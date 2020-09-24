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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо

Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках! :lol:
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28

  roberto dark написав:
  Frant написав:п. Долярчик так і не зрозумів, що він накупив підгнивших помідорів.

Відповім за долярчика - Так то воно так.. Але ви можете запропонувати за 10 гривень КРАЩі помідори? Ні? Отож... :lol:

я пропонував потерпіти. Заробити ще коштів, купити щось пристойніше, в іншому районі, з більшою площею. Але це ж треба вкалувати, а він - не хоче.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:13

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Серьёзно??? И что есть желающие

Цифри говорять самі за себе! 8) олх вам надопомогу))

Відповім вам вашими ж словами - ХОТЄЛКІ ТА ТОРПЕДИ :P
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:30

  Успіх написав:
  Frant написав:Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо

Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках! :lol:
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ :wink:


Яка там ще реальність ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ у дівчинки, яку взяли у рієлторську компанію в якості "метелика-одноденки"? Це дуже старий прийом київських агентств нерухомості, коли там ще за "Царя гороха" набирали таких хлопчиків та дівчаток, щоб вони грали роль лунки в казіно. На комусь то шарик зупиниться та й вистрілить продаж квартири, а зарплату платити не потрібно, то можна і не один десяток таких свіжеспечених новачків рієлторів в штаті тримати.

Прибуток агентства стабільний, через власні відсотки. А ваша племмінниця то таке - сьогодні вона рієлтор, завтра офіціантка і т.д :lol:
Все буде добре!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:50

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  Frant написав:Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо

Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках! :lol:
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ :wink:


Яка там ще реальність ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ у дівчинки, яку взяли у рієлторську компанію в якості "метелика-одноденки"? Це дуже старий прийом київських агентств нерухомості, коли там ще за "Царя гороха" набирали таких хлопчиків та дівчаток, щоб вони грали роль лунки в казіно. На комусь то шарик зупиниться та й вистрілить продаж квартири, а зарплату платити не потрібно, то можна і не один десяток таких свіжеспечених новачків рієлторів в штаті тримати.

Прибуток агентства стабільний, через власні відсотки. А ваша племмінниця то таке - сьогодні вона рієлтор, завтра офіціантка і т.д :lol:
Все буде добре!

навіщо Ви розбиваєте мрії сільського парубка???
Він уже почував себе власником бірмінгемського чи віндзорського палацу - а Ви - ррраз! - серпом по тестикулах)))
Най хлоп багатіє думкою)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:07

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  roberto dark написав:вистрілить продаж квартири

(перед тим, як написати цю відповідь, я запитав племінницю -"як справи?")

Це агентство, де вона пішла - більшу перевагу надають оренді(так, як їй сказали, що продажі останніх пів-року-рік - дуже туго йдуть, тому вони(агенство) перейшли/акцентувались на оренді)
Тож, покищо вона все вивчає/вклинюється в цю кухню.... - але, вже мала дві здачі!
І тільки за першу здачу - їй заплатили менше 50%, так як це було/рахувалось стажуванням - а вже другу і наступні здачі - 50%!
Так що правильно кажете - все буде добре!© :D
  roberto dark написав:Все буде добре!

А я тільки доповню -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!© :D


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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11

Зробив всіх разом!©)))

  Frant написав:навіщо Ви розбиваєте мрії сільського парубка???
Він уже почував себе власником бірмінгемського чи віндзорського палацу - а Ви - ррраз! - серпом по тестикулах)))
Най хлоп багатіє думкою)))

Ехххххх, люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду! :lol: :lol: :lol:

Так що сидіть у своїй калабані брехні і пускайте бульки! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:23

  Успіх написав:я запитав племінницю

Це називається "непотизм" або "трайбалізм".
по простому - кумовство.

Будувати бізнес-плани на основі родинних зв,язків - типова сільська риса.
  Успіх написав:люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду!

відосики з московитськими рилами - то є долярчекова правда??? :mrgreen:
Frant
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  #<1 ... 782783784785
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