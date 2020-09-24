Додано: Сер 15 вер, 2021 00:51

Дякую вам, що трохи заповнили мої прогалини, по зеленим насадженням на Княгині Ольги, бо я вже там рівно 2 роки як не був, як і на вашій коханій вулиці Мазепи. Там звичайно дорогу давно вже до речі треба було ремонтувати, бо тій орендованій мазді, що я їхав за кермом, по тих вбитих дорогах, добряче дісталося на ямах. А коли я повернув на Миколайчука в сторону лікарні то мені здалося, що це дежавю і я в радянському союзі, тільки з купою нових мафів при дорозі і ями по пів метра як і колись.Це звичайно зручно коли ви там живете, та знаєте усі хідники під деревами , але від долярекового будинку до Замарстинівської хіба метрів на 100 відстань менша до Замарстинівської , ніж від Доброї оселі до Шумського . Та й йдучи по Мазепи, ви будете смажитись на тій самій пательні від розпеченого асфальту не менше.Окрім того немає на Мазепи ЗРУЧНОГО ТРАМВАЮ НА ВИПАДОК ДОЩУ, які між іншим у Львові починаються вже з найближчої пятниці і до грудня , при температурі протягом дня +8-14 Тому за спеку навіть такій чутливій людині як ви, вже переживати нічого навіть зараз. Не кажучи вже ЧЕРЕЗ 2 МІСЯЦІ, як ви писали. Будете швидше сонечко шукати, йдучи до центру, по вбитих тротуарах замарстиніва чи інструментальної, біля тих самих височенних та страшних парканів приватного сектору.А ще я вам щиро заздрю , що вмієте деколи у ворона матеріалізовуватися ( як у Карлоса Кастанеди), щоб долетіти від долярекового будинку до площі ринок за 40 хвилин (напевно можна і швидше впоратись). Круто, справді, може при нагоді навчите мене також. Буду дуже вдячний.Відносно списку ваших пріорітетів, то звичайно питання виключно залежить від жаб та тарганів у голові, але хоча б не від мавп, як у деяких товаришів з великого та славного міста Харків.Звичайно, я багато разів бував на усіх прекрасних вулицях , що ви перерахували. Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком ( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )) я взагалі промовчу, бо там треба альпіністом бути, щоб мешкати у цих дуже престижних люксах, у минулому, із сусідами нащадками працівників НКВД ТА КГБ. АЛЕ В ЦІЛОМУ ВСЕ ОК, ЯК ТО КАЖУТЬ ПО ВИЩЕВКАЗАНИХ ЛОКАЦІЯХ!Вибачайте, що трохи сумбурно пишу, бо немає багато часу перед сном.Що там ще у нас залишилося? Мучна з особняками в фантастичному районі + шевченквській гай. Обожнюю його. Ноль претензій. Поруч трамвай двійка, винниківській ринок неподалік. Що ще треба для щастя?Колись у моїх предків був особняк на Професорській колонії. Місце краще не придумаєш у Львові. Поміняли пізніше на квартиру, на Мечнікова з доплатою . І таке нещастя у сім’ї буває.Котляревського - це уже моя стихія. Щасливе дитинство, люкси наше всьо. Все поруч, комфортно, гарно, зелено, без питань. Коновальця (без трамваю або бічні) - Єфремова, Гіпсова те саме. Ось і розібралися. Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.ВЗАГАЛІ ВИБІР КОМФОРТНОГО ПОМЕШКАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ - СПРАВА ДУЖЕ НЕ ПРОСТА І СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРІВ. Та на сьогодні досить. Бідний долярчик плакався, що не знає які райони у Львові елітні . То тепер буде трохи знати, а особливо ті що були згадані у минулому кодеровому пості. Та нехай дасть племінниці почитати, бо що то за рієлтор який за ручку ходить на покази із татом, та не знає де у Львові пани живуть.