюють саме про мій(особистий) менталітет, але скажу просто - ви всі глибоко помиляєтесь що-до мене.
Я теж обурений паркуванням на газонах, залишенням тимчасово пакетів сміття на загальних коридорах і т. д. і т. п.
І, замість тисячу слів, свій менталітет хочу передати цією піснею...
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Додано: Суб 11 вер, 2021 12:22
juristkostya написав: roberto dark написав: juristkostya написав:Если вы владеете реальными цифрами в заданных критериях, буду рад их узнать
.
Любопытно..Не так много времени прошло, с тех пор как харьковский юморист интересовался арендой на Левандовке ( я даже пытался его отговорить от этой бредовой затеи) и спрашивал о проезде в центр на маршрутке, потому что на автомобиль ещё не заработал. А тут на тебе! Уже ему ничего не надо
Узко мыслите. Кроме купить и снять можно ещё сравнить с ситуацией в Харькове. Вам непонятно, а мне интересно.
Тут фінансовий форум, з прахфесіоналами, дилетантами і заробітчанами, мухами, котлетами , куосаками, Марксами, Енгельсами, Наполеонами і рейковим транспортом
Хочуть купити дешевше, продати/здати дорожче. Заодно похвалитись статками і рівнем інтелекту (в кого він є, звісно).
Інтерес мусить бути фінансовий, а не просто покататись на самокаті з Ірпеня на Холодну Гору чи з Харкова у Львів попити каву.
_____
Перепрошую, чи не можна успішного флудьора-смартовика прикрити в бан ще на пару днів? Схоже, в бані він потроху окультурюється. Був би вельми вдячний!
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Додано: Суб 11 вер, 2021 12:38
Frant написав:
Інтерес мусить бути фінансовий, а не просто
Это опять же к вопросу о широте взгляда.
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juristkostya
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:05
juristkostya написав: Frant написав:
Інтерес мусить бути фінансовий, а не просто
Это опять же к вопросу о широте взгляда.
Ви не розумієте, що тут обговорюють фінансові питання нерухомості???
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:07
Frant написав: juristkostya написав: Frant написав:
Інтерес мусить бути фінансовий, а не просто
Это опять же к вопросу о широте взгляда.
Ви не розумієте, що тут обговорюють фінансові питання нерухомості???
Теперь перечитайте вопросы, которые я задавал по Львову. Вопрос цены там везде присутствует
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