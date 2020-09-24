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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:58

  change_pm написав:
  Bolt написав:3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.

Я про це і натякаю... А то наш герой зібрався і бойлер, і електро опалення, садити на один лічільник )))

а чай заварити? а попрати? а попрасувати? і яєшню відварити?

Але там таких хитрозроблених, які не захочут підключатися до опалення , буде 95%, тож , скоріш за все, будуть сидіти в темноті і холоді...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:10

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.

Я про це і натякаю... А то наш герой зібрався і бойлер, і електро опалення, садити на один лічільник )))

а чай заварити? а попрати? а попрасувати? і яєшню відварити?

Але там таких хитрозроблених, які не захочут підключатися до опалення , буде 95%, тож , скоріш за все, будуть сидіти в темноті і холоді...

Хитрий долярек/успіх змушений буде вивчити закони і правила електротехніки і застосувати їх на практиці.
Хитрому доляреку/успіху, який звик всіх об,їзжати на кривій кобилі - не вдастся наїпати старика Ома - той ще не таких крутіїв садив на хвіст :mrgreen: )))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:19

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав:Надо еще учитывать долярчику риск недостроя и прочих ВОЗМОЖНЫХ гипотетических проблем с коммуникациями, вводом в эксплуатацию и т.д. С момента покупки у него до сдачи минимум 3 года пройдет, а однушка за это время заработает больше 7000$ :wink:
я тоже сторонник брать уже введённое в эксплуатацию. Переплата отбивается душевным спокойствием и тем, что сразу начинаешь сдавать. Но по цене аренды опыт другой (см выше). Поэтому, в идеале, брать смарт в сданном доме.


Ваш индивидуальный опыт в Харькове нельзя переносить на Львов подобным образом. Тут своя специфика и вообще случай на случай не приходится. Брать в сданном доме и делать в ремонт в смарте ( если не со строительного мусора и самому как долярчик, то цена на него будет космическая!!!) . К тому же практически не отличается по цене от ремонта полноценной однухи. Но в ней можно жить самому например, а если сдавать то и квартиранты поприличнее, а не какие-то бедные студенты . Однушка 40 м и более имеет высшую ликвидность чем студия в большинстве случаев ( кроме каких-то эксклюзивных вариантов на подобии вашего айтишника) .

В случае же долярчика покупку решала ограниченность суммы на руках. С его слов - в размере 16 000$. Поэтому он купил не что-то хорошее, а самое дешевое :!:

Это как прийти на продуктовый рынок со 10 гривнами за помидорами, обойти все лавки, а в итоге купить самые подгнившие и невкусные - на что денег хватило :D

не знаю за Львів, але приблизно в той самий час, що успішний Успіх, в передмісті столиці в локації 10хв пішки до ШРТ повноцінна 1к обходилася в $14500 (десь біля 11К8 грн. м2). При 100% оплаті було би ще на 3..5% дешевше.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:44

  Успіх написав:
  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D

ще й без газу... кавалірка в дупі Львова ... долярчик, тебе намахали, ти думаєш що купив дешево, а насправді дорого. Собівартість такого десь $250 м2.
А зробити ремонт ще біля $500 м2.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:49

  flyman написав:
  Успіх написав:
  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D

ще й без газу... кавалірка в дупі Львова ... долярчик, тебе намахали, ти думаєш що купив дешево, а насправді дорого. Собівартість такого десь $250 м2.
А зробити ремонт ще біля $500 м2.

Це добре, що багатоповерховий будинок для "успішних" - без газу.
Я би і електрику відключив би - тому що вона є небезпечною штукою для долярчеків.
Най би дровами опалювали би свої конурки. Площа маленька, як у старої сільської хати.
  flyman написав:долярчик, тебе намахали,
він думає, що він всіх наїпав - "зробив", як він бахвалився.
Через певний час зрозуміє, що воно не зовсім так)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:55

  change_pm написав:
  Bolt написав:3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.

Я про це і натякаю... А то наш герой зібрався і бойлер, і електро опалення, садити на один лічільник )))

а чай заварити? а попрати? а попрасувати? і яєшню відварити?

тре тоді смарт смарт (розумний смарт) з АІ та ML, який при включенні бойлера робить мудре рішення вимкнути холодитльник, а якщо вмикається пралка, то вимикається бойлер ... і т.д., якщо обматюкати/стукнути кулаком (як колись ламповий ТВ) АІ/ML за неправильне включення/виключення, то за кілька років воно набереться розуму.
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