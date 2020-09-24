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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:41
Цікаві тут дебати розгорнулися. Не те, що на гілці "загонял" у закордонну нерухомість.
Я абсолютно згоден з kozlodoev відносно рабської психології, але такий їх менталітет і все в них крутиться тількі навколо грошей, а чим їх більше то тим вони счастливіші...Поки не приходить старість, болячки, і переоцінка цінностей.
У Львові, за часів моєї юності, в 90-х роках майже усі розваги були в центрі міста. У більшості також і робота, тому львів'яни постійно один з одним у центрі пересікалися, зустрічалися та проводили час, а не сиділи перед моніторами або в смартфонах як зараз. Тоді ще і близько не було натовпу туристів на площі Ринок, корків, а головне такої прірви між бідними та багатими, як сталося з початку 2000-х.
Були свої плюси та мінуси звичайно але зараз життя дуже сильно змінилось. Особливо в самому центрі Львова, де жити стало просто не комфортно. Та й немає вже такої НЕОБХІДНІСТІ.
НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ - У ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ, у тихому, зеленому районі, в новому клубному будинку (охайному люксі як варіант) , або ж в особняку із автівкою на власному подвір'ї( у тому ж районі)
. Але тому вони і були, та й до сих пір залишаються єлітними та дорогими.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 16 вер, 2021 18:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:43
Coder написав: dinozavrik написав:
Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів:
1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка
2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову
3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою)
4. Лижв'ярська-Глінки
5. Мушака-Франка (верх)
6. Кримська-Кубанська
7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують)
8. Котляревського
9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова
(можливо, щось пропустив)
dinozavrik написав:
По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ
От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.
Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.
Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:53
roberto dark написав:Coder
Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.
Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.
Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.
Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.
Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!
( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.
Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні.
Хорошого дня вам друже!
По горбах Ви праві частково. Але саме тому там як правило свіжіше повітря.
Жив осианніх 30 років на тих горбах у 3-х локаціях і абсолютно задоволений.
Хоча корки долають трохи проблем, але думаю, що рано чи пізно підемо шляхом подібних міст в ЄС, де заборонений візд усякому автодреку.
Між іншим ще досить комфортні саме тому вулиці типу Барвінських чи верхня частина Лисенка-Лісна
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Додано: Чет 16 вер, 2021 19:09
kozlodoev написав: Успіх написав: kozlodoev написав:
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо
Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим"
- але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?"
А отак, як написав Роберто:
roberto dark написав:
Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...
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А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети
Успіх написав:
треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк!
Важко читати цей треш. Це психологія раба, який живе заради роботи.
Після повсякденних турбот добре би мати емоційний відпочинок. Добирання на маршрутці в депресивний район Мазепи - це не життя. Для таких ще в трущобах біля ринку Південний набудували декілька "еліток" і там теж є все що хочеш. Не локація, а мрія.
В тому то й суть, що добирання туди, що пішки, що на авто чи на ГТ - втрата дорогоцвнного часу і по депресняковим вулицям типу Замарсинівськоі(((
Центр і ближній центр тому і добрий, що ти завжди рухаєшся в протилежному напрямку. І постійно бачиш красу. Яка не набридає. Тим більше, там постійно креативить хтось..
Доля зараз закинула в подібні (але безумовно кращі) міста ЄС. Тут це вже не так важливо, бо як правило пустий, швидкий, чистий ГТ. Плюс парки на кожному кроці.
Думаю у Львові потихеньку теж це зміниться.
Але тут і новобуди будують якісно. Бо не здадуть.
І нема такого поняття, як нульовий цикл. Купив пралку і кухню і вселяй квартирантів.
Правда є інщі мінуси. З виселенням
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