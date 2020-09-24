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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:а если все одновременно чихнут?

Головне, щоб не пукнули))))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:17

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Электрорадиатор включить - вопрос 5 минут, а распломбировать трубу с теплоносителем да заключить договор с теплосетью

А договір там, мабуть, зразу буде "добровільно-примусово")))
Вони ж то труби від котельні мають завести в квартиру ще до здачі будинку!
Тому, ще буде лічильник на загальному коридорі/або в квартирі - а далі моя справа/вибір - чи тягну я труби до вікна і ставлю радіатор, чи зразу в санвузлі ставлю радіатор, чи - просто нічого не ставлю, а краник завжди закритий))

Тогда минимум один радиатор на каждую наружную стену обязан быть в состоянии "наготове"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:23

  juristkostya написав:
  Успіх написав:
  juristkostya написав:Электрорадиатор включить - вопрос 5 минут, а распломбировать трубу с теплоносителем да заключить договор с теплосетью

А договір там, мабуть, зразу буде "добровільно-примусово")))
Вони ж то труби від котельні мають завести в квартиру ще до здачі будинку!
Тому, ще буде лічильник на загальному коридорі/або в квартирі - а далі моя справа/вибір - чи тягну я труби до вікна і ставлю радіатор, чи зразу в санвузлі ставлю радіатор, чи - просто нічого не ставлю, а краник завжди закритий))

Тогда минимум один радиатор на каждую наружную стену обязан быть в состоянии "наготове"

Ну, на зовнішню стіну - то мені треба труби тягнути через весь смарт!(не цікаво) :mrgreen:
А от я щось подумую над тим, щоб зразу в санвузлі поставити радіатор.
А самий смарт - він же кухня-студія, буде на ел.радіаторі. Бо, як правило, в кухні "і так тепло"! :) Наприклад я(та і від багатьох теж це чув) дуже рідко відкриваю радіатор в кухні! Все одно - тепло!
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