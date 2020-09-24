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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 вер, 2021 21:24
dinozavrik написав: kozlodoev написав: dinozavrik написав:
Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок ( школа, інколи офіс, парк, хороші заклади харчування). Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць.
Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей, і якщо не готуєш їжу вдома. Нормальних продуктових магазинів поруч не було і доставок продуктів тоді не було
Район площі Ринок не мається на увазі. Хоча я і моі діти там росли (але тоді тільки починалися туристи). З візком там проблем не було майже, бо були відповідні колеса, та й спати не давали хіба що концерти біля оперного.
Ми живемо в особняку в ближньому центрі. Довкола досить зелено.Декілька скверів і Високий Замок і, Кайзервальд недалеко. Але дійсно, якщо проіде якийсь дизель старий, то часом чути його флюіди.
Але рідко. Бо будинок вище дороги і кущі і дерева досить щільно закривають сад від дороги.
Повірте. Це дуже зручно. Але таких варіантів дуже мало, нажаль. Зручно, бо хочеш йдеш гуляти на природу, хочеш - в історичний центр, хочеш - поіхав в любий бік як правило назустріч коркам. Нещодавно згайомий продав власний особняк недалеко. Але сад там був невеликий. Правда є і мінуси: утримувати дорожче трохи подібне житло.
Щодо магазинів. Раніше іх по суті зпміняли Добробут, Галицький і море бабок із села. Ну і тоді Протяг був супермаркетом, а ГрандОтель - гастронрмом. Як і ПіцаЧелентано на ринку.
Колосок був .. Колоском)
Правда в тих супергастронрмах років з 5-7 нічого не можливо було купити..
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athena1
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Додано: Чет 16 вер, 2021 22:05
athena1 написав:
Йти по Замарстинівський....
Це не моє. Там райончик ще той.
Хоча можливо щось змінилося
.
Коли ви вже всі зрозумієте - що так, вглиб райончику Топольної, а точніше на Щурата - так був раніше
депресивний район - але по-трохи, по-трохи і викарабкався!
Спокійно можу в районі Топольної о 23й годині пройтись до цілодобової аптеки, чи в атб!
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Додано: Чет 16 вер, 2021 22:39
vitaliian написав:
а когда джазовый фестиваль в парке людей как в киевском метро
О так))
Я любив в молодості ходити по безкоштовних концертах і фестивалях у парку Культури.
Тоді ще й біля Оперного періодично ставили сцену і проводили безкоштовні концерти Ок.Ельзи, Друга ріка, Скрябін, ТНМК і інші. Ще тоді покійний Пелех приїжджав вести концерт.
Ще і біля монументу Слави ставили сцену - ще тоді, пам'ятаю, приїжджав Горан Бреговіч '!
А яка тьма народу була на "лазерному шоу"!
Ностальжи))))
п.с.
Десь в ті часи, я працював 1,5р. в магазині, недалеко вищезгаданого "Сквозняка"
а точніше, навпроти Прокуратури... - там, по проспекту Шевченка, був тоді ще рибний магазин, горілчаний, книжковий...
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Додано: Чет 16 вер, 2021 23:53
roberto dark написав:
:?
Выходит во Львове наоборот нужно избегать массовых гуляний, праздников и фестивалей?
Не "наоборот", а "как и везде".
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