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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784785>
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 10:40

  Frant написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав: стало неким именем нарицательным (как "титушка" например в Украине), которое определяет менталитет целой группы людей, которые имеют общие признаки происхождения, культурной среды и т.д.

Тут ничего личного как бы.. 8) К тому же - это ваш "крест", несите его с гордо поднятой головой, а не "переводите стрелки" на других участников, что вообщем-то не этично и отчётливо проявило в вас того же "селюка". Вот вам и пруфы налицо.

Само использование такого, с позволения сказать, термина, как "вообщем-то" (вместо "в общем-то" + без выделения запятыми) со всей однозначностью подтверждает ваше право раздавать оценки типа "селюк"....

Сільська культура - принципово відрізняється від міської.
І в місті вона недоречна.
Сільські методи - в місті малоефективні або ж надзвичайно працезатратні.
Тому намагання деякіх "успішних" жити в місті по сільському (кидати сміття під ноги, паркувати євробляхи на газонах, флудити на всіх гілках форуму, возвеличувати свої дрібні успіхи, клепати тупі відосики) - все це викликає неприняття і супротив у міської публіки, якої тут більшість.

Абсолютно верно.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Сільська культура

Ще хотів уточнити - а в тіктокерів яка культура? - яке походження?))))))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:27

хотіли б так жити?

ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки



Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення


Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 12 вер, 2021 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:37

  change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки


ЖК Рогуль-Парк. :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:А с точки зрения получить удовольствие от прогулки, набор вариантов для посещения совсем другой.
оглашайте, я же вам рот не затыкаю.
  juristkostya написав:Во-вторых, поехать ради конкретных пород обезьян...понимаю, есть знатоки,
когда в фельдман парке пускают деток в вольеры с капуцинами (больше в Украине этого не делают нигде) при этом капуцины не разлетаются в истерике а с любопытством знакомятся это впечатляет даже не знатоков. Чтобы дикое животное было настолько дружелюбное и контактное. В других зоопарках обезьяна просто не обращает внимание на человека.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 вер, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:16

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Инфраструктура всё так же отсталая?
посмотрите Сходницу, там такие отели, нет таких ни в Киеве ни во Львове. В Трускавце давно не был. Ещё Стрый люблю. Милое провинциальное село. Чистое и ухоженное.
  roberto dark написав:Одно из самых красивых мест на Украине по-моему
это да.

В Стрию был очень давно. Там слишком уж провинциально и контингент долярчики..В Сходнице не был . По гуглмэп смотрел - одна улица с кафешками, магазинами и на этом вся инфраструктура закончилась. На счёт отелей крутых не в курсе. Может и есть но не особо интересуют. Как то вообщем тоже скучновато для продолжительного пребывания...

В Східниці треба жити вже ближче до пенсіі: чисте повітря (не завжди, правда), мінеральні води корисні для різних внутрішніх органів, гори, річка недалеко (гриби, риболовля, хайкін).
Кафешек і ресторанів достатньо. При бажанні можна махнути в Сонячне Закрпаття, чи до Львова.
До речі там чи не найдорожча земля. Бо іі мало
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:20

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки



Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення


Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!

Хех :D а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху) :mrgreen:
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз! :mrgreen:
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла" :mrgreen: - але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця! :mrgreen:

Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:27

Дел
Востаннє редагувалось athena1 в Нед 12 вер, 2021 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:29

  Успіх написав:
  change_pm написав:
ЖК Парк Тауер | Життя серед парковки



Долярчику дивитись обов"язково:
26:30 - Про котельню та ціни на опалення


Скорі за все ОСББ будуть мати коммерійний тариф на газ, опалення буде ШАЛЕНЕ!

Хех :D а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху) :mrgreen:
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз! :mrgreen:
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла" :mrgreen: - але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця! :mrgreen:

Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))

А чому не поставили автономний котел?
Електричне опалення суттєво дорожче. Хіба що щось змінилося за останні пару років.
По Вашій "інвестиціі":
Топольна і Левандівка однакове " Задуп'є(
Що толку від тих головних доріг, яещо там корки неймовврні.
Хіба що працювати відлалено або десь поблизу
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:33

  Успіх написав:Хех :D а мені ще казали, що таки краще підключити радіатори до опалення котельні(на даху) :mrgreen:
А я казав, що краще таки, я поставлю ел.-радіатори, а краник перед теплолічильником(чи після) закрию/зав'яжу на ґудз! :mrgreen:
Звичайно, що вони якусь абонку придумають накшталт "обслуговування котельні", чи "доставка тепла" :mrgreen: - але, що платити абонку 20-30грн/міс, а що користуватись їхнім опаленням і платити 2-3тис./міс - таки є різниця! :mrgreen:

Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))

Хохо... а що там по електриці, скільки КВ дадуть на квартиру?
Уяви, якщо на студію - 3 КВ дадуть? Чьо ти там запустиш?
change_pm
 
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