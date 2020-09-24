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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:41
Цікаві тут дебати розгорнулися. Не те, що на гілці "загонял" у закордонну нерухомість.
Я абсолютно згоден з kozlodoev відносно рабської психології, але такий їх менталітет і все в них крутиться тількі навколо грошей, а чим їх більше то тим вони счастливіші...Поки не приходить старість, болячки, і переоцінка цінностей.
У Львові, за часів моєї юності, в 90-х роках майже усі розваги були в центрі міста. У більшості також і робота, тому львів'яни постійно один з одним у центрі пересікалися, зустрічалися та проводили час, а не сиділи перед моніторами або в смартфонах як зараз. Тоді ще і близько не було натовпу туристів на площі Ринок, корків, а головне такої прірви між бідними та багатими, як сталося з початку 2000-х.
Були свої плюси та мінуси звичайно але зараз життя дуже сильно змінилось. Особливо в самому центрі Львова, де жити стало просто не комфортно. Та й немає вже такої НЕОБХІДНІСТІ.
НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ - У ПІШІЙ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ, у тихому, зеленому районі, в новому клубному будинку (охайному люксі як варіант) , або ж в особняку із автівкою на власному подвір'ї( у тому ж районі)
. Але тому вони і були, та й до сих пір залишаються єлітними та дорогими.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Чет 16 вер, 2021 18:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:43
Coder написав: dinozavrik написав:
Вибір нерухомості для себе - мінімум сусідів, гарний новий будинокбез сусідів зверху. максимум зелені і або тераса власна або котедж чи окремостоячий будинок в місті. таких локацій мало, але головне бажання і гроші. По локації - новий Львів, район Боткіна, Чуваська/Солом‘янка.
Критерії - шикарні. Дуже резонують! А от локації - не заходять. Новий Львів - ще більш-менш (частково Тернопільська, Литовська, Мишуги), але хочеться пішки ходити в центр. Чуваська - під прогулянки не заходить ніяк.
Тому мої варіанти під ці критерії в порядку спадання пріоритетів:
1. Л. Толстого-верх Тарнавського + Пчілки-Черешнева-Самійленка
2. Тут мала би бути вул. Погулянка, але там продовжують забудову
3. Олеся-Аральска-Панчишина-Теліги (все, що між Погулянкою і Зеленою)
4. Лижв'ярська-Глінки
5. Мушака-Франка (верх)
6. Кримська-Кубанська
7. Мучна, і з натяжкою Професорська Колонія (якщо її не забудують)
8. Котляревського
9. Коновальця-Рудницького-Гіпсова
(можливо, щось пропустив)
dinozavrik написав:
По району - Мазепи шалено програє по відстані до більшості ІТ компаній міста. Особливо враховуючи тенденцію до локацій ІТ парку, кампусу СофтСерв на Хуторівці І виділено смуга в центр це ніяк не поправить
Є таке, на Північ від Оперного, хіба Lohika. Хоча... в чиюсь голову прийшла ідея Під Голоском побудувати не лише житло, а й офіси. Може доживемо до SoftServe Lviv-Північ
От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.
Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.
Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 18:53
roberto dark написав:Coder
Дякую вам за відповідь і власне тішить, що вулиця Мазепи не ваша улюблена, а НАСПРАВДІ ваш вибір - Толстого, Самійленка, Черешнева і т.д. Це говорить про те , як на мене, що у вас є гарний смак, як у львів'янина.
Відносно ландшафту Львова то нікому не секрет, що центр міста по суті знаходиться у ямі, а навколо нього кругом спуски да підйоми , що звичайно надає йому шарму, особливо для туристів, але і має свої НЕЗРУЧНОСТІ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ЖИТЕЛІВ. Про них мені і розповідали старожили з тих самих вулиць, до яких я мав зауваження.
Є таке поняття, як центральні "артерії" в певних кварталах міста. Наприклад та сама вулиця Зелена для Самійленка,Тарнавського, або вулиця Вітовського для Гвардійської, Глінки, через які і пролягає більшість щоденних маршрутів людей, на них проживаючих. Тому для тих невеличких вулиць - це має неабияке значення, хоча завжди є альтернатива звичайно за рахунок додаткових зусиль та втрати часу.
Тепер відносно "комфортної" прогулянки, з "язиком на бороді", ламаючи ноги по львівських тротуарах, повз безліч перешкод по дорозі - це одне. А для тренованої людини, як я наприклад, пройти швидким кроком у спортивному взутті, при сприятливій погоді, по ІДЕАЛЬНО РІВНІЙ БРУКІВЦІ, на заході сонця в море, по чудовій набережній - то вже зовсім інше... І я вам 4 км ще швидше ніж за 40 хвилин "пролечу", але ТІЛЬКИ НЕ У ЛЬВОВІ, А ТИМ БІЛЬШЕ ПО МАРШРУТУ МАЗЕПИ-ЗАМАРСТИНІВСЬКА-ПЛОЩА РИНОК.
Відносно Котляревського, то ні разу не чув претензій до її ландшафту, бо основні маршрути там пролягають НА ОДНОМУ РІВНІ, через Чупринки, де вся інфраструктура, а саме головне - 2 МАРШРУТИ ТРАМВАЮ ІЗ КІЛЬКОМА ЗУПИНКАМИ ДО ЦЕНТРУ АБО ВОКЗАЛУ !!!
( Хочу звернути увагу читачів, що ми з coder, розглядали варіанти проживання саме для ПІШОХОДА, бо з авто відкривається зовсім інші можливості ). Та й взагалі світ ЗМІНИВСЯ, за останні років 20! А саме тренди на сучасне житло . І вони сьогодні в Україні можуть бути зовсім протилежні від того, про що ми тут писали.
