он поехал смотреть на редких обезьян в парке Фельдмана (по моему совету).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 14 вер, 2021 20:23
Отвечу обоим:
1. Знатоку приматов.
Жена сегодня 3 часа выгуливал киндеров в новом муниципальном зоопарке. Общий вывод: размерами уступает берлинскому, уровнем организаций и условиями для животных - нет.
Но, безусловно, все желающие могут продолжать ехать в ту лесопосадку на окружной, где их ждёт уникальное собрание животных. Благо, на окружной тоже бесплатно.
2. Знатоку недвиги:
За последние дни два человека написали очень хорошие посты по львовской недвиге, большое им спасибо. В число этих людей не входите, но хоть ветку оживляете....
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та просто вони привикли все життя брехати і на брехні жити - от і думають, що всі такі.
А це далеко не так!
Якщо це самотній вовк/вовчиця -
Новеньке/чистеньке і малометражне, щоб за зайву площу не викидати гроші просто так))
Студії - достатньо)) - як писав один, щоб простягнув руку і вхопив зі стола щось смачненьке, чи вночі, як не спиться(коли не охота вставати і топати на кухню в одно-двохкімнатних квартирах) - а тут просто підвівся з дивану і вже стоїш біля холодильника)))
Найдешевша, але нова!(бо і середня/дорога царапається/нищиться з часом... - а ту, як добряче втомилась - викинув і новеньку знову завіз)
Нова. Середня, або трохи дорожча середньої.(думаю брати щось накшталт бош/горєнє і т.п.)
Ел-радіатори, якщо газового нема, або тепла підлога, якщо планується заливатись стяжка
Кажуть, що всюди доречна ванна!(хоча для смарту вистачає і кабіни - але: 1. ванна - дешевше! 2. Якщо деякі орендарі люблять, час-від-часу приймати ванну - то вони просто відпадуть, як потенційні клієнти, якщо буде кабіна)
Так, чим вище квартира - тим більше можна затопити сусідів!)))))))))))
Ну а ще ж добре, коли гарні МЗКа(МОПи ), гарна прибудинкова, тринажери, до АТБ 300м, до ГТ - ще ближче, до Гол.Вокзалу близько (хто любить часто подорожувати потягами), чи до Аеропорту - теж якихось 5-6км))
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:10
Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка. Наявність Сільпо - доволі байдуже, там є чудова доставка, вже забув коли сам продукти купував
По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
roberto dark
Дякую за коментарі, а також yurko81 і athena1
В принципі, все, що Ви говорите, не протирічить тому, що написав я.
Просто один з моїх "тарганів" - я погано переношу спеку. Я можу в +10С ходити в шортах/футболці, до +20С - ще більш-менш, а коли на вулиці вище +25С - мені хочеться заховатися під кондиціонер, включений на +18С і нікуди не виходити. Тому влітку я дуже добре відчуваю функцію зелених насаджень в місті, і цікавлюся планами облаштування "зелений ліній". Отже, з огляду на це...
...вибачте, але "ні" Хідники і велодоріжки на Кн. Ольги в спеку - це на 80% пательня. Далі, на Шумського, в приватному секторі люди більше вкладалися в паркани, а не в озеленення, тому хідники опиняться більш-менш в тіні лише в другій половині Цегельского, тобто хвилинах в 15, коли я вже буду сильно шкодувати, що вийшов на вулицю
І ще про гарні будинки. Я цілком і повністю погоджуюся про гарні будинки по маршруту Чупринки-Коновальця, але на Кн. Ольги оку немає за що зачепитися.
Якщо вийшовши з будинку повернути наліво, то через дві хвилини ми опинимося на вулиці Замарстинівський, де хідники знаходяться в тіні дерев і далі можна дійти до Парку біля церкви Йосафата (пару років тому там провели благоустрій, вимостили доріжки, і т. ін.), далі "короткими перебіжками" в сквер на Липинського/Замарстинівська і далі до центру, або в Парк 700-річчя Львова.
Так, погоджуюсь, що тим паркам до Піскових Озер - "як до неба рачки" (втім, як і Пісковим Озерам до Стрийського), але процес потрапляння в той парк для мене менш приємний. Власне про це я і писав. Хоча, заради справедливості, це лише влітку (і це одна з причин через яку, коли ми жили на Мазепи, ми з травня по жовтень виїжджали жити за місто). За місяць-два, коли стане прохолодніше, я, мабуть, погоджуся з тим, що ви описали.
Хіба від початку Кн. Ольги. Давайте, щоб не бути голослівним, візьмемо Google Maps і прокладаємо маршрут від двох будинків, які обговорюються.
Greenville House - Площа Ринок - 41 хв туди і 45 хв назад (така різниця через набір висоти по дорозі назад)
Avalon Light - Площа Ринок - 43 хв туди і 43 назад
Якщо йти до Оперного Театру, то, там 41 хв. від Avalon Light, і 43/47 хв. від Greenville House.
Тобто, відстань плюс-мінус однакова.
Маршрут Кн. Ольги - Сахарова - Коперніка - найкоротший, але не дуже затишний, тому я би йшов так, як пропонує roberto dark - Шумського - Чупринки - Єфремова - Парк Франка, хоча це вже близько години часу.
