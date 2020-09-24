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roberto dark написав:як і на вашій коханій вулиці Мазепи
Давайте домовимось , що коханою вона ніколи не була, не є, і навряд чи колись стане. Я почав з того, що жоден з тих варіантів, не вважаю хорошим для життя (і перша реакція була недалкою від Вашої реакції на пару Левандівка/Рясне , але як я сказав це - снобізм, від якого я, при порівнянні, пробував максимально дистанціюватись). Мій one love - це перший пункт з мого списку.
Coder написав:1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка
roberto dark написав:Але не дай Боже комусь , не дуже молодому, та ще у зимку, та ще й з пакетами в руках із магазину, підніматися щодня з вулиці Зеленої по Самійленка чи Тарнавського догори. Хіба може зі сторони Архипенка заходити трохи легше. Про бувшу Гвардійську + Глінки впритул з парком культури( де ви там жити зібралися, в особняку за мільйон $ ? Жартую )), я взагалі промовчу, бо там треба "троєборцем" бути, щоб також щодня підніматись від Вітовського нагору, або зі Стрийської та сама історія, якщо йти із самого її початку.
Центральна частина міста загалом дуже рельєфна, і нема на то ради. Можна жити на рівних ВВ/Наукова, чи Мазепи/Липинського, але найкращі, на мій погляд, райони міста все ж таки вплетені в пагорби. Саме це дає можливість з вікон бачити гарні панорами, зелені схили інших пагорбів, а не вікна сусідніх будинків
Ну і будьмо об'єктивні. Якщо вже закидаєте Тарнавського рельєф (хоча тут Ви праві, я майже ніколи від Зеленою не піднімаюся по ній - або через Петрушевича-Черешневу, Самійленка, або через Сліпого-Карпатську), то варто те саме говорити і про Котляревського. Щоб до неї дістатися, то потрібно піднятися по Горбачевського, або Нечуя-Левицького/Богуна (де навряд чи легший підйом ніж по Самійленка). А якщо Ви йдете з центру міста, то спочатку на Вас ще й чекає підйом на Коперніка. Так само Мучна має підйоми через Збаразьку, або Круп'ярську. Та і до Професорської колонії також ще потрібно видряпатися. Тому я ставлюся до рельєфу не як до недоліку, а як до невід'ємної частини Львова.
З хорошого - 10 тис. кроків по пагорбах щодня - це хороше кардіо. Після пари років в такому режимі подолання маршруту Мазепи-Пл. Ринок за 40 хвилин стає цілком реальним.
roberto dark написав:Може коли буде час, то ще добавлю із пару десятків гарних вулиць, але в цілому можна орієнтуватись на вищевказані та ті що поруч.
Coder Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.
Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.
Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.
Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.
Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!
( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.
Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні. Хорошого дня вам друже!
dinozavrik написав:Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів: 1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка 2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову 3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою) 4. Лижв'ярська-Глінки 5. Мушака-Франка (верх) 6. Кримська-Кубанська 7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують) 8. Котляревського 9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова (можливо, щось пропустив)
dinozavrik написав:По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ
Коли велике гарне подвір'я, зелене, то нема великого бажанння і потреби ходити по вулиці кудись. достатньо щоб можна було швидко добратись куди потрібно, і щоб не було шумної вулиці поруч. з Нового Львова - Мишуги, Литовська, Карманського якраз найбільше і заходить, але в загальному це конкретні обєкти на різних вулицях (крайні будинки біля парку і т.д)
Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем
Coder нормально пише, жити потрібно там, де у тебе все в пішому доступі і коли ти щось захотів (таке, про що ти зараз не думаєш, чи не думав взагалі), то ти зміг би це отримати в найкоротший час, не передумавши по дорозі чи тверезо оцінивши час з подальшою відмовою від затії.
Тому тільки райони з найбнасиченішою інфраструктурою в пішому доступі (5-10хв). Вищезгаданий грінвіль-хаус - велика помийка посеред приватного сектору, він не близько як до ВВ так і до умовного ближнього центру (Коперника-Цитаделі). Але місцеві інфантильні айтішники, які там переважно поселились, будуть з піною у рота доказувати що це не так, що тут близько до центру і взагалі сам Великий Архітектор Міста згадував це елітне житло у своїх відеовлогах! От тільки чомусь цей Архітектор там давно не живе, покинувши цю місцину.
Район Мазепи - дуже депресивний, то ж теж не вартий уваги
Щодо зелених хвиль, аури гарних вулиць під час пргулянок і вирішення српав - теж все вірно. Але багатьом це не зрозуміти, тому вони і вибирають серед лайна. Ну і добре, зрештою в жирних локаціях конкуренції вони не створюють
dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
Я при першій же нагоді втік за місто від того шарму...
kozlodoev написав:Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо
Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим" - але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?" А отак, як написав Роберто:
roberto dark написав:Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...
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А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети
Успіх написав:треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк!
kozlodoev написав:Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо
Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим" - але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?" А отак, як написав Роберто:
roberto dark написав:Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...
--------
А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети
Успіх написав:треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк!
Важко читати цей треш. Це психологія раба, який живе заради роботи.
Після повсякденних турбот добре би мати емоційний відпочинок. Добирання на маршрутці в депресивний район Мазепи - це не життя. Для таких ще в трущобах біля ринку Південний набудували декілька "еліток" і там теж є все що хочеш. Не локація, а мрія.
В принципі, все, що Ви говорите, не протирічить тому, що написав я.
