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roberto dark написав:5/5 ПОВЕРХУ В АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ ІЗ СТЕЛЯМИ ВІД 4 М. ЖОРСТОКО!!! Ви ж друже повинні розуміти, що це як на 6-й поверх підніматися в новобудові БЕЗ ЛІФТУ! Я би навіть подобово не поселився в такій квартирі, не те що жити там. А ще й в середині самого помешкання сходи + мансарда із скошеними стелями (за рахунок чого накрутили загальний метраж), що також мінус. Це долярикова племінниця на ЄМОЦІЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ З ТЕРАСИ НА ВИСОКИЙ ЗАМОК, може від такої квартири бути в захваті але не людина, яка в нерухомості хоч трохи розуміється
В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається. Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.
Вхід через подвір'я - це відразу НЕЛІКВІД. ПАНИ У ЛЬВОВІ НІКОЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВІР'Я НЕ ЗАХОДИЛИ. То був вхід для домогосподарок та обслуги, яка жила з так званого "чорного ходу" із звичайними дерев'яними сходами на відміну від мармурових у парадному. У моєму будинку також такий був. Якщо це звичайно не палац Потоцьких або хоча би Італійський дворик
Буду бачити бувшого одногрупника поцікавлюсь , чим йому не зайшла Тарнавського.Хоча він жив в люксі(дві кімнати на вулицю, третя та кухня в подвір'я)'Третій поверех, МОПи облицьовані мармуром.
roberto dark написав:[quote="5299030:Bolt" В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається. Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.
Вхід через подвір'я - це відразу НЕЛІКВІД. ПАНИ У ЛЬВОВІ НІКОЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВІР'Я НЕ ЗАХОДИЛИ. То був вхід для домогосподарок та обслуги, яка жила з так званого "чорного ходу" із звичайними дерев'яними сходами на відміну від мармурових у парадному. У моєму будинку також такий був. Якщо це звичайно не палац Потоцьких або хоча би Італійський дворик
Буду бачити бувшого одногрупника поцікавлюсь , чим йому не зайшла Тарнавського.Хоча він жив в люксі(дві кімнати на вулицю, третя та кухня в подвір'я)'Третій поверех, МОПи облицьовані мармуром.[/quote] Там місцями грунти пливуть. Колись чуть не купили подібний варіант. Добре, що знайомих розпитав і ... прибиральницю)
Сьогодні прочитав у подібному топіку про проблеми з неплатниками-орендарями у Польші. Знаю, про ще більші проблеми в орендодавців у Німеччині, а особливо в деяких регіонах Іспаніі. Там взагалі вигнати нереально інколи орендарів. А як в Украіні вирішують подібні проблеми? В мене було декілька, але неграмотних. Поміняв замки і проблем не було, але знаю, що бувають проблеми і вони суттєво змінюють величину бажаного прибутку. https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,444 ... rects=true