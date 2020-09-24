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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 786787788789 Додано: Чет 16 вер, 2021 18:41

Я абсолютно згоден з kozlodoev відносно рабської психології, але такий їх менталітет і все в них крутиться тількі навколо грошей, а чим їх більше то тим вони счастливіші...Поки не приходить старість, болячки, і переоцінка цінностей.



У Львові, за часів моєї юності, в 90-х роках майже усі розваги були в центрі міста. У більшості також і робота, тому львів'яни постійно один з одним у центрі пересікалися, зустрічалися та проводили час, а не сиділи перед моніторами або в смартфонах як зараз. Тоді ще і близько не було натовпу туристів на площі Ринок, корків, а головне такої прірви між бідними та багатими, як сталося з початку 2000-х.



Були свої плюси та мінуси звичайно але зараз життя дуже сильно змінилось. Особливо в самому центрі Львова, де жити стало просто не комфортно. Та й немає вже такої НЕОБХІДНІСТІ.



НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ - У ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ, у тихому, зеленому районі, в новому клубному будинку (охайному люксі як варіант) , або ж в особняку із автівкою на власному подвір'ї( у тому ж районі) . Але тому вони і були, та й до сих пір залишаються єлітними та дорогими. Цікаві тут дебати розгорнулися. Не те, що на гілці "загонял" у закордонну нерухомість.Я абсолютно згоден з kozlodoev відносно рабської психології, але такий їх менталітет і все в них крутиться тількі навколо грошей, а чим їх більше то тим вони счастливіші...Поки не приходить старість, болячки, і переоцінка цінностей.У Львові, за часів моєї юності, в 90-х роках майже усі розваги були в центрі міста. У більшості також і робота, тому львів'яни постійно один з одним у центрі пересікалися, зустрічалися та проводили час, а не сиділи перед моніторами або в смартфонах як зараз. Тоді ще і близько не було натовпу туристів на площі Ринок, корків, а головне такої прірви між бідними та багатими, як сталося з початку 2000-х.Були свої плюси та мінуси звичайно але зараз життя дуже сильно змінилось. Особливо в самому центрі Львова, де жити стало просто не комфортно. Та й немає вже такої НЕОБХІДНІСТІ.НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ - У ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ, у тихому, зеленому районі, в новому клубному будинку (охайному люксі як варіант) , або ж в особняку із автівкою на власному подвір'ї( у тому ж районі). Але тому вони і були, та й до сих пір залишаються єлітними та дорогими. Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 16 вер, 2021 18:56, всього редагувалось 3 разів. roberto dark

Повідомлень: 495 З нами з: 04.06.19 Подякував: 91 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 18:43 Coder написав: dinozavrik написав: Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка. Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.



Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.



Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів:

1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка

2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову

3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою)

4. Лижв'ярська-Глінки

5. Мушака-Франка (верх)

6. Кримська-Кубанська

7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують)

8. Котляревського

9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова

(можливо, щось пропустив)



dinozavrik написав: По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить



Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів:1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою)4. Лижв'ярська-Глінки5. Мушака-Франка (верх)6. Кримська-Кубанська7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують)8. Котляревського9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова(можливо, щось пропустив)Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ

От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.

Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.

Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини. От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини. athena1 Повідомлень: 2177 З нами з: 18.12.08 Подякував: 91 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 18:53 roberto dark написав: Coder Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.



Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.



Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.



Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.



Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!



( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.



Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні. Хорошого дня вам друже! Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні.Хорошого дня вам друже!

По горбах Ви праві частково. Але саме тому там як правило свіжіше повітря.

Жив осианніх 30 років на тих горбах у 3-х локаціях і абсолютно задоволений.

Хоча корки долають трохи проблем, але думаю, що рано чи пізно підемо шляхом подібних міст в ЄС, де заборонений візд усякому автодреку.

Між іншим ще досить комфортні саме тому вулиці типу Барвінських чи верхня частина Лисенка-Лісна По горбах Ви праві частково. Але саме тому там як правило свіжіше повітря.Жив осианніх 30 років на тих горбах у 3-х локаціях і абсолютно задоволений.Хоча корки долають трохи проблем, але думаю, що рано чи пізно підемо шляхом подібних міст в ЄС, де заборонений візд усякому автодреку.Між іншим ще досить комфортні саме тому вулиці типу Барвінських чи верхня частина Лисенка-Лісна athena1 Повідомлень: 2177 З нами з: 18.12.08 Подякував: 91 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 вер, 2021 19:09 kozlodoev написав: Успіх написав: kozlodoev написав: Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо

Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим" - але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?"

А отак, як написав Роберто:

roberto dark написав: Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон... Звичайно



--------



А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети

Успіх написав: треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк! треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк! Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим"- але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?"А отак, як написав Роберто:--------А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети



Важко читати цей треш. Це психологія раба, який живе заради роботи.



Після повсякденних турбот добре би мати емоційний відпочинок. Добирання на маршрутці в депресивний район Мазепи - це не життя. Для таких ще в трущобах біля ринку Південний набудували декілька "еліток" і там теж є все що хочеш. Не локація, а мрія. Важко читати цей треш. Це психологія раба, який живе заради роботи.Після повсякденних турбот добре би мати емоційний відпочинок. Добирання на маршрутці в депресивний район Мазепи - це не життя. Для таких ще в трущобах біля ринку Південний набудували декілька "еліток" і там теж є все що хочеш. Не локація, а мрія.

В тому то й суть, що добирання туди, що пішки, що на авто чи на ГТ - втрата дорогоцвнного часу і по депресняковим вулицям типу Замарсинівськоі(((

Центр і ближній центр тому і добрий, що ти завжди рухаєшся в протилежному напрямку. І постійно бачиш красу. Яка не набридає. Тим більше, там постійно креативить хтось..

Доля зараз закинула в подібні (але безумовно кращі) міста ЄС. Тут це вже не так важливо, бо як правило пустий, швидкий, чистий ГТ. Плюс парки на кожному кроці.

Думаю у Львові потихеньку теж це зміниться.

Але тут і новобуди будують якісно. Бо не здадуть.

І нема такого поняття, як нульовий цикл. Купив пралку і кухню і вселяй квартирантів.

Правда є інщі мінуси. З виселенням В тому то й суть, що добирання туди, що пішки, що на авто чи на ГТ - втрата дорогоцвнного часу і по депресняковим вулицям типу Замарсинівськоі(((Центр і ближній центр тому і добрий, що ти завжди рухаєшся в протилежному напрямку. І постійно бачиш красу. Яка не набридає. Тим більше, там постійно креативить хтось..Доля зараз закинула в подібні (але безумовно кращі) міста ЄС. Тут це вже не так важливо, бо як правило пустий, швидкий, чистий ГТ. Плюс парки на кожному кроці.Думаю у Львові потихеньку теж це зміниться.Але тут і новобуди будують якісно. Бо не здадуть.І нема такого поняття, як нульовий цикл. Купив пралку і кухню і вселяй квартирантів.Правда є інщі мінуси. З виселенням athena1 Повідомлень: 2177 З нами з: 18.12.08 Подякував: 91 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 786787788789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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