Додано: Сер 15 вер, 2021 14:05

Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні.Хорошого дня вам друже!