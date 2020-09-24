Додано: Вів 14 вер, 2021 21:14

vitaliian написав: вам не всё равно верят вам здесь или нет? вам не всё равно верят вам здесь или нет?

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vitaliian написав: какое отопление какое отопление

vitaliian написав: ванная или кабина, ванная или кабина,

vitaliian написав: важен ли этаж важен ли этаж

vitaliian написав: ну и все такое ну и все такое

Та просто вони привикли все життя брехати і на брехні жити - от і думають, що всі такі.А це далеко не так!Якщо це самотній вовк/вовчиця -Новеньке/чистеньке і малометражне, щоб за зайву площу не викидати гроші просто так))Студії - достатньо)) - як писав один, щоб простягнув руку і вхопив зі стола щось смачненьке, чи вночі, як не спиться(коли не охота вставати і топати на кухню в одно-двохкімнатних квартирах) - а тут просто підвівся з дивану і вже стоїш біля холодильника)))Найдешевша, але нова!(бо і середня/дорога царапається/нищиться з часом... - а ту, як добряче втомилась - викинув і новеньку знову завіз)Нова. Середня, або трохи дорожча середньої.(думаю брати щось накшталт бош/горєнє і т.п.)Ел-радіатори, якщо газового нема, або тепла підлога, якщо планується заливатись стяжкаКажуть, що всюди доречна ванна!(хоча для смарту вистачає і кабіни - але: 1. ванна - дешевше! 2. Якщо деякі орендарі люблять, час-від-часу приймати ванну - то вони просто відпадуть, як потенційні клієнти, якщо буде кабіна)Так, чим вище квартира - тим більше можна затопити сусідів!)))))))))))Ну а ще ж добре, коли гарні МЗКа(МОПи), гарна прибудинкова, тринажери, до АТБ 300м, до ГТ - ще ближче, до Гол.Вокзалу близько (хто любить часто подорожувати потягами), чи до Аеропорту - теж якихось 5-6км))