Coder написав:Парки біля Кн. Ольги - на мій погляд, кращі, але процес пересування до парків менш приємний (є таке поняття "зелена лінія").
Просто один з моїх "тарганів" - я погано переношу спеку. Я можу в +10С ходити в шортах/футболці, до +20С - ще більш-менш, а коли на вулиці вище +25С - мені хочеться заховатися під кондиціонер, включений на +18С і нікуди не виходити. Тому влітку я дуже добре відчуваю функцію зелених насаджень в місті, і цікавлюся планами облаштування "зелений ліній". Отже, з огляду на це...
roberto dark написав:Coder як львів'янин мав би собі уявляти, що таке пройти по приємних вулицях повз гарні будинки під кронами дерев через Княгині Ольги та Коперніка, до умовного центру міста пр. Свободи .
...вибачте, але "ні" Хідники і велодоріжки на Кн. Ольги в спеку - це на 80% пательня. Далі, на Шумського, в приватному секторі люди більше вкладалися в паркани, а не в озеленення, тому хідники опиняться більш-менш в тіні лише в другій половині Цегельского, тобто хвилинах в 15, коли я вже буду сильно шкодувати, що вийшов на вулицю
І ще про гарні будинки. Я цілком і повністю погоджуюся про гарні будинки по маршруту Чупринки-Коновальця, але на Кн. Ольги оку немає за що зачепитися.
roberto dark написав:А де ми опинимося вийшовши, припустимо із будинку долярчика, на вулиці Мазепи?
Якщо вийшовши з будинку повернути наліво, то через дві хвилини ми опинимося на вулиці Замарстинівський, де хідники знаходяться в тіні дерев і далі можна дійти до Парку біля церкви Йосафата (пару років тому там провели благоустрій, вимостили доріжки, і т. ін.), далі "короткими перебіжками" в сквер на Липинського/Замарстинівська і далі до центру, або в Парк 700-річчя Львова.
Так, погоджуюсь, що тим паркам до Піскових Озер - "як до неба рачки" (втім, як і Пісковим Озерам до Стрийського), але процес потрапляння в той парк для мене менш приємний. Власне про це я і писав. Хоча, заради справедливості, це лише влітку (і це одна з причин через яку, коли ми жили на Мазепи, ми з травня по жовтень виїжджали жити за місто). За місяць-два, коли стане прохолодніше, я, мабуть, погоджуся з тим, що ви описали.
yurko81 написав:В центр пішки - по Кн.Ольги-Сахарова-Коперника - 25-30 хв.
Хіба від початку Кн. Ольги. Давайте, щоб не бути голослівним, візьмемо Google Maps і прокладаємо маршрут від двох будинків, які обговорюються.
Greenville House - Площа Ринок - 41 хв туди і 45 хв назад (така різниця через набір висоти по дорозі назад) Avalon Light - Площа Ринок - 43 хв туди і 43 назад
Якщо йти до Оперного Театру, то, там 41 хв. від Avalon Light, і 43/47 хв. від Greenville House.
Тобто, відстань плюс-мінус однакова.
Маршрут Кн. Ольги - Сахарова - Коперніка - найкоротший, але не дуже затишний, тому я би йшов так, як пропонує roberto dark - Шумського - Чупринки - Єфремова - Парк Франка, хоча це вже близько години часу.
Але. Для мене пішохідна доступність - це 20-30 хвилин. Тобто, ні з Мазепи, ні з Кн. Ольги, я би пішки в центр не ходив би. Так само, не можу погодитись з athena1, що Центр-ЦУМ - це пішоходна доступність.
yurko81 написав:Але по пункту "4. Транспортна доступність" в Кн.Ольги все ж значно переважає Мазепи. Значно більше варіантів і можливостей добиратися в різні точки Львова. А з Мазепи лише два виїзди - через Чорновола (там вже капут) чи Промислову - там також не дуже.
З Мазепи є ще вихід на Тунельну/Вінницю, відповідно, доступ в Залізничний район, хоча це здебільшого автомобільний маршрут. Але, загалом, погоджуюся. Тому чекаю на ремонт Мазепи. Хоча там Малоголосківська проблем наробила. Коли всі заїдуть, то ремонт не факт, що врятує - Чорновола може стати вузьким місцем.
yurko81 написав:А якщо урбаністи зроблять той ремонт, як заплановано, то з вибиранням звідти стане ще гірше.
Ну ось і ще одна тема для дискусії Оскільки, я тут скорше на боці урбаністів
yurko81 написав:Ще один момент - можливо помиляюся, але в північній частині Львова вода гірша, ніж в Південній.
Хімічний аналіз не проводив, тому не можу нічого сказати. В центрі, чесно кажучи, вона також неідеальна. Стало цікаво, пошукав, знайшов таке
yurko81 написав:І повітря також. Принаймні років 5-6 тому на Мазепи дуже сильно пахло какою.
Так, було таке. Ми з 2018 року там не живемо, тому не знаю як зараз. Але останні пару років перед переїздом (2016-2018), після того, як щось підправили на очисних спорудах, ніби, все нормалізувалося.
Я ходив там через стадіон Лісотеху, потім по Природній і Котляревського. Правда я ходив максимум від особняків за Лісотехом. Можна ще по Кастелівці - Котояпевського - Бандери - Копепніка. При моіх поза 55 ходжу усюли пішки спеціально. Тому для мене - це піша доступність. При чому, що мені на другий бік центру. Можна ще через Цитадель. Йти по Замарстинівський.... Це не моє. Там райончик ще той. Хоча можливо щось змінилося.