Особливо у сучасних хлопчиків чи дівчаток, які на 2-й поверх, піднімаються виключно на ліфті, із стаканчиком смузі в руках, при цьому одночасно роблячи "селфі". А вигляд з вікна у зелений сад для яких легко може бути, без болю, замінений на стіну секції поруч із "труселями" сусіда у вікні.
Хорошого дня вам друже!
По горбах Ви праві частково. Але саме тому там як правило свіжіше повітря.
Жив осианніх 30 років на тих горбах у 3-х локаціях і абсолютно задоволений.
Хоча корки долають трохи проблем, але думаю, що рано чи пізно підемо шляхом подібних міст в ЄС, де заборонений візд усякому автодреку.
Між іншим ще досить комфортні саме тому вулиці типу Барвінських чи верхня частина Лисенка-Лісна
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Додано: Чет 16 вер, 2021 19:09
kozlodoev написав: Успіх написав: kozlodoev написав:
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо
Ну всі ж чудово розуміють, що "краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим"
- але далі по 100500 раз будуть дивуватись і витріщати очі - "а як це так?"
А отак, як написав Роберто:
roberto dark написав:
Звичайно коли людина спішить кожного дня на роботу, а в голові у неї тисячі думок про повсякденні справи та турботи, то вона цієї краси львівської архітектури часто на помічає і сприймає як фон...
--------
А коли людина ще/покищо "крутить колесо життя"(як білка), то їй більш потрібні інші речі/приоритети
Успіх написав:
треба садочки/школи/базарчик/декілька супермаркетів/ТРСК/ і транспортна розв'язка(багато маршруток і тролейбус) - ну, тоді ласкаво просимо на Мазепи біля ТРСК Спартак в Авалон(Лайт і Флекс), або в ГрінвільПарк!
Важко читати цей треш. Це психологія раба, який живе заради роботи.
Після повсякденних турбот добре би мати емоційний відпочинок. Добирання на маршрутці в депресивний район Мазепи - це не життя. Для таких ще в трущобах біля ринку Південний набудували декілька "еліток" і там теж є все що хочеш. Не локація, а мрія.
В тому то й суть, що добирання туди, що пішки, що на авто чи на ГТ - втрата дорогоцвнного часу і по депресняковим вулицям типу Замарсинівськоі(((
Центр і ближній центр тому і добрий, що ти завжди рухаєшся в протилежному напрямку. І постійно бачиш красу. Яка не набридає. Тим більше, там постійно креативить хтось..
Доля зараз закинула в подібні (але безумовно кращі) міста ЄС. Тут це вже не так важливо, бо як правило пустий, швидкий, чистий ГТ. Плюс парки на кожному кроці.
Думаю у Львові потихеньку теж це зміниться.
Але тут і новобуди будують якісно. Бо не здадуть.
І нема такого поняття, як нульовий цикл. Купив пралку і кухню і вселяй квартирантів.
Правда є інщі мінуси. З виселенням
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:16
kozlodoev написав: dinozavrik написав:
Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок ( школа, інколи офіс, парк, хороші заклади харчування). Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць.
Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей, і якщо не готуєш їжу вдома. Нормальних продуктових магазинів поруч не було і доставок продуктів тоді не було
Востаннє редагувалось dinozavrik
в Чет 16 вер, 2021 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:25
dinozavrik написав: kozlodoev написав: dinozavrik написав:
Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок. Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць.
Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей
Зараз і парки у Львові вже не ті. Коли був останній раз у Стрийському на вихідні влітку, то деколи на доріжці не розвернутись. Людей тьма, всі на купу, особливо велосипедисти і собаководи дратували, а вільну лавку ще треба було пошукати. Насолоджувався у центрі переважно вечірнім Львовом у будний день.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:37
roberto dark написав:
Зараз і парки у Львові вже не ті. Коли був останній раз у Стрийському на вихідні влітку, то деколи на доріжці не розвернутись. Людей тьма, всі на купу, особливо велосипедисти і собаководи дратували, а вільну лавку ще треба було пошукати. Насолоджувався у центрі переважно вечірнім Львовом у будний день.
а когда джазовый фестиваль в парке людей как в киевском метро, я один раз понаехал исключительно ради фестиваля, о чём сильно пожалел.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:49
vitaliian написав: roberto dark написав:
Зараз і парки у Львові вже не ті. Коли був останній раз у Стрийському на вихідні влітку, то деколи на доріжці не розвернутись. Людей тьма, всі на купу, особливо велосипедисти і собаководи дратували, а вільну лавку ще треба було пошукати. Насолоджувався у центрі переважно вечірнім Львовом у будний день.
а когда джазовый фестиваль в парке людей как в киевском метро, я один раз поехал исключительно ради фестиваля, о чём сильно пожалел.
Выходит во Львове наоборот нужно избегать массовых гуляний, праздников и фестивалей? Киев кстати в этом плане вообще безоговочный лидер. НА НОВЫЙ ГОД особенно, когда со всей Украины приезжает побухать под главной елкой, так называемый " цвет нации".
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Додано: Чет 16 вер, 2021 20:59
roberto dark написав:
Выходит во Львове наоборот нужно избегать массовых гуляний, праздников и фестивалей?
квартиру/отель снять было проблемно, я так и не снял в тот день и уехал на Мукачево. В центре Киева бываю только когда какая то выставка, хороший концерт или ко мне приезжают гости. Там местами даже на самокате негде проехать. В метро кроме выходных тоже столпотворения, лучше туда не попадать.
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