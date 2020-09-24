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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 778779780781
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Инфраструктура всё так же отсталая?
посмотрите Сходницу, там такие отели, нет таких ни в Киеве ни во Львове. В Трускавце давно не был. Ещё Стрый люблю. Милое провинциальное село. Чистое и ухоженное.
  roberto dark написав:Одно из самых красивых мест на Украине по-моему
это да.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:06

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Инфраструктура всё так же отсталая?
посмотрите Сходницу, там такие отели, нет таких ни в Киеве ни во Львове. В Трускавце давно не был. Ещё Стрый люблю. Милое провинциальное село. Чистое и ухоженное.
  roberto dark написав:Одно из самых красивых мест на Украине по-моему
это да.

В Стрию был очень давно. Там слишком уж провинциально и контингент долярчики..В Сходнице не был . По гуглмэп смотрел - одна улица с кафешками, магазинами и на этом вся инфраструктура закончилась. На счёт отелей крутых не в курсе. Может и есть но не особо интересуют. Как то вообщем тоже скучновато для продолжительного пребывания...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:контингент долярчики

А давайте питання влоб?)))
1. Який саме "контингент долярчики"?
2. Чому склалась така думка про долярчиків?
3. Які пруфи у підтвердження "контингент у долярчиків"?
:D
п.с.
Якщо малось на увазі "селюк" - так ми вже тут розібрались, що більшість КОРІННЯ львів'ян - понаїхи!(навіть, Джампове коріння - теж ;) - мабуть, і Кодера - також) )
А я вже десь 12р. мешкаю в місті Лева і вже багато чого набрався "міського" ;)

Є ще аргументи? :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:51

  Успіх написав:
  roberto dark написав:контингент долярчики

А давайте питання влоб?)))
1. Який саме "контингент долярчики"?
2. Чому склалась така думка про долярчиків?
3. Які пруфи у підтвердження "контингент у долярчиків"?
:D
п.с.
Якщо малось на увазі "селюк" - так ми вже тут розібрались, що більшість КОРІННЯ львів'ян - понаїхи!(навіть, Джампове коріння - теж ;) - мабуть, і Кодера - також) )
А я вже десь 12р. мешкаю в місті Лева і вже багато чого набрався "міського" ;)

Є ще аргументи? :)


Так уж сложилось, что у активных участников этого форума, слово "долярчик" - стало неким именем нарицательным (как "титушка" например в Украине), которое определяет менталитет целой группы людей, которые имеют общие признаки происхождения, культурной среды и т.д.

Тут ничего личного как бы.. 8) К тому же - это ваш "крест", несите его с гордо поднятой головой, а не "переводите стрелки" на других участников, что вообщем-то не этично и отчётливо проявило в вас того же "селюка". Вот вам и пруфы налицо.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Как то вообщем тоже скучновато для продолжительного пребывания...

продолжительного даже не знаю. Один день можно в Почаеве провести. Один в Черновцах. Один в Умани. Два в Харькове (парк Горького и парк Фельдмана).

долярчику не смотреть! (эротика)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:04

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Как то вообщем тоже скучновато для продолжительного пребывания...

продолжительного даже не знаю. Один день можно в Почаеве провести. Один в Черновцах. Один в Умани. Два в Харькове (парк Горького и парк Фельдмана).

долярчику не смотреть! (эротика)

Та як тут не подивишся, як на заставці вже пані "чекає"... :oops: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:30

  Успіх написав:Є ще аргументи? :)

Возвыситься в собственных глазах не прикладывая и капли усилий, очевидно же (за счёт негров/евреев/цыган утверждаться таким образом уже опасно, можно статью схлопотать, а за счёт мигрантов из области пока можно. Вот и ловят момент).
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:35

  vitaliian написав: Два в Харькове (парк Горького и парк Фельдмана).

Переться в другой город поросят помацать? Не смешите. По Харькову надо просто гулять, наслаждаться чистотой, зеленью, фонтанами и простором. А без парка Фельдмана можно всю жизнь прожить и ничего не потерять.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 23:15

  roberto dark написав: стало неким именем нарицательным (как "титушка" например в Украине), которое определяет менталитет целой группы людей, которые имеют общие признаки происхождения, культурной среды и т.д.

Тут ничего личного как бы.. 8) К тому же - это ваш "крест", несите его с гордо поднятой головой, а не "переводите стрелки" на других участников, что вообщем-то не этично и отчётливо проявило в вас того же "селюка". Вот вам и пруфы налицо.

Само использование такого, с позволения сказать, термина, как "вообщем-то" (вместо "в общем-то" + без выделения запятыми) со всей однозначностью подтверждает ваше право раздавать оценки типа "селюк"....
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