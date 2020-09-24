Додано: Вів 14 вер, 2021 08:56

Львівський БатяР написав:

І погоджуюсь і ні.



Судження автора доволі обмежене місцями його особистого перебування як туриста, не впевнений, що він зміг би прожити в центрі з його проблемами хочаб рік.



Зі свого боку радив би автору прогуляиись так званим туристичним маршрутом N2. Центр-Коперніка-Чупринки-Труша-Коновальця-Гіпсова-Сельських-Єфремова-Рилєєва-Центр



А так згоден у новобудах нових районів Львова, привабливість така сама, як в новобудах інших міст, хіба за одним вийнятком - на Львів попит є! Точніше поки є! І доки він є, прайс на житло у Львові буде рости. І погоджуюсь і ні.Судження автора доволі обмежене місцями його особистого перебування як туриста, не впевнений, що він зміг би прожити в центрі з його проблемами хочаб рік.Зі свого боку радив би автору прогуляиись так званим туристичним маршрутом N2. Центр-Коперніка-Чупринки-Труша-Коновальця-Гіпсова-Сельських-Єфремова-Рилєєва-ЦентрА так згоден у новобудах нових районів Львова, привабливість така сама, як в новобудах інших міст, хіба за одним вийнятком - на Львів попит є! Точніше поки є! І доки він є, прайс на житло у Львові буде рости.

Я насправді свій сьогоднішій статус туриста в Україні не заперечую. Але знаєте як то мудрі люди колись казали - "зі сторони воно видніше".Треба також враховувати, що я прожив у Львові майже 30 років як раз по маршруту трамваю двійки в районі Кастелівки. Маю там нерухомість і не тільки, а також родичів, друзів та багато знайомих у Львові та Києві.Поважаю codera і його думку, але він сам і сказав, що у нього свої "таргани в голові" і враховуючи те що він прожив на Мазепи 20 років, ці таргани мутували в жаб, які зрозуміло хвалять своє болото ( сам такий, тому без образ)У мене в Києві є грамотний та інтелектуальний приятель, який живе на Троєщині. Він там виріс з дитинства і у нього такі "залізні" аргументи, та й в цілому несамовита упевневненісь, ніби це НАЙКРАЩИЙ РАЙОН СТОЛИЦІ!!! Протистояти йому не реально ( приблизно як і долярчику у Львові) . Я навіть цю тему не хочу чіпати, бо знаю наперед, наскільки це марна справа через однополярність його сприйняття реальності, що стосується Троєщини.Шановний coder досить прагматично розібрав в деталях КНЯГИНІ ОЛЬГИ І МАЗЕПИ та припустив, що це РІВНОЦІННІ райони. Звичайно із врахуванням перспективи, а саме МАЙБУТНІЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ МАЗЕПИ.Може воно так і буде, але давайте поглянемо на ситуацію СЬОГОДНІ, так би мовити ІНТУЇТИВНО ..Уявимо собі, що виходимо із жк Добра оселя ( в якій до речі я ще в далекому 2015 році оббивав пороги відділу продажів ) та через 5 хвилин ходи повертаємо на Шумського, де ВІДРАЗУ ОПИНЯЄМОСЯ в одному з найкращих та мальовничих районів у місті Львова!!! Піскові озера, Ботанічний сад, утопаючий в зелені стадіон Лісотехнічного. Далі вулиця Чупринки, медик.. Коновальця, Єфремова та інші бічні вулиці та провулки, як для мене (та моїх тарганів), щоденна прогулянка по яких, саме по ВІДЧУТТЯМ - просто кайф..кайф..кайф..А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи? Ну реально??? У совковому спальнику з мафами, пильною дорогою з дуже інтенсивним трафіком або максимум прогуляємося в замарстинівських хащах, які голослівно назвали "парком"? Я їх пам'ятаю та ненавижу ще з дитинства, бо бідні родичі жили біля Балатону, і бував у тому районі досить часто, і не по власній волі.Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...Так само як і совок, сірість та занедбаність навколо стають органічними з часом.Для когось важливіше садочки,трц, та громадський транспорт, а для мене особисто, як і для coder -, вид з вікна, озеленення, а ще незначна кількість долярчиків на метр кв. Мінімальна ж інфраструктура та продуктові магазини ( у порівнянні з тим, що було ще навіть у кінці 90х) сьогодні є усюди, тому на цьому не акцентую увагу.P. S. Як не крути - 9000 за міс в оренду, у центрі Франківського р-ні, краще ніж "майже на Збоїщах" за 14 000