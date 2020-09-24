Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:А де до речі наш костя юморист подівся? Більше не хоче ПІЗНАВАТИ та ПОРІВНЮВАТИ нерухомість?
он поехал смотреть на редких обезьян в парке Фельдмана (по моему совету).
Отвечу обоим: 1. Знатоку приматов. Жена сегодня 3 часа выгуливал киндеров в новом муниципальном зоопарке. Общий вывод: размерами уступает берлинскому, уровнем организаций и условиями для животных - нет. Но, безусловно, все желающие могут продолжать ехать в ту лесопосадку на окружной, где их ждёт уникальное собрание животных. Благо, на окружной тоже бесплатно.
2. Знатоку недвиги: За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
vitaliian написав:вам не всё равно верят вам здесь или нет?
Та просто вони привикли все життя брехати і на брехні жити - от і думають, що всі такі. А це далеко не так!
vitaliian написав:что арендаторам нужно
Якщо це самотній вовк/вовчиця - Новеньке/чистеньке і малометражне, щоб за зайву площу не викидати гроші просто так))
vitaliian написав:сколько комнат
Студії - достатньо)) - як писав один, щоб простягнув руку і вхопив зі стола щось смачненьке, чи вночі, як не спиться(коли не охота вставати і топати на кухню в одно-двохкімнатних квартирах) - а тут просто підвівся з дивану і вже стоїш біля холодильника)))
vitaliian написав:какая мебель
Найдешевша, але нова!(бо і середня/дорога царапається/нищиться з часом... - а ту, як добряче втомилась - викинув і новеньку знову завіз)
vitaliian написав:какая техника
Нова. Середня, або трохи дорожча середньої.(думаю брати щось накшталт бош/горєнє і т.п.)
vitaliian написав:какое отопление
Ел-радіатори, якщо газового нема, або тепла підлога, якщо планується заливатись стяжка
vitaliian написав:ванная или кабина,
Кажуть, що всюди доречна ванна!(хоча для смарту вистачає і кабіни - але: 1. ванна - дешевше! 2. Якщо деякі орендарі люблять, час-від-часу приймати ванну - то вони просто відпадуть, як потенційні клієнти, якщо буде кабіна)
vitaliian написав:важен ли этаж
Так, чим вище квартира - тим більше можна затопити сусідів!)))))))))))
vitaliian написав:ну и все такое
Ну а ще ж добре, коли гарні МЗКа(МОПи ), гарна прибудинкова, тринажери, до АТБ 300м, до ГТ - ще ближче, до Гол.Вокзалу близько (хто любить часто подорожувати потягами), чи до Аеропорту - теж якихось 5-6км))
roberto dark написав:Серьёзно??? И что есть желающие СТРАДАТЬ И МУЧИТЬСЯ за 14к в мес на отстойной ул Мазепы?? Когда за 9К в РАВНОЦЕННОЙ квартире, можно поселиться в НАМНОГО ЛУЧШЕ районе. Пруфы скидывал буквально на прошлой неделе на Кн. Ольге в новом жк .
Не те, щоб я хотів якось вигороджувати Мазепи - там дійсно багато проблем (я там прожив майже 20 років). З іншого боку, район Кн. Ольги, і Greenville, зокрема, мають свої проблеми (є знайомі, які живуть в Greenville House і Добрій Оселі). Я би "СТРАДАЛ И МУЧАЛСЯ" і там, і там Я розумію, що це може виглядати як снобізм. Але в мене є свої критерії вибору нерухомості, і я деякий час, як пише Frant, "терпів", щоб реалізувати good enough варіант для себе (тут, як я прийшов до цього).
Для мене "Нерухомість - це місце, місце, і ще раз місце". Відповідно, в мене свій набір критеріїв, за якими я оцінюю. Я чудово розумію, що в кожного свої критерії оцінки привабливості нерухомості, і не маю на меті нав'язати свою думку, як тут це часто зустрічається (для мене цілком ОК, якщо кожен залишться при своїй). Тому просто цікаво, за якими критеріями Ви ставите Кн. Ольги набагато вище за Мазепи (чи, навіть, маєте інше бачення оцінки за якимись з моїх критеріїв).
Отже, поїхали.
