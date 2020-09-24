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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 20:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:А де до речі наш костя юморист подівся? Більше не хоче ПІЗНАВАТИ та ПОРІВНЮВАТИ нерухомість?
он поехал смотреть на редких обезьян в парке Фельдмана (по моему совету).
vitaliian
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