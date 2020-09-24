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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Уяви, якщо на студію - 3 КВ дадуть? Чьо ти там запустиш?
тепловой насос (воздух-воздух).
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:47

  Успіх написав:Так що ел.- радіатори для опалення і бойлер на теплу воду - наше фффсьо!)))

До первой серьезной аварии.
Иметь выбор между ресурсами всегда желательно. И, заметьте, среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  athena1 написав:А чому не поставили автономний котел?

:) 1. Так треба дозвіл на його встановлення - куди трубу виведете? В загальну вентиляцію, чи на вулицю виб'єте діру?))))))))
2. Враховуючи його ціну - теж не завжди доцільно його встановлювати
  athena1 написав:Електричне опалення суттєво дорожче

Так будинок - негазифікований, тому варіантів не густо))
  athena1 написав:Топольна і Левандівка однакове " Задуп'є(
Що толку від тих головних доріг, яещо там корки неймовврні

А ви просто порівняйте ціни в новобудах ГрінвільПарку/Авалон Флексі, що біля головної дороги/біля ТРСК Спартак - і в глибині Щурата на Джона Ленона! ;)
Те саме і на Левандівці - порівняйте ціну в новобудах на Роксоляни і в РіелСіті, але в готовому/зданому!
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:57

  Успіх написав:
  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D

значит будут аварии.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:58

  Успіх написав:
  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D

Да, но вероятность, что централизованное отопление вдруг исчезнет, очень мала. Электрорадиатор включить - вопрос 5 минут, а распломбировать трубу с теплоносителем да заключить договор с теплосетью .....
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:02

  change_pm написав:якщо на студію - 3 КВ дадуть?

А що, десь зараз в новобудовах дають на квартиру менше 7Кв?
Розкажіть/покажіть де таке є "щастя" 3Кв?
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:значит будут аварии

Зате вибуху не буде! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:07

  Успіх написав:
  vitaliian написав:значит будут аварии

Зате вибуху не буде! :lol:
а если все одновременно чихнут?
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:14

  juristkostya написав:Электрорадиатор включить - вопрос 5 минут, а распломбировать трубу с теплоносителем да заключить договор с теплосетью

А договір там, мабуть, зразу буде "добровільно-примусово")))
Вони ж то труби від котельні мають завести в квартиру ще до здачі будинку!
Тому, ще буде лічильник на загальному коридорі/або в квартирі - а далі моя справа/вибір - чи тягну я труби до вікна і ставлю радіатор, чи зразу в санвузлі ставлю радіатор, чи - просто нічого не ставлю, а краник завжди закритий))
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