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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 789790791792
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем


Ну, це дуже індивідуально. Я намагаюся вести рухливий спосіб життя, тобто проходити/пробігати ~10км на день. В ті дні, коли запланована пробіжка (від 3 до 5 на тиждень), з тим проблем немає. В решту днів тижня - це прогулянки в дворі власного будинку стільки не нагуляєш, тому це парки, коло вуличками ближнього центру, інколи сам центр. Тобто немає конкретної мети, як-то кава, чи морозиво (це швидше доповнення до прогулянки), як написав kozlodoev, просто отримую задовлення.

  athena1 написав:От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.
Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.
Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.


До речі, так, Черемшини (а особливо, Цетнерівка) забув. На Похилій також гарно. Я наводив вулиці де є будинки/особняки, якщо розглядати і квартири в хороших будинках, тоді можна додати ще, мабуть, з десяток вулиць.

По верху Мечникова, тут не розумію. Там зовсім не затишно, через інтенсивний рух (не дуже вдалий проект при ремонті вулиці, як і верхня частина Коперніка). Окрім того, там не дуже хороші по якості будинки. Відносно непогані новобуди (5-6 поверхів, зелено навколо) є в нижній частині, на місці колишньої військової частини (не ті, що при дорозі, а в глибині, Мечникова, 16г), хоча зараз там будмайданчик і важко зрозуміти фінальний вигляд. Якщо вони там повирубують і забудують залишки зеленої зони, то ні.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 09:44

М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку.
В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту.
А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲
З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.
Пи.Си.В нас тут по Харькову гілок немає, знайшов на Пікабушці. Перекупи стояками скуповують житло, щоб просто по переуступці накинути 10-15к$ на рівному місці:
https://pikabu.ru/story/pro_kvartiryi_i ... ov_8477691
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:35

  Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку.
В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту.
А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲
З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.

Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:45

  Bolt написав:Перекупи стояками скуповують житло, щоб просто по переуступці накинути 10-15к$ на рівному місці:
https://pikabu.ru/story/pro_kvartiryi_i ... ov_8477691
Наверняка, такие примеры есть, но есть и другие.
juristkostya
 
Повідомлень: 3679
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:49

  juristkostya написав:
  Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку.
В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту.
А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲
З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.

Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?

Потому-что видел на Левандовка двушки по 5,5кг.И даже не очень убитые. Думаю после торга ещё пол штуки скинут. Тем более хотеть и сдать немного разные вещи. Моя двушка практически без звонков на ЛОХе целый месяц висела пока цену на штуку не скинул.
Bolt
 
Повідомлень: 877
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:53

  Bolt написав:
  juristkostya написав:
  Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку.
В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту.
А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲
З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.

Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?

Потому-что видел на Левандовка двушки по 5,5кг.И даже не очень убитые. Думаю после торга ещё пол штуки скинут. Тем более хотеть и сдать немного разные вещи. Моя двушка практически без звонков на ЛОХе целый месяц висела пока цену на штуку не скинул.

Ваша двушка - советский фонд, насколько я помню. Вряд ли можно строить аналогии со смартом, слишком разные ниши.
juristkostya
 
Повідомлень: 3679
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