1. Візуальний/акустичний комфорт
Для мене, це вигляд з вікна (панорама міста, багато зелені, красиві будинки), озеленення (чистіше повітря, відкриваєш вікно - чуєш шелест листя, спів пташок), затишок (можливість сісти на балконі (незаскленому)/терасі, почитати книжку, або написати це повідомлення на форум).
1.1. Вигляд з вікна
Greenville, чесно кажучи, так собі. Там, де непоганий вигляд на місто - там приватний сектор... ЛЕП і залізнична колія. Залишаються, вигляд на магістральну вулицю, або на гаражний кооператив, або в двір на сотні вікон-балконів.
Мазепи. Залежить від конкретного місця. Є непогані шанси мати вигляд на Замарстинівський парк, або Високий Замок, Кайзервальд, телевежу (гарно світиться вночі). Промзони - більшість забудували, хоча місцями ще залишились певні занедбані території.
1.2. Озеленення
Щоб не дублювати, розкрию це в наступному пункті.
1.3. Затишок
Дуже залежить від того, куди виходять вікна, але в середньому Greenville програє. Найзатишніший варіант - це гаражний кооператив. Вікна на вулицю - там паритет. Колія - це колія (хоча якщо на Мазепи у вас гарний вигляд на Високий Замок, то вночі ви будете чути потяги на Підзамче). Вікна в двір - співробітник живе в Добрій Оселі на останньому поверсі, вікна у двір, влітку, коли зідзвонювався з ним, і в нього було відкрите вікно, таке враження, що ми з ним говорили сидячи в пісочниці з дітлахами , звук поширюється дуже сильно. На Мазепи, в дворах більше дерев, за рахунок чого там тихіше, хоча в новобудовах, ситуація один в один як на Кн. Ольги.
Результат: невелика перевага Мазепи.
2. Прогулянки/пробіжки
Чесно кажучи, і там, і там справи не дуже. Тому хочеться спуститися в паркінг, взяти автівку, і десь поїхати. Пішки виходити не дуже хочеться, але спробуємо.
Greenville - Піскові озера, Горіховий гай, Парк психіатричної лікарні Мазепи - Парк 700-річчя Львова, Замарстинівський парк, Парк біля Церки Йосафата, "Писанка" (простір між Липинського та Лінкольна).
Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття "зелена лінія"). Якщо я хочу пройтися до парку затишним маршрутом, то на Кн. Ольги це зробити складніше.
Результат: нічия.
3. Безпека/Добробут/Контингент
Якщо дивитися на карту злочинності Львова, то Greenville - більш безпечний варіант. З іншого боку, в самому ЖК і біля нього робити нічого, буде потрібно регулярно навідуватись в район ВВ/Наукова, а там вже не все так гарно.
За відчуттями, ВВ/Наукова виглядає більш заможним районом ніж Мазепи - і це підтверджується вартістю нерухомості, і кількістю АТБ в районі , але: - подвір'я будинків між ВВ і Науковою, не сильно кращі - ринок біля ЦУМу не далеко втік ринку від Балатону (якщо порівнювати зі Стрийським, чи Винниківським) - генделиків вистачає і там, і там (хоча на Мазепи їх, мабуть, більше)
Результат: бал на користь Кн. Ольги, і тут в найближчі роки буде важко щось змінити, хоча й можливо, просто потребує певної стратегії від місцевої влади.
4. Транспортна доступність
Здавалося б, що за першими трьома пунктами будинок в сосновому лісі в Брюховичах - ідеальний кандидат, але на транспортній доступності все ламається, оскільки на даний момент, я надаю перевагу пересуванню пішки.
4.1. Громадський транспорт
Кн. Ольги - наявність виділеної трамвайної колії - це величезна перевага.
Мазепи - завдяки виділений смузі руху громадського транспорту на Чорновола, справи Мазепи не сильно гірші, хоча потрібно більше рухомого складу, і більш щільний графік.
Тут варто сказати, що наступного року, планується розпочати ремонт вул. Мазепи. Виділені смуги для громадського транспорту (деталі тут + відео) + продовжити трамвайну лінію до вул Миколайчука. І ось тут я би вже ставив на Мазепи, якщо все реалізують як задумано. А коли добудують Північний об'їзд Львова, і фурам не буде потреби їхати через місто, то має стати ще краще. Кн. Ольги недавно ремонтувалася, тому там в найближчі роки навряд чи щось світить.
