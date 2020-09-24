Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках!
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
я пропонував потерпіти. Заробити ще коштів, купити щось пристойніше, в іншому районі, з більшою площею. Але це ж треба вкалувати, а він - не хоче.
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:13
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:30
Яка там ще реальність ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ у дівчинки, яку взяли у рієлторську компанію в якості "метелика-одноденки"? Це дуже старий прийом київських агентств нерухомості, коли там ще за "Царя гороха" набирали таких хлопчиків та дівчаток, щоб вони грали роль лунки в казіно. На комусь то шарик зупиниться та й вистрілить продаж квартири, а зарплату платити не потрібно, то можна і не один десяток таких свіжеспечених новачків рієлторів в штаті тримати.
Прибуток агентства стабільний, через власні відсотки. А ваша племмінниця то таке - сьогодні вона рієлтор, завтра офіціантка і т.д
Все буде добре!
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:50
навіщо Ви розбиваєте мрії сільського парубка???
Він уже почував себе власником бірмінгемського чи віндзорського палацу - а Ви - ррраз! - серпом по тестикулах)))
Най хлоп багатіє думкою)))
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:07
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
(перед тим, як написати цю відповідь, я запитав племінницю -"як справи?")
Це агентство, де вона пішла - більшу перевагу надають оренді(так, як їй сказали, що продажі останніх пів-року-рік - дуже туго йдуть, тому вони(агенство) перейшли/акцентувались на оренді)
Тож, покищо вона все вивчає/вклинюється в цю кухню.... - але, вже мала дві здачі!
І тільки за першу здачу - їй заплатили менше 50%, так як це було/рахувалось стажуванням - а вже другу і наступні здачі - 50%!
Так що правильно кажете - все буде добре!©
А я тільки доповню -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11
Зробив всіх разом!©)))
Ехххххх, люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду!
Так що сидіть у своїй калабані брехні і пускайте бульки!
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:23
Це називається "непотизм" або "трайбалізм".
по простому - кумовство.
Будувати бізнес-плани на основі родинних зв,язків - типова сільська риса.
відосики з московитськими рилами - то є долярчекова правда???
Мені здається, що ясновельможному пану - треба би ще каші поїсти. Себто - накупити нерухомості, в оренду її поздавати. А вже потім - гнути шапку і надувати щоки))))
Додано: Пон 13 вер, 2021 17:05
Ми зараз із товаришом тут таких пруфів можемо настрочити один одному.. Про продаж будь-чого і кому завгодно . Баффет буде курити на лавці запасних...3 оренди вже зробила за тиждень ? Справді молодець..Подобово мабуть...😁
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|