Але. Для мене пішохідна доступність - це 20-30 хвилин. Тобто, ні з Мазепи, ні з Кн. Ольги, я би пішки в центр не ходив би. Так само, не можу погодитись з athena1, що Центр-ЦУМ - це пішоходна доступність.
З Мазепи є ще вихід на Тунельну/Вінницю, відповідно, доступ в Залізничний район, хоча це здебільшого автомобільний маршрут. Але, загалом, погоджуюся. Тому чекаю на ремонт Мазепи. Хоча там Малоголосківська проблем наробила. Коли всі заїдуть, то ремонт не факт, що врятує - Чорновола може стати вузьким місцем.
Ну ось і ще одна тема для дискусії Оскільки, я тут скорше на боці урбаністів
Хімічний аналіз не проводив, тому не можу нічого сказати. В центрі, чесно кажучи, вона також неідеальна. Стало цікаво, пошукав, знайшов
Так, було таке. Ми з 2018 року там не живемо, тому не знаю як зараз. Але останні пару років перед переїздом (2016-2018), після того, як щось підправили на очисних спорудах, ніби, все нормалізувалося.
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів:
1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка
2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову
3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою)
4. Лижв'ярська-Глінки
5. Мушака-Франка (верх)
6. Кримська-Кубанська
7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують)
8. Котляревського
9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова
(можливо, щось пропустив)
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ
Додано: Сер 15 вер, 2021 00:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Дякую вам шановний coder, що трохи заповнили мої прогалини, по зеленим насадженням на Княгині Ольги, бо я вже там рівно 2 роки як не був, як і на вашій коханій вулиці Мазепи. Там звичайно дорогу давно вже до речі треба було ремонтувати, бо тій орендованій мазді, що я їхав за кермом, по тих вбитих дорогах, добряче дісталося на ямах. А коли я повернув на Миколайчука в сторону лікарні то мені здалося, що це дежавю і я в радянському союзі, тільки з купою нових мафів при дорозі і ями по пів метра як і колись.
Це звичайно зручно коли ви там живете, та знаєте усі хідники під деревами , але від долярекового будинку до Замарстинівської хіба метрів на 100 відстань менша до Замарстинівської , ніж від Доброї оселі до Шумського . Та й йдучи по Мазепи, ви будете смажитись на тій самій пательні від розпеченого асфальту не менше.
Окрім того немає на Мазепи ЗРУЧНОГО ТРАМВАЮ НА ВИПАДОК ДОЩУ, які між іншим у Львові починаються вже з найближчої пятниці і до грудня , при температурі протягом дня +8-14 Тому за спеку навіть такій чутливій людині як ви, вже переживати нічого навіть зараз. Не кажучи вже ЧЕРЕЗ 2 МІСЯЦІ, як ви писали. Будете швидше сонечко шукати, йдучи до центру, по вбитих тротуарах замарстиніва чи інструментальної, біля тих самих височенних та страшних парканів приватного сектору.
А ще я вам щиро заздрю , що вмієте деколи у ворона матеріалізовуватися ( як у Карлоса Кастанеди), щоб долетіти від долярекового будинку до площі ринок за 40 хвилин (напевно можна і швидше впоратись). Круто, справді, може при нагоді навчите мене також. Буду дуже вдячний.
Відносно списку ваших пріорітетів, то звичайно питання виключно залежить від жаб та тарганів у голові, але хоча б не від мавп, як у деяких товаришів з великого та славного міста Харків.
Звичайно, я багато разів бував на усіх прекрасних вулицях , що ви перерахували. Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком ( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )) я взагалі промовчу, бо там треба альпіністом бути, щоб мешкати у цих дуже престижних люксах, у минулому, із сусідами нащадками працівників НКВД ТА КГБ. АЛЕ В ЦІЛОМУ ВСЕ ОК, ЯК ТО КАЖУТЬ ПО ВИЩЕВКАЗАНИХ ЛОКАЦІЯХ!
Вибачайте, що трохи сумбурно пишу, бо немає багато часу перед сном.
Що там ще у нас залишилося? Мучна з особняками в фантастичному районі + шевченквській гай. Обожнюю його. Ноль претензій. Поруч трамвай двійка, винниківській ринок неподалік. Що ще треба для щастя?
Колись у моїх предків був особняк на Професорській колонії. Місце краще не придумаєш у Львові. Поміняли пізніше на квартиру, на Мечнікова з доплатою . І таке нещастя у сім’ї буває.
Котляревського - це уже моя стихія. Щасливе дитинство, люкси наше всьо. Все поруч, комфортно, гарно, зелено, без питань. Коновальця (без трамваю або бічні) - Єфремова, Гіпсова те саме. Ось і розібралися. Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.
ВЗАГАЛІ ВИБІР КОМФОРТНОГО ПОМЕШКАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ - СПРАВА ДУЖЕ НЕ ПРОСТА І СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРІВ. Та на сьогодні досить. Бідний долярчик плакався, що не знає які райони у Львові елітні . То тепер буде трохи знати, а особливо ті що були згадані у минулому кодеровому пості. Та нехай дасть племінниці почитати, бо що то за рієлтор який за ручку ходить на покази із татом, та не знає де у Львові пани живуть.
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