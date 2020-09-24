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roberto dark написав:як і на вашій коханій вулиці Мазепи
Давайте домовимось , що коханою вона ніколи не була, не є, і навряд чи колись стане. Я почав з того, що жоден з тих варіантів, не вважаю хорошим для життя (і перша реакція була недалкою від Вашої реакції на пару Левандівка/Рясне , але як я сказав це - снобізм, від якого я, при порівнянні, пробував максимально дистанціюватись). Мій one love - це перший пункт з мого списку.
Coder написав:1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка
roberto dark написав:Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Хіба може зі сторони Архипенка заходити трохи легше. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком культури( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )), я взагалі промовчу, бо там треба "троєборцем" бути, щоб також щодня підніматись від Вітовського нагору, або зі Стрийської та сама історія, якщо йти із самого її початку.
Центральна частина міста загалом дуже рельєфна, і нема на то ради. Можна жити на рівних ВВ/Наукова, чи Мазепи/Липинського, але найкращі, на мій погляд, райони міста все ж таки вплетені в пагорби. Саме це дає можливість з вікон бачити гарні панорами, зелені схили інших пагорбів, а не вікна сусідніх будинків
Ну і будьмо об'єктивні. Якщо вже закидаєте Тарнавського рельєф (хоча тут Ви праві, я майже ніколи від Зеленою не піднімаюся по ній - або через Петрушевича-Черешневу, Самійленка, або через Сліпого-Карпатську), то варто те саме говорити і про Котляревського. Щоб до неї дістатися, то потрібно піднятися по Горбачевського, або Нечуя-Левицького/Богуна (де навряд чи легший підйом ніж по Самійленка). А якщо Ви йдете з центру міста, то спочатку на Вас ще й чекає підйом на Коперніка. Так само Мучна має підйоми через Збаразьку, або Круп'ярську. Та і до Професорської колонії також ще потрібно видряпатися. Тому я ставлюся до рельєфу не як до недоліку, а як до невід'ємної частини Львова.
З хорошого - 10 тис. кроків по пагорбах щодня - це хороше кардіо. Після пари років в такому режимі подолання маршруту Мазепи-Пл. Ринок за 40 хвилин стає цілком реальним.
roberto dark написав:Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.
Coder Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.
Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.
Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.
Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.
Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!
( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.
Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні. Хорошого дня вам друже!
dinozavrik написав:Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів: 1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка 2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову 3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою) 4. Лижв'ярська-Глінки 5. Мушака-Франка (верх) 6. Кримська-Кубанська 7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують) 8. Котляревського 9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова (можливо, щось пропустив)
dinozavrik написав:По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ
Коли велике гарне подвір'я, зелене, то нема великого бажанння і потреби ходити по вулиці кудись. достатньо щоб можна було швидко добратись куди потрібно, і щоб не було шумної вулиці поруч. з Нового Львова - Мишуги, Литовська, Карманського якраз найбільше і заходить, але в загальному це конкретні обєкти на різних вулицях (крайні будинки біля парку і т.д)
На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем