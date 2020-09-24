Ну, це дуже індивідуально. Я намагаюся вести рухливий спосіб життя, тобто проходити/пробігати ~10км на день. В ті дні, коли запланована пробіжка (від 3 до 5 на тиждень), з тим проблем немає. В решту днів тижня - це прогулянки в дворі власного будинку стільки не нагуляєш, тому це парки, коло вуличками ближнього центру, інколи сам центр. Тобто немає конкретної мети, як-то кава, чи морозиво (це швидше доповнення до прогулянки), як написав kozlodoev, просто отримую задовлення.
До речі, так, Черемшини (а особливо, Цетнерівка) забув. На Похилій також гарно. Я наводив вулиці де є будинки/особняки, якщо розглядати і квартири в хороших будинках, тоді можна додати ще, мабуть, з десяток вулиць.
По верху Мечникова, тут не розумію. Там зовсім не затишно, через інтенсивний рух (не дуже вдалий проект при ремонті вулиці, як і верхня частина Коперніка). Окрім того, там не дуже хороші по якості будинки. Відносно непогані новобуди (5-6 поверхів, зелено навколо) є в нижній частині, на місці колишньої військової частини (не ті, що при дорозі, а в глибині, Мечникова, 16г), хоча зараз там будмайданчик і важко зрозуміти фінальний вигляд. Якщо вони там повирубують і забудують залишки зеленої зони, то ні.