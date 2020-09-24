Додано: Сер 15 вер, 2021 00:51

Дякую вам, що трохи заповнили мої прогалини, по зеленим насадженням на княгині Ольги, бо я вже там рівно 2 роки як не був, як і на вашій коханій вулиці Мазепи. Там звичайно дорогу давно вже до речі треба було ремонтувати, бо тій орендованій мазді, що я їхав за кермом, по тих вбитих дорогах, добряче дісталося . А коли я повернув на Миколайчука в сторону лікарні то мені здалося, що це дежавю і я в радянському союзі, тільки з купою нових мафів при дорозі і ямами до пів метра.Це звичайно зручно коли ви там жили, та знаєте усі хідники під деревами , але від долярекового будинку до Замарстинівської, хіба метрів на 100-200 відстань менша до Замарстинівської , ніж від Доброї оселі до Шумського . Тому йдучи по Мазепи, ви будете смажитись на тій самій пательні від розпеченого асфальту, не менше ніж на кн.Ольги.Окрім того у Львові починаються вже найближчими днями похолодання, хмарна та дощова погода, а не через 2 міс, як ви чомусь писали. Ось чому за спеку, навіть такій чутливій людині як ви, вже переживати нічого, аж до червня наступного року. Будете скоро ще промені сонця шукати, йдучи до центру, по напівзруйнованих тротуарах Замарстинівської чи Інструментальної, повз неприємних парканів приватного сектору та інший треш.А ще я щиро заздрю , як вам чудовим способом, вдається у ворона матеріалізовуватися ( як у Карлоса Кастанеди), щоб долетіти від долярекового будинку до площі ринок за 40 хвилин (напевно можна і швидше впоратись). Круто, справді!!! Може при нагоді навчите мене також. Буду дуже вдячний.Відносно списку ваших пріорітетних локацій, то питання виключно залежить від жаб та тарганів у голові, але хоча б не від мавп, як у деяких товаришів з великого та славного міста Харків.Звичайно, я багато разів бував на усіх прекрасних вулицях , що ви перерахували. Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Хіба може зі сторони Архипенка заходити трохи легше. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком культури( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )), я взагалі промовчу, бо там треба "троєборцем" бути, щоб також щодня підніматись від Вітовського нагору, або зі Стрийської та сама історія, якщо йти із самого її початку. Зате мешкати будете у престижних люксах, із сусідами нащадками працівників НКВД ТА КДБ.АЛЕ В ЦІЛОМУ ВСЕ ОК, ЯК ТО КАЖУТЬ ПО ВИЩЕВКАЗАНИХ ЛОКАЦІЯХ!Вибачайте, що сумбурно та з іронієї трохи пишу, бо маю веселий настрій перед сном.Що там ще у нас залишилося? Мучна з особняками в фантастичному районі + шевченквській гай. Обожнюю його. Ноль претензій. Поруч трамвай двійка, винниківській ринок неподалік. Що ще треба для щастя?Колись у моїх предків був особняк на Професорській колонії. Місце одне із кращих у Львові для приватного будинку. Нажаль обміняли пізніше його на велику квартиру, по Мечнікова з доплатою . І таке нещастя у сім’ї буває.Котляревського - це уже моя стихія. Щасливе дитинство, люкси наше всьо. Все поруч, комфортно, гарно, зелено, без питань. Коновальця (без трамваю або бічні) - Єфремова, Гіпсова те саме. Ось і розібралися. Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.ВЗАГАЛІ ВИБІР КОМФОРТНОГО ПОМЕШКАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ - СПРАВА ДУЖЕ НЕ ПРОСТА І СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРІВ ( сам будинок, планування квартири, види з вікон та ін.) Але на сьогодні досить. Бідний долярчик плакався, що не знає які райони у Львові елітні . То тепер буде трохи знати більше. Та нехай ще дасть племінниці почитати, бо що то за рієлтор який за ручку ходить на покази із татом, та не знає де у Львові пани живуть.