Хі-хі ©
Віднедавна - вся реальність і правдива інформація щодо ринку оренди і продажу нерухомості міста Лева - в моїх руках!
Чому?
Відповідь є на Львівській гілці, якщо не потерли. Сторінок так десь 10-20 назад полистайТЕ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:28
я пропонував потерпіти. Заробити ще коштів, купити щось пристойніше, в іншому районі, з більшою площею. Але це ж треба вкалувати, а він - не хоче.
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:13
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:30
Яка там ще реальність ТА ІНСАЙДЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ у дівчинки, яку взяли у рієлторську компанію в якості "метелика-одноденки"? Це дуже старий прийом київських агентств нерухомості, коли там ще за "Царя гороха" набирали таких хлопчиків та дівчаток, щоб вони грали роль лунки в казіно. На комусь то шарик зупиниться та й вистрілить продаж квартири, а зарплату платити не потрібно, то можна і не один десяток таких свіжеспечених новачків рієлторів в штаті тримати.
Прибуток агентства стабільний, через власні відсотки. А ваша племмінниця то таке - сьогодні вона рієлтор, завтра офіціантка і т.д
Все буде добре!
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:07
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
(перед тим, як написати цю відповідь, я запитав племінницю -"як справи?")
Це агентство, де вона пішла - більшу перевагу надають оренді(так, як їй сказали, що продажі останніх пів-року-рік - дуже туго йдуть, тому вони(агенство) перейшли/акцентувались на оренді)
Тож, покищо вона все вивчає/вклинюється в цю кухню.... - але, вже мала дві здачі!
І тільки за першу здачу - їй заплатили менше 50%, так як це було/рахувалось стажуванням - а вже другу і наступні здачі - 50%!
Так що правильно кажете - все буде добре!©
А я тільки доповню -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:11
Зробив всіх разом!©)))
Ехххххх, люблю отак ПРУФАМИ☝️ тицяти вас всіх носом у правду!
Так що сидіть у своїй калабані брехні і пускайте бульки!
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:30
Здаю вже біля 20 років і згайомих достатньо здає своі об'єкти.
Okx - не показник.
- зараз закінчується студентський підьйом.
- але такі квартиранти нестабільні. Часто можуть зникати, неплатити, зіпсувати Вам ремонт і так далі.
- подобово ще гірше.
- хороший клієнт - стабільний дохід. Як правило менше ринковоі вартості, але на відрізку 5-7 років дасть більше прибутку.
Для прикладу : на Цитаделі з власним подвірям і паркінгом і окремим входом 10-12.
Хоча можна знайти і за 15, але як правило це перелітні птахи.
Поживе знайде щось дешевше і переіде. І Ви втратите декілька місяців. І не раз.
Однушки легше здати, але там ще бвльше буде проблемних клієнтів.
Бо ім то зп затримують, то вони в Польшу поіхали. І знову втрати.
Мовчу вде про те, що ремонт треба робити частіше при таких клієнтах.
Ви все враховуєте?
Ще додам, що в цих новобудах якість відповідна. Що будете робити, коли комунікаціі почнуть летіти?
Батареі, труби, каналізація - все з нацдешевшого г.
І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:31
вже біля 20 років і згайомих достатньо здає своі об'єкти.
Okx - не показник.
- зараз закінчується студентський підьйом.
- але такі квартиранти нестабільні. Часто можуть зникати, неплатити, зіпсувати Вам ремонт і так далі.
- подобово ще гірше.
- хороший клієнт - стабільний дохід. Як правило менше ринковоі вартості, але на відрізку 5-7 років дасть більше прибутку.
Для прикладу : на Цитаделі з власним подвірям і паркінгом і окремим входом 10-12.
Хоча можна знайти і за 15, але як правило це перелітні птахи.
Поживе знайде щось дешевше і переіде. І Ви втратите декілька місяців. І не раз.
Однушки легше здати, але там ще бвльше буде проблемних клієнтів.
Бо ім то зп затримують, то вони в Польшу поіхали. І знову втрати.
Мовчу вде про те, що ремонт треба робити частіше при таких клієнтах.
Ви все враховуєте?
Ще додам, що в цих новобудах якість відповідна. Що будете робити, коли комунікаціі почнуть летіти?
Батареі, труби, каналізація - все з нацдешевшого г.
І знрву ж таки. Все, що за оперним театром - це задуп'є.
