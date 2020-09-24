тепловой насос (воздух-воздух).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:47
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
1. Так треба дозвіл на його встановлення - куди трубу виведете? В загальну вентиляцію, чи на вулицю виб'єте діру?))))))))
2. Враховуючи його ціну - теж не завжди доцільно його встановлювати
Так будинок - негазифікований, тому варіантів не густо))
А ви просто порівняйте ціни в новобудах ГрінвільПарку/Авалон Флексі, що біля головної дороги/біля ТРСК Спартак - і в глибині Щурата на Джона Ленона!
Те саме і на Левандівці - порівняйте ціну в новобудах на Роксоляни і в РіелСіті, але в готовому/зданому!
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:57
Додано: Нед 12 вер, 2021 14:58
Да, но вероятность, что централизованное отопление вдруг исчезнет, очень мала. Электрорадиатор включить - вопрос 5 минут, а распломбировать трубу с теплоносителем да заключить договор с теплосетью .....
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:02
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:07
Додано: Нед 12 вер, 2021 15:14
А договір там, мабуть, зразу буде "добровільно-примусово")))
Вони ж то труби від котельні мають завести в квартиру ще до здачі будинку!
Тому, ще буде лічильник на загальному коридорі/або в квартирі - а далі моя справа/вибір - чи тягну я труби до вікна і ставлю радіатор, чи зразу в санвузлі ставлю радіатор, чи - просто нічого не ставлю, а краник завжди закритий))
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