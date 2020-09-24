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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:56

  roberto dark написав:
  Bolt написав:
  roberto dark написав:5/5 ПОВЕРХУ В АВСТРІЙСЬКОМУ ЛЮКСІ ІЗ СТЕЛЯМИ ВІД 4 М. ЖОРСТОКО!!! Ви ж друже повинні розуміти, що це як на 6-й поверх підніматися в новобудові БЕЗ ЛІФТУ! Я би навіть подобово не поселився в такій квартирі, не те що жити там. А ще й в середині самого помешкання сходи + мансарда із скошеними стелями (за рахунок чого накрутили загальний метраж), що також мінус. Це долярикова племінниця на ЄМОЦІЯХ, ДИВЛЯЧИСЬ З ТЕРАСИ НА ВИСОКИЙ ЗАМОК, може від такої квартири бути в захваті але не людина, яка в нерухомості хоч трохи розуміється :wink:

В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається.
Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.

Вхід через подвір'я - це відразу НЕЛІКВІД. ПАНИ У ЛЬВОВІ НІКОЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВІР'Я НЕ ЗАХОДИЛИ. То був вхід для домогосподарок та обслуги, яка жила з так званого "чорного ходу" із звичайними дерев'яними сходами на відміну від мармурових у парадному. У моєму будинку також такий був. Якщо це звичайно не палац Потоцьких або хоча би Італійський дворик :roll:

Буду бачити бувшого одногрупника поцікавлюсь , чим йому не зайшла Тарнавського.Хоча він жив в люксі(дві кімнати на вулицю, третя та кухня в подвір'я)'Третій поверех, МОПи облицьовані мармуром.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:48

  Успіх написав:
  athena1 написав:Йти по Замарстинівський....
Це не моє. Там райончик ще той.
Хоча можливо щось змінилося.

Коли ви вже всі зрозумієте - що так, вглиб райончику Топольної, а точніше на Щурата - так був раніше депресивний район - але по-трохи, по-трохи і викарабкався!

Спокійно можу в районі Топольної о 23й годині пройтись до цілодобової аптеки, чи в атб!

Маю сумнів. А тим більше по маршруту, що йде вул. Замарстинівською до центру.
Зрештою є дані МВС.
Напевно стало трохи краще, бо з 14-го іздить ПП, але...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:51

  Bolt написав:
  roberto dark написав:[quote="5299030:Bolt"
В мене олногрупник жив в люксі на Тарнаввського. Три ізольовані кімнати, і кухня метрів вісімнадцять.Одружився перехав на Пасічну.Каже , що йому там більше подобається.
Ми, перед тим як купити квартиру на Сихові дивилися двушку на Тарнавського не сподобалось.Вхід через подвір'я.Круті дерев'яні сходи.Хоч, то був і другій поверх відчуття вологості.Судячи з розташування вікон сонце максимум дві години на добу.Короче не дуже.

Вхід через подвір'я - це відразу НЕЛІКВІД. ПАНИ У ЛЬВОВІ НІКОЛИ ЧЕРЕЗ ПОДВІР'Я НЕ ЗАХОДИЛИ. То був вхід для домогосподарок та обслуги, яка жила з так званого "чорного ходу" із звичайними дерев'яними сходами на відміну від мармурових у парадному. У моєму будинку також такий був. Якщо це звичайно не палац Потоцьких або хоча би Італійський дворик :roll:

Буду бачити бувшого одногрупника поцікавлюсь , чим йому не зайшла Тарнавського.Хоча він жив в люксі(дві кімнати на вулицю, третя та кухня в подвір'я)'Третій поверех, МОПи облицьовані мармуром.[/quote]
Там місцями грунти пливуть. Колись чуть не купили подібний варіант. Добре, що знайомих розпитав і ... прибиральницю)
athena1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:07

А як панство планує боротися з неплатниками?

Сьогодні прочитав у подібному топіку про проблеми з неплатниками-орендарями у Польші.
Знаю, про ще більші проблеми в орендодавців у Німеччині, а особливо в деяких регіонах Іспаніі.
Там взагалі вигнати нереально інколи орендарів.
А як в Украіні вирішують подібні проблеми?
В мене було декілька, але неграмотних. Поміняв замки і проблем не було, але знаю, що бувають проблеми і вони суттєво змінюють величину бажаного прибутку.
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,444 ... rects=true
athena1
 
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З нами з: 18.12.08
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