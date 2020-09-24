Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?
Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.
Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя
Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок ( школа, інколи офіс, парк, хороші заклади харчування). Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць. Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей, і якщо не готуєш їжу вдома. Нормальних продуктових магазинів поруч не було і доставок продуктів тоді не було
Район площі Ринок не мається на увазі. Хоча я і моі діти там росли (але тоді тільки починалися туристи). З візком там проблем не було майже, бо були відповідні колеса, та й спати не давали хіба що концерти біля оперного. Ми живемо в особняку в ближньому центрі. Довкола досить зелено.Декілька скверів і Високий Замок і, Кайзервальд недалеко. Але дійсно, якщо проіде якийсь дизель старий, то часом чути його флюіди. Але рідко. Бо будинок вище дороги і кущі і дерева досить щільно закривають сад від дороги. Повірте. Це дуже зручно. Але таких варіантів дуже мало, нажаль. Зручно, бо хочеш йдеш гуляти на природу, хочеш - в історичний центр, хочеш - поіхав в любий бік як правило назустріч коркам. Нещодавно згайомий продав власний особняк недалеко. Але сад там був невеликий. Правда є і мінуси: утримувати дорожче трохи подібне житло. Щодо магазинів. Раніше іх по суті зпміняли Добробут, Галицький і море бабок із села. Ну і тоді Протяг був супермаркетом, а ГрандОтель - гастронрмом. Як і ПіцаЧелентано на ринку. Колосок був .. Колоском) Правда в тих супергастронрмах років з 5-7 нічого не можливо було купити..
vitaliian написав:а когда джазовый фестиваль в парке людей как в киевском метро
О так)) Я любив в молодості ходити по безкоштовних концертах і фестивалях у парку Культури. Тоді ще й біля Оперного періодично ставили сцену і проводили безкоштовні концерти Ок.Ельзи, Друга ріка, Скрябін, ТНМК і інші. Ще тоді покійний Пелех приїжджав вести концерт. Ще і біля монументу Слави ставили сцену - ще тоді, пам'ятаю, приїжджав Горан Бреговіч '!
А яка тьма народу була на "лазерному шоу"!
Ностальжи))))
п.с. Десь в ті часи, я працював 1,5р. в магазині, недалеко вищезгаданого "Сквозняка" а точніше, навпроти Прокуратури... - там, по проспекту Шевченка, був тоді ще рибний магазин, горілчаний, книжковий...
5/5 ПОВЕРХУ В АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ ІЗ СТЕЛЯМИ ВІД 4 М. ЖОРСТОКО!!! Ви ж друже повинні розуміти, що це як на 6-й поверх підніматися в новобудові БЕЗ ЛІФТУ! Я би навіть подобово не поселився в такій квартирі, не те що жити там. А ще й в середині самого помешкання сходи + мансарда із скошеними стелями (за рахунок чого накрутили загальний метраж), що також мінус. Це долярикова племінниця на ЄМОЦІЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ З ТЕРАСИ НА ВИСОКИЙ ЗАМОК, може від такої квартири бути в захваті але не людина, яка в нерухомості хоч трохи розуміється
5/5 ПОВЕРХУ В АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ ІЗ СТЕЛЯМИ ВІД 4 М. ЖОРСТОКО!!! Ви ж друже повинні розуміти, що це як на 6-й поверх підніматися в новобудові БЕЗ ЛІФТУ! Я би навіть подобово не поселився в такій квартирі, не те що жити там. А ще й в середині самого помешкання сходи + мансарда із скошеними стелями (за рахунок чого накрутили загальний метраж), що також мінус. Це долярикова племінниця на ЄМОЦІЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ З ТЕРАСИ НА ВИСОКИЙ ЗАМОК, може від такої квартири бути в захваті але не людина, яка в нерухомості хоч трохи розуміється
В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається. Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.
roberto dark написав:Зараз і парки у Львові вже не ті. Коли був останній раз у Стрийському на вихідні влітку, то деколи на доріжці не розвернутись. Людей тьма, всі на купу, особливо велосипедисти і собаководи дратували, а вільну лавку ще треба було пошукати. Насолоджувався у центрі переважно вечірнім Львовом у будний день.
а когда джазовый фестиваль в парке людей как в киевском метро, я один раз понаехал исключительно ради фестиваля, о чём сильно пожалел.
Мы с 2012 года ездим регулярно на фестиваль. Ни разу не жалели
roberto dark написав:5/5 ПОВЕРХУ В АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ ІЗ СТЕЛЯМИ ВІД 4 М. ЖОРСТОКО!!! Ви ж друже повинні розуміти, що це як на 6-й поверх підніматися в новобудові БЕЗ ЛІФТУ! Я би навіть подобово не поселився в такій квартирі, не те що жити там. А ще й в середині самого помешкання сходи + мансарда із скошеними стелями (за рахунок чого накрутили загальний метраж), що також мінус. Це долярикова племінниця на ЄМОЦІЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ З ТЕРАСИ НА ВИСОКИЙ ЗАМОК, може від такої квартири бути в захваті але не людина, яка в нерухомості хоч трохи розуміється
В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається. Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.
Вхід в браму, а потім через подвір'я - це відразу НЕЛІКВІД. ПАНИ У ЛЬВОВІ НІКОЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВІР'Я НЕ ЗАХОДИЛИ. Якщо це звичайно не Італійський дворик на пл.Ринок То був вхід для домогосподарок та обслуги, яка жила з так званого "чорного ходу" із звичайними дерев'яними сходами на відміну від мармурових у парадному. У моєму будинку, де я жив колись, також такий був.