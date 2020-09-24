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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем


Ну, це дуже індивідуально. Я намагаюся вести рухливий спосіб життя, тобто проходити/пробігати ~10км на день. В ті дні, коли запланована пробіжка (від 3 до 5 на тиждень), з тим проблем немає. В решту днів тижня - це прогулянки в дворі власного будинку стільки не нагуляєш, тому це парки, коло вуличками ближнього центру, інколи сам центр. Тобто немає конкретної мети, як-то кава, чи морозиво (це швидше доповнення до прогулянки), як написав kozlodoev, просто отримую задовлення.

  athena1 написав:От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.
Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.
Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.


До речі, так, Черемшини (а особливо, Цетнерівка) забув. На Похилій також гарно. Я наводив вулиці де є будинки/особняки, якщо розглядати і квартири в хороших будинках, тоді можна додати ще, мабуть, з десяток вулиць.

По верху Мечникова, тут не розумію. Там зовсім не затишно, через інтенсивний рух (не дуже вдалий проект при ремонті вулиці, як і верхня частина Коперніка). Окрім того, там не дуже хороші по якості будинки. Відносно непогані новобуди (5-6 поверхів, зелено навколо) є в нижній частині, на місці колишньої військової частини (не ті, що при дорозі, а в глибині, Мечникова, 16г), хоча зараз там будмайданчик і важко зрозуміти фінальний вигляд. Якщо вони там повирубують і забудують залишки зеленої зони, то ні.
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