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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:36

  Успіх написав:
  roberto dark написав:В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое

Так, саме дешеве з того, що було - але, не поліз в задуппя, типу кінець Щурата, окраїни Винник, Рясного1-2, Кривчиць, чи краєчків/окраїн Левандівки :lol:
От, якщо б я взяв на Роксоляни (обведено синім) - так, це дупа! Бо бачимо, яка віддаленість до основної дороги.
Чи там, де обведено жовтим - теж бачимо віддаленість...
А я взяв близенько(обведено зелененьким) - за два кроки до основної дороги ;)
Тому, я казав - на той час, за саме ТАКІ кошти(16Куїв) - НЕ було кращого варіанту!
Цікаво, чи є щось зараз НОРМАЛЬНЕ(в "середній" локації) за 16К? :mrgreen:
Ну ладно, воно ще неготове, то додамо до цієї суми % по депо за 1,5р. - та, навіть, за 2р.! - якщо б я ту суму розмістив у гривні на депо.
Візьмемо твердих/чистих 10% - то вийде 19,2К - та, навіть, завкруглимо до більшого = 20К
То питання залишається те саме - є щось в середній локації 27м2 за 20Куїв?

Зображення

Вы перечислили самые "трешняковые" районы на пальцах одной руки. Это примитивнейшая манипуляция ибо, если я сейчас начну перечислять львовские элитные локации, потом хорошие, а затем РЕАЛЬНО СРЕДНИЕ - то всех их вместе будет в разы больше, чем вы назвали плохих . Еще раз прочитайте мой пост про районы Клепаров, Подзамче, Замарстыновской, Б.Хмельницкого и Рогатки, которые близко к Центру, а спросом никогда особо не пользовались. Поэтому Левандовка (в том числе ее начало) тянет С НАТЯЖКОЙ на лучший из САМЫХ ОТСТОЙНЫХ :!:

Бросьте уже читать эту мантру о среднем районе или озвучивайте ее приезжим юмористам или еще каким-нибудь другим долярчикам в личных сообщениях, что бы тут не позорится.

p/s/ Винники уже один из районов Львова? Жесть..А Пустомыты еще не стали? :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 12 вер, 2021 22:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:02

  Успіх написав:
  juristkostya написав:Внешняя стена должна гарантированно подогреваться, это даже не обсуждается.

Вона в мене сама менша(щось 3,45м) - і на 2/3 тієї стіни, а може й трохи більше - панорамне вікно :)
От біля вікна і планую поцепити ел-адіатор.

обязательно делайте снаружи полочку, на которой зимой можно продукты хранить а летом их подогревать). Может кто из села кабана привезёт. А осенью грибы сушить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:25

Через «помилку» депутатів на промисловій території з’являться багатоповерхівки :lol:

Майбутні багатоповерхівки будуть розташовані навпроти житлового комплексу «Avalon Zelena Street», що на вул. Зеленій, 204. Тут збудують п’ять частин житла. Найвищі дві секції матимуть по 32,5 та 30,7 метрів висоти – тобто дев’ятиповерхівки. Ще дві будівлі будуть 25,5 метрів висоти – сім поверхів, а один житловий будинок матиме 23,5 метрів – шість поверхів. У двох секціях також добудують дві будівлі по 11,4 та 11,5 метрів, тобто на два поверхи.
https://lviv.nashigroshi.org/2021/09/10 ... 3Z0RxuKRoU

це на місці асфальтного заводика, діючого на даний момент, на вузесенькій вулиці Навроцького, де вже шурують ще один комплекс! 8) Один виїзд на перехрестя-Зелена/Навроцького/Пимоненка, 2-й - Стуса :lol:

Успіхи все викуплять, бо буде дешево :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:51

Re: НЕ купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомі

Во всех областях "дорожай', а Львов даже в список не попал? У нас что "дешевей"? Периферийный город-базар Хмельницкий на 1-м месте и более 19% роста в 2020 году на вторичном рынке! С чего вдруг? https://news.finance.ua/ru/news/-/50016 ... e-eksperta .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:, Подзамче,
......... Б.Хмельницкого

