Додано: Пон 13 вер, 2021 21:30

Успіх написав: Frant написав: навіщо Ви розбиваєте мрії сільського парубка???

Він уже почував себе власником бірмінгемського чи віндзорського палацу - а Ви - ррраз! - серпом по тестикулах)))

Най хлоп багатіє думкою))) навіщо Ви розбиваєте мрії сільського парубка???Він уже почував себе власником бірмінгемського чи віндзорського палацу - а Ви - ррраз! - серпом по тестикулах)))Най хлоп багатіє думкою)))

Ехххххх, люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду!



Так що сидіть у своїй калабані брехні і пускайте бульки! Ехххххх, люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду!Так що сидіть у своїй калабані брехні і пускайте бульки!

Здаю вже біля 20 років і згайомих достатньо здає своі об'єкти.Okx - не показник.- зараз закінчується студентський підьйом.- але такі квартиранти нестабільні. Часто можуть зникати, неплатити, зіпсувати Вам ремонт і так далі.- подобово ще гірше.- хороший клієнт - стабільний дохід. Як правило менше ринковоі вартості, але на відрізку 5-7 років дасть більше прибутку.Для прикладу : на Цитаделі з власним подвірям і паркінгом і окремим входом 10-12.Хоча можна знайти і за 15, але як правило це перелітні птахи.Поживе знайде щось дешевше і переіде. І Ви втратите декілька місяців. І не раз.Однушки легше здати, але там ще бвльше буде проблемних клієнтів.Бо ім то зп затримують, то вони в Польшу поіхали. І знову втрати.Мовчу вде про те, що ремонт треба робити частіше при таких клієнтах.Ви все враховуєте?Ще додам, що в цих новобудах якість відповідна. Що будете робити, коли комунікаціі почнуть летіти?Батареі, труби, каналізація - все з нацдешевшого г.І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.Так було завжди. Нажаль.