Додано: Нед 12 вер, 2021 19:36

Успіх написав: roberto dark написав: В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое

Так, саме дешеве з того, що було - але, не поліз в задуппя, типу кінець Щурата, окраїни Винник, Рясного1-2, Кривчиць, чи краєчків/окраїн Левандівки

От, якщо б я взяв на Роксоляни (обведено синім) - так, це дупа! Бо бачимо, яка віддаленість до основної дороги.

Чи там, де обведено жовтим - теж бачимо віддаленість...

А я взяв близенько(обведено зелененьким) - за два кроки до основної дороги

Тому, я казав - на той час, за саме ТАКІ кошти(16Куїв) - НЕ було кращого варіанту!

Цікаво, чи є щось зараз НОРМАЛЬНЕ(в "середній" локації) за 16К?

Ну ладно, воно ще неготове, то додамо до цієї суми % по депо за 1,5р. - та, навіть, за 2р.! - якщо б я ту суму розмістив у гривні на депо.

Візьмемо твердих/чистих 10% - то вийде 19,2К - та, навіть, завкруглимо до більшого = 20К

То питання залишається те саме - є щось в середній локації 27м2 за 20Куїв?



Так, саме дешеве з того, що було - але, не поліз в задуппя, типу кінець Щурата, окраїни Винник, Рясного1-2, Кривчиць, чи краєчків/окраїн ЛевандівкиОт, якщо б я взяв на Роксоляни (обведено синім) - так, це дупа! Бо бачимо, яка віддаленість до основної дороги.Чи там, де обведено жовтим - теж бачимо віддаленість...А я взяв близенько(обведено зелененьким) - за два кроки до основної дорогиТому, я казав - на той час, за саме ТАКІ кошти(16Куїв) - НЕ було кращого варіанту!Цікаво, чи є щось зараз НОРМАЛЬНЕ(в "середній" локації) за 16К?Ну ладно, воно ще неготове, то додамо до цієї суми % по депо за 1,5р. - та, навіть, за 2р.! - якщо б я ту суму розмістив у гривні на депо.Візьмемо твердих/чистих 10% - то вийде 19,2К - та, навіть, завкруглимо до більшого = 20К

С НАТЯЖКОЙ

Вы перечислили самые "трешняковые" районы на пальцах одной руки. Это примитивнейшая манипуляция ибо, если я сейчас начну перечислять львовские элитные локации, потом хорошие, а затем РЕАЛЬНО СРЕДНИЕ - то всех их вместе будет в разы больше, чем вы назвали плохих . Еще раз прочитайте мой пост про районы Клепаров, Подзамче, Замарстыновской, Б.Хмельницкого и Рогатки, которые близко к Центру, а спросом никогда особо не пользовались. Поэтому Левандовка (в том числе ее начало) тянетнаБросьте уже читать эту мантру о среднем районе или озвучивайте ее приезжим юмористам или еще каким-нибудь другим долярчикам в личных сообщениях, что бы тут не позорится.p/s/ Винники уже один из районов Львова? Жесть..А Пустомыты еще не стали?