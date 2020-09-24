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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:49

  flyman написав:
  Успіх написав:
  juristkostya написав:среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям

Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника) :D

ще й без газу... кавалірка в дупі Львова ... долярчик, тебе намахали, ти думаєш що купив дешево, а насправді дорого. Собівартість такого десь $250 м2.
А зробити ремонт ще біля $500 м2.

Це добре, що багатоповерховий будинок для "успішних" - без газу.
Я би і електрику відключив би - тому що вона є небезпечною штукою для долярчеків.
Най би дровами опалювали би свої конурки. Площа маленька, як у старої сільської хати.
  flyman написав:долярчик, тебе намахали,
він думає, що він всіх наїпав - "зробив", як він бахвалився.
Через певний час зрозуміє, що воно не зовсім так)))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:55

  change_pm написав:
  Bolt написав:3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.

Я про це і натякаю... А то наш герой зібрався і бойлер, і електро опалення, садити на один лічільник )))

а чай заварити? а попрати? а попрасувати? і яєшню відварити?

тре тоді смарт смарт (розумний смарт) з АІ та ML, який при включенні бойлера робить мудре рішення вимкнути холодитльник, а якщо вмикається пралка, то вимикається бойлер ... і т.д., якщо обматюкати/стукнути кулаком (як колись ламповий ТВ) АІ/ML за неправильне включення/виключення, то за кілька років воно набереться розуму.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:46

  roberto dark написав:
  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.

Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???

P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.


Львов явно не лучший город для таких инвестицый :| , 70к епта
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:55

  Феодал написав:
Львов явно не лучший город для таких инвестицый :| , 70к епта


Ещё бы..При том, что в аренду такая будет стоить 8к. ИнвеШторы епта :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают

Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є? :lol:
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:11

  Успіх написав:у однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!

Долярек, в тебе немає в оренді 1к з новим ремонтом, яка виглядає як 2к і відчувається всередині як 3к.
Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:16

  Успіх написав:І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща! :lol:

Серьёзно??? И что есть желающие СТРАДАТЬ И МУЧИТЬСЯ за 14к в мес на отстойной ул Мазепы?? Когда за 9К в РАВНОЦЕННОЙ квартире, можно поселиться в НАМНОГО ЛУЧШЕ районе. Пруфы скидывал буквально на прошлой неделе на Кн. Ольге в новом жк .
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:31

  Frant написав:п. Долярчик так і не зрозумів, що він накупив підгнивших помідорів.

Відповім за долярчика - Так то воно так.. Але ви можете запропонувати за 10 гривень КРАЩі помідори? Ні? Отож... :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:53

  roberto dark написав:
  Успіх написав:І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща! :lol:

Серьёзно??? И что есть желающие СТРАДАТЬ И МУЧИТЬСЯ за 14к в мес на отстойной ул Мазепы?? Когда за 9К в РАВНОЦЕННОЙ квартире, можно поселиться в НАМНОГО ЛУЧШЕ районе. Пруфы скидывал буквально на прошлой неделе на Кн. Ольге в новом жк .

"– Так что же говорит этот человек?
– А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил Коровьев и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
М.Булгаков, "Мастер и Маргарита"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Серьёзно??? И что есть желающие

Цифри говорять самі за себе! 8) олх вам надопомогу))
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