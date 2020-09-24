Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судження автора доволі обмежене місцями його особистого перебування як туриста, не впевнений, що він зміг би прожити в центрі з його проблемами хочаб рік.
Зі свого боку радив би автору прогуляиись так званим туристичним маршрутом N2. Центр-Коперніка-Чупринки-Труша-Коновальця-Гіпсова-Сельських-Єфремова-Рилєєва-Центр
А так згоден у новобудах нових районів Львова, привабливість така сама, як в новобудах інших міст, хіба за одним вийнятком - на Львів попит є! Точніше поки є! І доки він є, прайс на житло у Львові буде рости.
Я насправді свій сьогоднішій статус туриста в Україні не заперечую. Але знаєте як то мудрі люди колись казали - "зі сторони воно видніше". Треба також враховувати, що я прожив у Львові майже 30 років як раз по маршруту трамваю двійки в районі Кастелівки. Маю там нерухомість і не тільки, а також родичів, друзів та багато знайомих у Львові та Києві.
Поважаю codera і його думку, але він сам і сказав, що у нього свої "таргани в голові" і враховуючи те що він прожив на Мазепи 20 років, ці таргани мутували в жаб, які зрозуміло хвалять своє болото ( сам такий, тому без образ) .
У мене в Києві є грамотний та інтелектуальний приятель, який живе на Троєщині. Він там виріс з дитинства і у нього такі "залізні" аргументи, та й в цілому несамовита упевневненісь, ніби це НАЙКРАЩИЙ РАЙОН СТОЛИЦІ!!! Протистояти йому не реально ( приблизно як і долярчику у Львові) . Я навіть цю тему не хочу чіпати, бо знаю наперед, наскільки це марна справа через однополярність його сприйняття реальності, що стосується Троєщини.
Шановний coder досить прагматично розібрав в деталях КНЯГИНІ ОЛЬГИ І МАЗЕПИ та припустив, що це РІВНОЦІННІ райони. Звичайно із врахуванням перспективи, а саме МАЙБУТНІЙ РЕМОНТ ВУЛИЦІ МАЗЕПИ.
Може воно так і буде, але давайте поглянемо на ситуацію СЬОГОДНІ, так би мовити ІНТУЇТИВНО ..Уявимо собі, що виходимо із жк Добра оселя ( в якій до речі я ще в далекому 2015 році оббивав пороги відділу продажів ) та через 5 хвилин ходи повертаємо на Шумського, де ВІДРАЗУ ОПИНЯЄМОСЯ в одному з найкращих та мальовничих районів у місті Львова!!! Піскові озера, Ботанічний сад, утопаючий в зелені стадіон Лісотехнічного. Далі вулиця Чупринки, медик.. Коновальця, Єфремова та інші бічні вулиці та провулки, як для мене (та моїх тарганів), щоденна прогулянка по яких, саме по ВІДЧУТТЯМ - просто кайф..кайф..кайф..
А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи? Ну реально??? У совковому спальнику з мафами, пильною дорогою з дуже інтенсивним трафіком або максимум прогуляємося в замарстинівських хащах, які голослівно назвали "парком"? Я їх пам'ятаю та ненавижу ще з дитинства, бо бідні родичі жили біля Балатону, і бував у тому районі досить часто, і не по власній волі.
Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...Так само як і совок, сірість та занедбаність навколо стають органічними з часом.
Для когось важливіше садочки,трц, та громадський транспорт, а для мене особисто, як і для coder - МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, вид з вікна, озеленення, а ще незначна кількість долярчиків на метр кв . Мінімальна ж інфраструктура та продуктові магазини ( у порівнянні з тим, що було ще навіть у кінці 90х) сьогодні є усюди, тому на цьому не акцентую увагу.
P. S. Як не крути - 9000 за міс в оренду, у центрі Франківського р-ні, краще ніж "майже на Збоїщах" за 14 000
Coder Гарний аналіз. Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже. В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв. Навіть з врахуванням ремонту Мазепи, реально на це піде до 5 років, то Мазепи програє. А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше. Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній. І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою.
yurko81 Coder як льв ів'янин мав би собі уявляти, що таке пройти по приємних вулицях повз гарні будинки під кронами дерев через Княгині Ольги та Коперніка, до умовного центру міста пр. Свободи . Та зробити подібне ЗНУЩАННЯ НАД СОБОЮ із вулиці Мазепи вздовж інтенсивної дороги через увесь цей треш на Чорновола ( час то питання вже друге).
А пахло і пахне "какою" через підземні води річки Полтви, з якої зробили каналізацію, що просочуються в грунт в тих краях і це там НАЗАВЖДИ. Про транспорт навіть писати не хотів, настільки це ОЧЕВИДНО, БО ТРАМВАЙ У ЛЬВОВІ РУЛИТЬ!!!
yurko81 написав:Coder Гарний аналіз. Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже. В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв. Навіть з врахуванням ремонту Мазепи, реально на це піде до 5 років, то Мазепи програє. А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше. Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній. І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою.
Я тільки не зрозумів чому якійсь там Грінвіль? Тому, що однакові ціни з Мазепи?) Як людина,що прожила більше 50 років в місті можливо просто мислю шаблонно, але район між центром і залізницею в сторону Нового Цуму тупо пішки доступний. А Мазепи? Шлях через кримінальний Підзамче? Цим усе нівелюється. При чому по дорозі є досить багато скверів і парків. Біля Лісотеху, між Сахарова і містечком Політеху, між кн. Ольги і Сирийською, Медик, Цитадель...
roberto dark написав:Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон..
roberto dark написав:Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон..
athena1 написав: Біля Лісотеху, між Сахарова і містечком Політеху, між кн. Ольги і Сирийською, Медик, Цитадель...
Народ, а хтось з форумчан там "зависає" літом? При басейнчику.
Був там один раз, на зорі відкриття басейну - не зайшло. Була тоді жарка днина і людей тьма. Більше не хожу. А от кафешка Дача якщо з дітьми - норм, можна не переживати особливо, наглядаючи за ними час від часу
Успіх написав:Але "стару" переписку вже важче "підробити" - але все одно не переймайтесь/не вірте
вам не всё равно верят вам здесь или нет? вы же не девушку свадьбой на интим соблазняете. Лучше пишите не про цены аренды а про то что арендаторам нужно, сколько комнат, какая мебель, какая техника, какое отопление, ванная или кабина, важен ли этаж ну и все такое.
Успіх написав:Але "стару" переписку вже важче "підробити" - але все одно не переймайтесь/не вірте
вам не всё равно верят вам здесь или нет? вы же не девушку свадьбой на интим соблазняете. Лучше пишите не про цены аренды а про то что арендаторам нужно, сколько комнат, какая мебель, какая техника, какое отопление, ванная или кабина, важен ли этаж ну и все такое.
Тогда эффекта не будет..Это как писать на валютной ветке, что скоро доллар по 50.. . Так ведь веселее ..Да пускай пишет, что его смарт будет сдаваться по 7000 гривень .. Я буду только рад такому взрывному росту, по ранее описанным причинам
А де до речі наш костя юморист подівся? Більше не хоче ПІЗНАВАТИ та ПОРІВНЮВАТИ нерухомість?