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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:11
roberto dark написав:
А де до речі наш костя юморист подівся? Більше не хоче ПІЗНАВАТИ та ПОРІВНЮВАТИ нерухомість?
он поехал смотреть на редких обезьян в парке Фельдмана (по моему совету).
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