Ну, скоро цей район перетвориться на дорогий і елітний :D Там ж Ріел шурує "в три смичка"! :mrgreen:
  roberto dark написав:Поэтому Левандовка (в том числе ее начало) тянет С НАТЯЖКОЙ на лучший из САМЫХ

Ні, Левандівка має "життя" лише вздовж основної дороги - вулиці Сяйво і Левандівська)) - решта усе дупа, як і Рясне)) - хоча Рясне1-2, мабуть, глибша дупа :mrgreen:
  roberto dark написав:p/s/ Винники уже стали одним из районов Львова? Жесть

Їх же приєднали. А тепер йдуть суди наче від'єднуються/приєднуються/в підвішеному стані :mrgreen:
Але, замісь тисячі слів>>>

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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 03:18

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое

Так, саме дешеве з того, що було - але, не поліз в задуппя, типу кінець Щурата, окраїни Винник, Рясного1-2, Кривчиць, чи краєчків/окраїн Левандівки :lol:
От, якщо б я взяв на Роксоляни (обведено синім) - так, це дупа! Бо бачимо, яка віддаленість до основної дороги.
Чи там, де обведено жовтим - теж бачимо віддаленість...
А я взяв близенько(обведено зелененьким) - за два кроки до основної дороги ;)
Тому, я казав - на той час, за саме ТАКІ кошти(16Куїв) - НЕ було кращого варіанту!
Цікаво, чи є щось зараз НОРМАЛЬНЕ(в "середній" локації) за 16К? :mrgreen:
Ну ладно, воно ще неготове, то додамо до цієї суми % по депо за 1,5р. - та, навіть, за 2р.! - якщо б я ту суму розмістив у гривні на депо.
Візьмемо твердих/чистих 10% - то вийде 19,2К - та, навіть, завкруглимо до більшого = 20К
То питання залишається те саме - є щось в середній локації 27м2 за 20Куїв?

Зображення

Вы перечислили самые "трешняковые" районы на пальцах одной руки. Это примитивнейшая манипуляция ибо, если я сейчас начну перечислять львовские элитные локации, потом хорошие, а затем РЕАЛЬНО СРЕДНИЕ - то всех их вместе будет в разы больше, чем вы назвали плохих . Еще раз прочитайте мой пост про районы Клепаров, Подзамче, Замарстыновской, Б.Хмельницкого и Рогатки, которые близко к Центру, а спросом никогда особо не пользовались. Поэтому Левандовка (в том числе ее начало) тянет С НАТЯЖКОЙ на лучший из САМЫХ ОТСТОЙНЫХ :!:

Бросьте уже читать эту мантру о среднем районе или озвучивайте ее приезжим юмористам или еще каким-нибудь другим долярчикам в личных сообщениях, что бы тут не позорится.

p/s/ Винники уже один из районов Львова? Жесть..А Пустомыты еще не стали? :lol:

Дык это не Пустоммыты район Львова, а Львов наибольшее село пустомытовского района. С утра с Пустомыт машины сплошным потоком на Львов идут. Видел там рекламу, цены от 16 кг/метр, такая же как смарт Долярчика.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:50

  vitaliian написав:
  change_pm написав:Уяви, якщо на студію - 3 КВ дадуть? Чьо ти там запустиш?
тепловой насос (воздух-воздух).

Скіко він жере?
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:52

  Успіх написав:
  change_pm написав:якщо на студію - 3 КВ дадуть?

А що, десь зараз в новобудовах дають на квартиру менше 7Кв?
Розкажіть/покажіть де таке є "щастя" 3Кв?

У тебе в однушці, яка як двушка 7КВ? Плоша - 53 кв.м?

Так уяви, що в смарті може бути в 2 рази менше, 3.5 КВ, наприклад.

зі. Ти міг би зателефонувати в Ріел і запитати, скільки вони дадуть?...
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:21

3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.
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