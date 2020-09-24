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roberto dark написав:В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое
Так, саме дешеве з того, що було - але, не поліз в задуппя, типу кінець Щурата, окраїни Винник, Рясного1-2, Кривчиць, чи краєчків/окраїн Левандівки От, якщо б я взяв на Роксоляни (обведено синім) - так, це дупа! Бо бачимо, яка віддаленість до основної дороги. Чи там, де обведено жовтим - теж бачимо віддаленість... А я взяв близенько(обведено зелененьким) - за два кроки до основної дороги Тому, я казав - на той час, за саме ТАКІ кошти(16Куїв) - НЕ було кращого варіанту! Цікаво, чи є щось зараз НОРМАЛЬНЕ(в "середній" локації) за 16К? Ну ладно, воно ще неготове, то додамо до цієї суми % по депо за 1,5р. - та, навіть, за 2р.! - якщо б я ту суму розмістив у гривні на депо. Візьмемо твердих/чистих 10% - то вийде 19,2К - та, навіть, завкруглимо до більшого = 20К То питання залишається те саме - є щось в середній локації 27м2 за 20Куїв?
Вы перечислили самые "трешняковые" районы на пальцах одной руки. Это примитивнейшая манипуляция ибо, если я сейчас начну перечислять львовские элитные локации, потом хорошие, а затем РЕАЛЬНО СРЕДНИЕ - то всех их вместе будет в разы больше, чем вы назвали плохих . Еще раз прочитайте мой пост про районы Клепаров, Подзамче, Замарстыновской, Б.Хмельницкого и Рогатки, которые близко к Центру, а спросом никогда особо не пользовались. Поэтому Левандовка (в том числе ее начало) тянет С НАТЯЖКОЙ на лучший из САМЫХ ОТСТОЙНЫХ
Бросьте уже читать эту мантру о среднем районе или озвучивайте ее приезжим юмористам или еще каким-нибудь другим долярчикам в личных сообщениях, что бы тут не позорится.
p/s/ Винники уже стали одним из районов Львова? Жесть..А Пустомыты еще не стали?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 12 вер, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Через «помилку» депутатів на промисловій території з’являться багатоповерхівки
Майбутні багатоповерхівки будуть розташовані навпроти житлового комплексу «Avalon Zelena Street», що на вул. Зеленій, 204. Тут збудують п’ять частин житла. Найвищі дві секції матимуть по 32,5 та 30,7 метрів висоти – тобто дев’ятиповерхівки. Ще дві будівлі будуть 25,5 метрів висоти – сім поверхів, а один житловий будинок матиме 23,5 метрів – шість поверхів. У двох секціях також добудують дві будівлі по 11,4 та 11,5 метрів, тобто на два поверхи. https://lviv.nashigroshi.org/2021/09/10 ... 3Z0RxuKRoU
це на місці асфальтного заводика, діючого на даний момент, на вузесенькій вулиці Навроцького, де вже шурують ще один комплекс! Один виїзд на перехрестя-Зелена/Навроцького/Пимоненка, 2-й - Стуса