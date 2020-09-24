Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:51

[quote="5299257:Bolt"][quote="5299235:athena1"]Сьогодні прочитав у подібному топіку про проблеми з неплатниками-орендарями у Польші.Знаю, про ще більші проблеми в орендодавців у Німеччині, а особливо в деяких регіонах Іспаніі.Там взагалі вигнати нереально інколи орендарів.А як в Украіні вирішують подібні проблеми?В мене було декілька, але неграмотних. Поміняв замки і проблем не було, але знаю, що бувають проблеми і вони суттєво змінюють величину бажаного прибутку.[/quote]Так.В Іспанії ,,окупей'' справжня проблема.Якщо захоплять квартиру , та будуть перебувати в ній більше 48годин, то потім виселення через суд , впродовж декількох років, а за спробу застосування СНД-шних методів можна самому опинитися у в'язниці.[/quote]Це не тільки в Іспаніі. Просто в них це дійшло до маразму. Соціалісти..В більшості краін ЄС досить складно с цим.В Украіні теж, якщо грамотний винаймач, то не так просто. З іншого боку має бути захищений і винаймач.Я веду до того, що Долярчмк легко рахує собі ідеальні умови. Але в реалі, а тим більше на жилі економкласу ця математика не працює.Будуть і простоі і пришвилшена амортизація і відповідні вкладення в ремонти.А потвм ще податки ГєтьМанцеви обов'язково збільшать..