Так було завжди. Нажаль.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не те, щоб я хотів якось вигороджувати Мазепи - там дійсно багато проблем (я там прожив майже 20 років). З іншого боку, район Кн. Ольги, і Greenville, зокрема, мають свої проблеми (є знайомі, які живуть в Greenville House і Добрій Оселі). Я би "СТРАДАЛ И МУЧАЛСЯ" і там, і там Я розумію, що це може виглядати як снобізм. Але в мене є свої критерії вибору нерухомості, і я деякий час, як пише Frant, "терпів", щоб реалізувати good enough варіант для себе (тут, як я прийшов до цього).
Для мене "Нерухомість - це місце, місце, і ще раз місце". Відповідно, в мене свій набір критеріїв, за якими я оцінюю. Я чудово розумію, що в кожного свої критерії оцінки привабливості нерухомості, і не маю на меті нав'язати свою думку, як тут це часто зустрічається (для мене цілком ОК, якщо кожен залишться при своїй). Тому просто цікаво, за якими критеріями Ви ставите Кн. Ольги набагато вище за Мазепи (чи, навіть, маєте інше бачення оцінки за якимись з моїх критеріїв).
Отже, поїхали.
1. Візуальний/акустичний комфорт
Для мене, це вигляд з вікна (панорама міста, багато зелені, красиві будинки), озеленення (чистіше повітря, відкриваєш вікно - чуєш шелест листя, спів пташок), затишок (можливість сісти на балконі (незаскленому)/терасі, почитати книжку, або написати це повідомлення на форум).
1.1. Вигляд з вікна
Greenville, чесно кажучи, так собі. Там, де непоганий вигляд на місто - там приватний сектор... ЛЕП і залізнична колія. Залишаються, вигляд на магістральну вулицю, або на гаражний кооператив, або в двір на сотні вікон-балконів.
Мазепи. Залежить від конкретного місця. Є непогані шанси мати вигляд на Замарстинівський парк, або Високий Замок, Кайзервальд, телевежу (гарно світиться вночі). Промзони - більшість забудували, хоча місцями ще залишились певні занедбані території.
1.2. Озеленення
Щоб не дублювати, розкрию це в наступному пункті.
1.3. Затишок
Дуже залежить від того, куди виходять вікна, але в середньому Greenville програє. Найзатишніший варіант - це гаражний кооператив. Вікна на вулицю - там паритет. Колія - це колія (хоча якщо на Мазепи у вас гарний вигляд на Високий Замок, то вночі ви будете чути потяги на Підзамче). Вікна в двір - співробітник живе в Добрій Оселі на останньому поверсі, вікна у двір, влітку, коли зідзвонювався з ним, і в нього було відкрите вікно, таке враження, що ми з ним говорили сидячи в пісочниці з дітлахами , звук поширюється дуже сильно. На Мазепи, в дворах більше дерев, за рахунок чого там тихіше, хоча в новобудовах, ситуація один в один як на Кн. Ольги.
Результат: невелика перевага Мазепи.
2. Прогулянки/пробіжки
Чесно кажучи, і там, і там справи не дуже. Тому хочеться спуститися в паркінг, взяти автівку, і десь поїхати. Пішки виходити не дуже хочеться, але спробуємо.
Greenville - Піскові озера, Горіховий гай, Парк психіатричної лікарні
Мазепи - Парк 700-річчя Львова, Замарстинівський парк, Парк біля Церки Йосафата, "Писанка" (простір між Липинського та Лінкольна).
Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття
Результат: нічия.
3. Безпека/Добробут/Контингент
Якщо дивитися на
За відчуттями, ВВ/Наукова виглядає більш заможним районом ніж Мазепи - і це підтверджується вартістю нерухомості, і кількістю АТБ в районі , але:
- подвір'я будинків між ВВ і Науковою, не сильно кращі
- ринок біля ЦУМу не далеко втік ринку від Балатону (якщо порівнювати зі Стрийським, чи Винниківським)
- генделиків вистачає і там, і там (хоча на Мазепи їх, мабуть, більше)
Результат: бал на користь Кн. Ольги, і тут в найближчі роки буде важко щось змінити, хоча й можливо, просто потребує певної стратегії від місцевої влади.
4. Транспортна доступність
Здавалося б, що за першими трьома пунктами будинок в сосновому лісі в Брюховичах - ідеальний кандидат, але на транспортній доступності все ламається, оскільки на даний момент, я надаю перевагу пересуванню пішки.
