Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках!
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
я пропонував потерпіти. Заробити ще коштів, купити щось пристойніше, в іншому районі, з більшою площею. Але це ж треба вкалувати, а він - не хоче.
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