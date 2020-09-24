Додано: Чет 16 вер, 2021 21:24

dinozavrik написав: kozlodoev написав: dinozavrik написав: Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня?



Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.



Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя Жити, а не проживати в квартирі. Отримувати естетичне задоволення від архітектури і шарму старого міста, від прогулянок вулицями наповнених архітектурними пам'ятками, від різноманіття тематичних ресторанів та кав'ярень, від відвідин театрів тощо.Але оскільки ви задаєте таке питання, то мабуть ви цього не розумієте, то ж ваше життя - щоденно добиратись на роботу, а потім сидіти вдома, максимум насолоджуючись розпіареним двориком без машин ще й з шумними качелями. Так і проходить життя

Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок ( школа, інколи офіс, парк, хороші заклади харчування). Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць.

Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей, і якщо не готуєш їжу вдома. Нормальних продуктових магазинів поруч не було і доставок продуктів тоді не було Трохи не попали, я живу в особняку біля парку, в пішій доступності до всіх потрібних точок ( школа, інколи офіс, парк, хороші заклади харчування). Працюю в основному з дому. Насолоджуватись архітектурою в центрі - дуже заважають вихлопні гази, та наявність дитини колясочного віку ( в центрі з коляскою ще те задоволення). Дуже чекаю ще кількох пішохідних вулиць.Також жив кілька років в самому центрі (вірменська), добре там поки нема дітей, і якщо не готуєш їжу вдома. Нормальних продуктових магазинів поруч не було і доставок продуктів тоді не було

Район площі Ринок не мається на увазі. Хоча я і моі діти там росли (але тоді тільки починалися туристи). З візком там проблем не було майже, бо були відповідні колеса, та й спати не давали хіба що концерти біля оперного.Ми живемо в особняку в ближньому центрі. Довкола досить зелено.Декілька скверів і Високий Замок і, Кайзервальд недалеко. Але дійсно, якщо проіде якийсь дизель старий, то часом чути його флюіди.Але рідко. Бо будинок вище дороги і кущі і дерева досить щільно закривають сад від дороги.Повірте. Це дуже зручно. Але таких варіантів дуже мало, нажаль. Зручно, бо хочеш йдеш гуляти на природу, хочеш - в історичний центр, хочеш - поіхав в любий бік як правило назустріч коркам. Нещодавно згайомий продав власний особняк недалеко. Але сад там був невеликий. Правда є і мінуси: утримувати дорожче трохи подібне житло.Щодо магазинів. Раніше іх по суті зпміняли Добробут, Галицький і море бабок із села. Ну і тоді Протяг був супермаркетом, а ГрандОтель - гастронрмом. Як і ПіцаЧелентано на ринку.Колосок був .. Колоском)Правда в тих супергастронрмах років з 5-7 нічого не можливо було купити..