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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 вер, 2021 08:49
flyman написав: Успіх написав: juristkostya написав:
среди всех коммунальных ресурсов газ наименее подвержен авариям
Будинок без газу(такий задум "безпеки" від забудовника)
ще й без газу... кавалірка в дупі Львова ... долярчик, тебе намахали, ти думаєш що купив дешево, а насправді дорого. Собівартість такого десь $250 м2.
А зробити ремонт ще біля $500 м2.
Це добре, що багатоповерховий будинок для "успішних" - без газу.
Я би і електрику відключив би - тому що вона є небезпечною штукою для долярчеків.
Най би дровами опалювали би свої конурки. Площа маленька, як у старої сільської хати.
flyman написав:
долярчик, тебе намахали,
він думає, що він всіх наїпав - "зробив", як він бахвалився.
Через певний час зрозуміє, що воно не зовсім так))))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 вер, 2021 09:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 08:55
change_pm написав: Bolt написав:
3кВт з головою.Просто, шоб ввімкнути пральку треба буде холодилиник вимкнути:)
В мене заведено 8кВт норм, спочатку було 6 вибивало.
Я про це і натякаю... А то наш герой зібрався і бойлер, і електро опалення, садити на один лічільник )))
а чай заварити? а попрати? а попрасувати? і яєшню відварити?
тре тоді смарт смарт (розумний смарт) з АІ та ML, який при включенні бойлера робить мудре рішення вимкнути холодитльник, а якщо вмикається пралка, то вимикається бойлер ... і т.д., якщо обматюкати/стукнути кулаком (як колись ламповий ТВ) АІ/ML за неправильне включення/виключення, то за кілька років воно набереться розуму.
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2
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:46
roberto dark написав: hume написав:
. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.
Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.
Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ??? P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.
Львов явно не лучший город для таких инвестицый
, 70к епта
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:05
roberto dark написав:
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают
Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є?
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща!
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:11
Успіх написав:
у однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
Долярек, в тебе немає в оренді 1к з новим ремонтом, яка виглядає як 2к і відчувається всередині як 3к.
Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 вер, 2021 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:16
Успіх написав:
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща!
Серьёзно??? И что есть желающие СТРАДАТЬ И МУЧИТЬСЯ за 14к в мес на отстойной
ул Мазепы?? Когда за 9К в РАВНОЦЕННОЙ квартире, можно поселиться в НАМНОГО ЛУЧШЕ районе. Пруфы скидывал буквально на прошлой неделе на Кн. Ольге в новом жк .
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:53
roberto dark написав: Успіх написав:
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща!
Серьёзно??? И что есть желающие СТРАДАТЬ И МУЧИТЬСЯ за 14к в мес на отстойной
ул Мазепы?? Когда за 9К в РАВНОЦЕННОЙ квартире, можно поселиться в НАМНОГО ЛУЧШЕ районе. Пруфы скидывал буквально на прошлой неделе на Кн. Ольге в новом жк .
"– Так что же говорит этот человек?
– А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил Коровьев и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
М.Булгаков, "Мастер и Маргарита"(с)
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:08
roberto dark написав:
Серьёзно??? И что есть желающие
Цифри говорять самі за себе!
олх вам надопомогу))
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