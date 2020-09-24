Додано: Вів 14 вер, 2021 22:31

Coder написав: Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття "зелена лінія"). Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття "зелена лінія").

roberto dark написав: Coder як львів'янин мав би собі уявляти, що таке пройти по приємних вулицях повз гарні будинки під кронами дерев через Княгині Ольги та Коперніка, до умовного центру міста пр. Свободи . Coder як львів'янин мав би собі уявляти, що таке пройти по приємних вулицях повз гарні будинкичерез Княгині Ольги та Коперніка, до умовного центру міста пр. Свободи .

roberto dark написав: А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи? А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи?

yurko81 написав: В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв. В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв.

yurko81 написав: Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже. Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже.

yurko81 написав: А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше. А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше.

yurko81 написав: Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній. Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній.

yurko81 написав: І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою. І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою.

Дякую за коментарі, а такожВ принципі, все, що Ви говорите, не протирічить тому, що написав я.Просто один з моїх "тарганів" - я погано переношу спеку. Я можу в +10С ходити в шортах/футболці, до +20С - ще більш-менш, а коли на вулиці вище +25С - мені хочеться заховатися під кондиціонер, включений на +18С і нікуди не виходити.Тому влітку я дуже добре відчуваю функцію зелених насаджень в місті, і цікавлюся планами облаштування "зелений ліній". Отже, з огляду на це......вибачте, але "ні"Хідники і велодоріжки на Кн. Ольги в спеку - це на 80% пательня. Далі, на Шумського, в приватному секторі люди більше вкладалися в паркани, а не в озеленення, тому хідники опиняться більш-менш в тіні лише в другій половині Цегельского, тобто хвилинах в 15, коли я вже буду сильно шкодувати, що вийшов на вулицюІ ще про гарні будинки. Я цілком і повністю погоджуюся про гарні будинки по маршруту Чупринки-Коновальця, але на Кн. Ольги оку немає за що зачепитися.Якщо вийшовши з будинку повернути наліво, то через дві хвилини ми опинимося на вулиці Замарстинівський, де хідники знаходяться в тіні дерев і далі можна дійти до Парку біля церкви Йосафата (пару років тому там провели благоустрій, вимостили доріжки, і т. ін.), далі "короткими перебіжками" в сквер на Липинського/Замарстинівська і далі до центру, або в Парк 700-річчя Львова.Так, погоджуюсь, що тим паркам до Піскових Озер - "як до неба рачки" (втім, як і Пісковим Озерам до Стрийського), але процес потрапляння в той парк для мене менш приємний. Власне про це я і писав. Хоча, заради справедливості, це лише влітку (і це одна з причин через яку, коли ми жили на Мазепи, ми з травня по жовтень виїжджали жити за місто). За місяць-два, коли стане прохолодніше, я, мабуть, погоджуся з тим, що ви описали.Хіба від початку Кн. Ольги. Давайте, щоб не бути голослівним, візьмемо Google Maps і прокладаємо маршрут від двох будинків, які обговорюються.Greenville House - Площа Ринок - 41 хв туди і 45 хв назад (така різниця через набір висоти по дорозі назад)Avalon Light - Площа Ринок - 43 хв туди і 43 назадЯкщо йти до Оперного Театру, то, там 41 хв. від Avalon Light, і 43/47 хв. від Greenville House.Тобто, відстань плюс-мінус однакова.Маршрут Кн. Ольги - Сахарова - Коперніка - найкоротший, але не дуже затишний, тому я би йшов так, як пропонує roberto dark - Шумського - Чупринки - Єфремова - Парк Франка, хоча це вже близько години часу.Але. Для мене пішохідна доступність - це 20-30 хвилин. Тобто, ні з Мазепи, ні з Кн. Ольги, я би пішки в центр не ходив би. Так само, не можу погодитись з, що Центр-ЦУМ - це пішоходна доступність.З Мазепи є ще вихід на Тунельну/Вінницю, відповідно, доступ в Залізничний район, хоча це здебільшого автомобільний маршрут. Але, загалом, погоджуюся. Тому чекаю на ремонт Мазепи. Хоча там Малоголосківська проблем наробила. Коли всі заїдуть, то ремонт не факт, що врятує - Чорновола може стати вузьким місцем.Ну ось і ще одна тема для дискусіїОскільки, я тут скорше на боці урбаністівХімічний аналіз не проводив, тому не можу нічого сказати. В центрі, чесно кажучи, вона також неідеальна. Стало цікаво, пошукав, знайшовТак, було таке. Ми з 2018 року там не живемо, тому не знаю як зараз. Але останні пару років перед переїздом (2016-2018), після того, як щось підправили на очисних спорудах, ніби, все нормалізувалося.