На даний момент, на Кн. Ольги справи виглядають краще, але після ремонту Мазепи, я би ставив на неї.
4.2. Приватний транспорт
Зараз з цим жахливо у Львові в цілому, район значення немає. Місту потрібно рухатися в сторону зменшення автомобілекористування.
4.3. Велосипед
Велоінфраструктура зараз краща на Кн. Ольги, але після ремонту на Мазепи питання має бути вирішено і там.
Результат: Кн. Ольги (після ремонту Мазепи стан речей може змінитися).
5. Інфраструктура
5.1. Садочки/школи.
Тут я необ'єктивний, оскільки ми обрали приватний садочок/школу (починали в державному садочку, але за декілька місяців перевелись). Школа має декілька маршрутів шкільного автобусу з різних кінців міста, тому питання логістики в нас було б вирішено, що з Кн. Ольги, що з Мазепи, що зараз з центру. В принципі, школи і садочки є і там, і там, але чи стягнуть вони дітей з усіх набудованих будинків, питання до обидвох районів.
5.2. Супермаркети.
Greenville - трішки відірваний від цивілізації. Супермаркет в ЦУМі, Сільпо в Океані, Ашан на ВВ/Кульпарківська. Хоча, живи ми там, мій вибір - Сільпо у Victoria Gardens.
На Мазепи все дуже залежить від району. Сільпо на Балатоні, мабуть, найслабше Сільпо у Львові (це якийсь Вопак). З Мазепи/Грінченка, ближче йти в Сільпо на Хмельницького, але я б ходив в Спартак. Ну і до Ашану на Чорновола не так далеко.
Про ринки вже написав вище, тому тут не згадую. Також не пишу про магазини з крафтовими продуктами, оскільки не в курсі (потрібно добре знати район, поки жили на Мазепи, з тим було... ніяк).
5.3. Спорткомплекси
Тут оцінюю заочно, оскільки я не фанат, надаю перевагу заняттям на свіжому повітрі (+басейн).
На Мазепи - SportLife, на Кн. Ольги - Аквапарк. І там, і там в пішій доступності є купа дрібніших фітнес-клубів, які мені важко оцінити (окрім того, на Щурата і Чигиринській є два шкільних басейни доступних для відвідувачів). Кн. Ольги можна зарахувати SportLife на Героїв УПА, але тоді б я додав басейн СКА до Мазепи. Особисто для мене відкритий басейн - це дуже велика перевага, але це мої "таргани", тому - паритет.
5.4. ТРЦ
Victoria Gardens крутіша за Spartak (хоча через наявність стокових Arena і New Balance, спеціально їздимо в Спартак), але від початку Мазепи до Форуму, пішки трішки швидше ніж від Greenville до Victoria Gardens. А Spartak + Форум, буде крутіше за Victoria Gardens (хоча ресторан в Cільпо у Вікторії - найкращий).
Результат: нічия.
Фінальний результат
Кн. Ольги перемагає, але не з таким відривом, щоб після ремонту вул. Мазепи не змогла вирівняти становище.
Повторюся, нікому нічого не нав'язую, це лише мої особисті міркування. Цікаво буде почути, за якими критеріями інші дописувачі оцінюють локації при виборі нерухомості (для себе, для оренди), їх рейтинг районів міста. Треба буде трохи пописати, але, думаю, буде більше цінності, бо в останній час тут забагато флуду і замало користі на одиницю прочитаного
Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка. Наявність Сільпо - доволі байдуже, там є чудова доставка, вже забув коли сам продукти купував По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
В принципі, все, що Ви говорите, не протирічить тому, що написав я.
Coder написав:Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття "зелена лінія").
Просто один з моїх "тарганів" - я погано переношу спеку. Я можу в +10С ходити в шортах/футболці, до +20С - ще більш-менш, а коли на вулиці вище +25С - мені хочеться заховатися під кондиціонер, включений на +18С і нікуди не виходити. Тому влітку я дуже добре відчуваю функцію зелених насаджень в місті, і цікавлюся планами облаштування "зелений ліній". Отже, з огляду на це...
roberto dark написав:Coder як львів'янин мав би собі уявляти, що таке пройти по приємних вулицях повз гарні будинки під кронами дерев через Княгині Ольги та Коперніка, до умовного центру міста пр. Свободи .