4.1. Громадський транспорт
Кн. Ольги - наявність виділеної трамвайної колії - це величезна перевага.
Мазепи - завдяки виділений смузі руху громадського транспорту на Чорновола, справи Мазепи не сильно гірші, хоча потрібно більше рухомого складу, і більш щільний графік.
Тут варто сказати, що наступного року, планується розпочати ремонт вул. Мазепи. Виділені смуги для громадського транспорту (деталі
На даний момент, на Кн. Ольги справи виглядають краще, але після ремонту Мазепи, я би ставив на неї.
4.2. Приватний транспорт
Зараз з цим жахливо у Львові в цілому, район значення немає. Місту потрібно рухатися в сторону зменшення автомобілекористування.
4.3. Велосипед
Велоінфраструктура зараз краща на Кн. Ольги, але після ремонту на Мазепи питання має бути вирішено і там.
Результат: Кн. Ольги (після ремонту Мазепи стан речей може змінитися).
5. Інфраструктура
5.1. Садочки/школи.
Тут я необ'єктивний, оскільки ми обрали приватний садочок/школу (починали в державному садочку, але за декілька місяців перевелись). Школа має декілька маршрутів шкільного автобусу з різних кінців міста, тому питання логістики в нас було б вирішено, що з Кн. Ольги, що з Мазепи, що зараз з центру. В принципі, школи і садочки є і там, і там, але чи стягнуть вони дітей з усіх набудованих будинків, питання до обидвох районів.
5.2. Супермаркети.
Greenville - трішки відірваний від цивілізації. Супермаркет в ЦУМі, Сільпо в Океані, Ашан на ВВ/Кульпарківська. Хоча, живи ми там, мій вибір - Сільпо у Victoria Gardens.
На Мазепи все дуже залежить від району. Сільпо на Балатоні, мабуть, найслабше Сільпо у Львові (це якийсь Вопак). З Мазепи/Грінченка, ближче йти в Сільпо на Хмельницького, але я б ходив в Спартак. Ну і до Ашану на Чорновола не так далеко.
Про ринки вже написав вище, тому тут не згадую. Також не пишу про магазини з крафтовими продуктами, оскільки не в курсі (потрібно добре знати район, поки жили на Мазепи, з тим було... ніяк).
5.3. Спорткомплекси
Тут оцінюю заочно, оскільки я не фанат, надаю перевагу заняттям на свіжому повітрі (+басейн).
На Мазепи - SportLife, на Кн. Ольги - Аквапарк. І там, і там в пішій доступності є купа дрібніших фітнес-клубів, які мені важко оцінити (окрім того, на Щурата і Чигиринській є два шкільних басейни доступних для відвідувачів). Кн. Ольги можна зарахувати SportLife на Героїв УПА, але тоді б я додав басейн СКА до Мазепи. Особисто для мене відкритий басейн - це дуже велика перевага, але це мої "таргани", тому - паритет.
5.4. ТРЦ
Victoria Gardens крутіша за Spartak (хоча через наявність стокових Arena і New Balance, спеціально їздимо в Спартак), але від початку Мазепи до Форуму, пішки трішки швидше ніж від Greenville до Victoria Gardens. А Spartak + Форум, буде крутіше за Victoria Gardens (хоча ресторан в Cільпо у Вікторії - найкращий).
Результат: нічия.
Фінальний результат
Кн. Ольги перемагає, але не з таким відривом, щоб після ремонту вул. Мазепи не змогла вирівняти становище.
Повторюся, нікому нічого не нав'язую, це лише мої особисті міркування. Цікаво буде почути, за якими критеріями інші дописувачі оцінюють локації при виборі нерухомості (для себе, для оренди), їх рейтинг районів міста. Треба буде трохи пописати, але, думаю, буде більше цінності, бо в останній час тут забагато флуду і замало користі на одиницю прочитаного
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:56
І погоджуюсь і ні.
Судження автора доволі обмежене місцями його особистого перебування як туриста, не впевнений, що він зміг би прожити в центрі з його проблемами хочаб рік.
Зі свого боку радив би автору прогуляиись так званим туристичним маршрутом N2. Центр-Коперніка-Чупринки-Труша-Коновальця-Гіпсова-Сельських-Єфремова-Рилєєва-Центр
А так згоден у новобудах нових районів Львова, привабливість така сама, як в новобудах інших міст, хіба за одним вийнятком - на Львів попит є! Точніше поки є! І доки він є, прайс на житло у Львові буде рости.
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