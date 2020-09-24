он поехал смотреть на редких обезьян в парке Фельдмана (по моему совету).
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Додано: Вів 14 вер, 2021 20:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:23
Отвечу обоим:
1. Знатоку приматов.
Жена сегодня 3 часа выгуливал киндеров в новом муниципальном зоопарке. Общий вывод: размерами уступает берлинскому, уровнем организаций и условиями для животных - нет.
Но, безусловно, все желающие могут продолжать ехать в ту лесопосадку на окружной, где их ждёт уникальное собрание животных. Благо, на окружной тоже бесплатно.
2. Знатоку недвиги:
За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та просто вони привикли все життя брехати і на брехні жити - от і думають, що всі такі.
А це далеко не так!
Якщо це самотній вовк/вовчиця -
Новеньке/чистеньке і малометражне, щоб за зайву площу не викидати гроші просто так))
Студії - достатньо)) - як писав один, щоб простягнув руку і вхопив зі стола щось смачненьке, чи вночі, як не спиться(коли не охота вставати і топати на кухню в одно-двохкімнатних квартирах) - а тут просто підвівся з дивану і вже стоїш біля холодильника)))
Найдешевша, але нова!(бо і середня/дорога царапається/нищиться з часом... - а ту, як добряче втомилась - викинув і новеньку знову завіз)
Нова. Середня, або трохи дорожча середньої.(думаю брати щось накшталт бош/горєнє і т.п.)
Ел-радіатори, якщо газового нема, або тепла підлога, якщо планується заливатись стяжка
Кажуть, що всюди доречна ванна!(хоча для смарту вистачає і кабіни - але: 1. ванна - дешевше! 2. Якщо деякі орендарі люблять, час-від-часу приймати ванну - то вони просто відпадуть, як потенційні клієнти, якщо буде кабіна)
Так, чим вище квартира - тим більше можна затопити сусідів!)))))))))))
Ну а ще ж добре, коли гарні МЗКа(МОПи ), гарна прибудинкова, тринажери, до АТБ 300м, до ГТ - ще ближче, до Гол.Вокзалу близько (хто любить часто подорожувати потягами), чи до Аеропорту - теж якихось 5-6км))
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