...вибачте, але "ні" Хідники і велодоріжки на Кн. Ольги в спеку - це на 80% пательня. Далі, на Шумського, в приватному секторі люди більше вкладалися в паркани, а не в озеленення, тому хідники опиняться більш-менш в тіні лише в другій половині Цегельского, тобто хвилинах в 15, коли я вже буду сильно шкодувати, що вийшов на вулицю
І ще про гарні будинки. Я цілком і повністю погоджуюся про гарні будинки по маршруту Чупринки-Коновальця, але на Кн. Ольги оку немає за що зачепитися.
roberto dark написав:А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи?
Якщо вийшовши з будинку повернути наліво, то через дві хвилини ми опинимося на вулиці Замарстинівський, де хідники знаходяться в тіні дерев і далі можна дійти до Парку біля церкви Йосафата (пару років тому там провели благоустрій, вимостили доріжки, і т. ін.), далі "короткими перебіжками" в сквер на Липинського/Замарстинівська і далі до центру, або в Парк 700-річчя Львова.
Так, погоджуюсь, що тим паркам до Піскових Озер - "як до неба рачки" (втім, як і Пісковим Озерам до Стрийського), але процес потрапляння в той парк для мене менш приємний. Власне про це я і писав. Хоча, заради справедливості, це лише влітку (і це одна з причин через яку, коли ми жили на Мазепи, ми з травня по жовтень виїжджали жити за місто). За місяць-два, коли стане прохолодніше, я, мабуть, погоджуся з тим, що ви описали.
yurko81 написав:В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв.
Хіба від початку Кн. Ольги. Давайте, щоб не бути голослівним, візьмемо Google Maps і прокладаємо маршрут від двох будинків, які обговорюються.
Greenville House - Площа Ринок - 41 хв туди і 45 хв назад (така різниця через набір висоти по дорозі назад) Avalon Light - Площа Ринок - 43 хв туди і 43 назад
Якщо йти до Оперного Театру, то, там 41 хв. від Avalon Light, і 43/47 хв. від Greenville House.
Тобто, відстань плюс-мінус однакова.
Маршрут Кн. Ольги - Сахарова - Коперніка - найкоротший, але не дуже затишний, тому я би йшов так, як пропонує roberto dark - Шумського - Чупринки - Єфремова - Парк Франка, хоча це вже близько години часу.
Але. Для мене пішохідна доступність - це 20-30 хвилин. Тобто, ні з Мазепи, ні з Кн. Ольги, я би пішки в центр не ходив би. Так само, не можу погодитись з athena1, що Центр-ЦУМ - це пішоходна доступність.
yurko81 написав:Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже.
З Мазепи є ще вихід на Тунельну/Вінницю, відповідно, доступ в Залізничний район, хоча це здебільшого автомобільний маршрут. Але, загалом, погоджуюся. Тому чекаю на ремонт Мазепи. Хоча там Малоголосківська проблем наробила. Коли всі заїдуть, то ремонт не факт, що врятує - Чорновола може стати вузьким місцем.
yurko81 написав:А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше.
Ну ось і ще одна тема для дискусії Оскільки, я тут скорше на боці урбаністів
yurko81 написав:Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній.
Хімічний аналіз не проводив, тому не можу нічого сказати. В центрі, чесно кажучи, вона також неідеальна. Стало цікаво, пошукав, знайшов таке
yurko81 написав:І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою.
Так, було таке. Ми з 2018 року там не живемо, тому не знаю як зараз. Але останні пару років перед переїздом (2016-2018), після того, як щось підправили на очисних спорудах, ніби, все нормалізувалося.
dinozavrik написав:Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів: 1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка 2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову 3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою) 4. Лижв'ярська-Глінки 5. Мушака-Франка (верх) 6. Кримська-Кубанська 7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують) 8. Котляревського 9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова (можливо, щось пропустив)
dinozavrik написав:По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