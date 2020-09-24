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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо

Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках! :lol:
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28

  roberto dark написав:
  Frant написав:п. Долярчик так і не зрозумів, що він накупив підгнивших помідорів.

Відповім за долярчика - Так то воно так.. Але ви можете запропонувати за 10 гривень КРАЩі помідори? Ні? Отож... :lol:

я пропонував потерпіти. Заробити ще коштів, купити щось пристойніше, в іншому районі, з більшою площею. Але це ж треба вкалувати, а він - не хоче.
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