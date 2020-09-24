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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 вер, 2021 10:40
Frant написав: juristkostya написав: roberto dark написав:
стало неким именем нарицательным (как "титушка" например в Украине), которое определяет менталитет целой группы людей, которые имеют общие признаки происхождения, культурной среды и т.д.
Тут ничего личного как бы..
К тому же - это ваш "крест", несите его с гордо поднятой головой, а не "переводите стрелки" на других участников, что вообщем-то не этично и отчётливо проявило в вас того же "селюка". Вот вам и пруфы налицо.
Само использование такого, с позволения сказать, термина, как "вообщем-то" (вместо "в общем-то" + без выделения запятыми) со всей однозначностью подтверждает ваше право раздавать оценки типа "селюк"....
Сільська культура - принципово відрізняється від міської.
І в місті вона недоречна.
Сільські методи - в місті малоефективні або ж надзвичайно працезатратні.
Тому намагання деякіх "успішних" жити в місті по сільському (кидати сміття під ноги, паркувати євробляхи на газонах, флудити на всіх гілках форуму, возвеличувати свої дрібні успіхи, клепати тупі відосики) - все це викликає неприняття і супротив у міської публіки, якої тут більшість.
Абсолютно верно.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 11:00
Frant написав:
Сільська культура
Ще хотів уточнити - а в тіктокерів яка культура? - яке походження?))))))
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Додано: Нед 12 вер, 2021 13:27
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки
Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення
Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!
Востаннє редагувалось change_pm
в Нед 12 вер, 2021 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 13:37
change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки
ЖК Рогуль-Парк.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:15
juristkostya написав:
А с точки зрения получить удовольствие от прогулки, набор вариантов для посещения совсем другой.
оглашайте, я же вам рот не затыкаю.
juristkostya написав:
Во-вторых, поехать ради конкретных пород обезьян...понимаю, есть знатоки,
когда в фельдман парке пускают деток в вольеры с капуцинами (больше в Украине этого не делают нигде) при этом капуцины не разлетаются в истерике а с любопытством знакомятся это впечатляет даже не знатоков. Чтобы дикое животное было настолько дружелюбное и контактное. В других зоопарках обезьяна просто не обращает внимание на человека.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 12 вер, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:16
roberto dark написав: vitaliian написав: roberto dark написав:
Инфраструктура всё так же отсталая?
посмотрите Сходницу, там такие отели, нет таких ни в Киеве ни во Львове. В Трускавце давно не был. Ещё Стрый люблю. Милое провинциальное село. Чистое и ухоженное.
roberto dark написав:
Одно из самых красивых мест на Украине по-моему
это да.
В Стрию был очень давно. Там слишком уж провинциально и контингент долярчики..В Сходнице не был . По гуглмэп смотрел - одна улица с кафешками, магазинами и на этом вся инфраструктура закончилась. На счёт отелей крутых не в курсе. Может и есть но не особо интересуют. Как то вообщем тоже скучновато для продолжительного пребывания...
В Східниці треба жити вже ближче до пенсіі: чисте повітря (не завжди, правда), мінеральні води корисні для різних внутрішніх органів, гори, річка недалеко (гриби, риболовля, хайкін).
Кафешек і ресторанів достатньо. При бажанні можна махнути в Сонячне Закрпаття, чи до Львова.
До речі там чи не найдорожча земля. Бо іі мало
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:20
change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки
Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення
Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!
Хех
а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху)
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз!
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла"
- але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця!
Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:27
Дел
Востаннє редагувалось athena1
в Нед 12 вер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:29
Успіх написав: change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки
Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення
Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!
Хех
а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху)
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз!
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла"
- але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця!
Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))
А чому не поставили автономний котел?
Електричне опалення суттєво дорожче. Хіба що щось змінилося за останні пару років.
По Вашій "інвестиціі":
Топольна і Левандівка однакове " Задуп'є(
Що толку від тих головних доріг, яещо там корки неймовврні.
Хіба що працювати відлалено або десь поблизу
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Додано: Нед 12 вер, 2021 14:33
Успіх написав:
Хех
а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху)
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз!
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла"
- але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця! Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))
Хохо... а що там по електриці, скільки КВ дадуть на квартиру?
Уяви, якщо на студію - 3 КВ дадуть? Чьо ти там запустиш?
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