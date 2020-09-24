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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:як і на вашій коханій вулиці Мазепи


Давайте домовимось :), що коханою вона ніколи не була, не є, і навряд чи колись стане. Я почав з того, що жоден з тих варіантів, не вважаю хорошим для життя (і перша реакція була недалкою від Вашої реакції на пару Левандівка/Рясне :), але як я сказав це - снобізм, від якого я, при порівнянні, пробував максимально дистанціюватись). Мій one love - це перший пункт з мого списку.

  Coder написав:1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка


  roberto dark написав:Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Хіба може зі сторони Архипенка заходити трохи легше. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком культури( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )), я взагалі промовчу, бо там треба "троєборцем" бути, щоб також щодня підніматись від Вітовського нагору, або зі Стрийської та сама історія, якщо йти із самого її початку.


Центральна частина міста загалом дуже рельєфна, і нема на то ради. Можна жити на рівних ВВ/Наукова, чи Мазепи/Липинського, але найкращі, на мій погляд, райони міста все ж таки вплетені в пагорби. Саме це дає можливість з вікон бачити гарні панорами, зелені схили інших пагорбів, а не вікна сусідніх будинків :)

Ну і будьмо об'єктивні. Якщо вже закидаєте Тарнавського рельєф (хоча тут Ви праві, я майже ніколи від Зеленою не піднімаюся по ній - або через Петрушевича-Черешневу, Самійленка, або через Сліпого-Карпатську), то варто те саме говорити і про Котляревського. Щоб до неї дістатися, то потрібно піднятися по Горбачевського, або Нечуя-Левицького/Богуна (де навряд чи легший підйом ніж по Самійленка). А якщо Ви йдете з центру міста, то спочатку на Вас ще й чекає підйом на Коперніка. Так само Мучна має підйоми через Збаразьку, або Круп'ярську. Та і до Професорської колонії також ще потрібно видряпатися. Тому я ставлюся до рельєфу не як до недоліку, а як до невід'ємної частини Львова.

З хорошого - 10 тис. кроків по пагорбах щодня - це хороше кардіо. Після пари років в такому режимі подолання маршруту Мазепи-Пл. Ринок за 40 хвилин стає цілком реальним. :)

  roberto dark написав:Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.


Так, було би цікаво почитати. Дякую! :)
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