Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dinozavrik написав:Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем
Ну, це дуже індивідуально. Я намагаюся вести рухливий спосіб життя, тобто проходити/пробігати ~10км на день. В ті дні, коли запланована пробіжка (від 3 до 5 на тиждень), з тим проблем немає. В решту днів тижня - це прогулянки в дворі власного будинку стільки не нагуляєш, тому це парки, коло вуличками ближнього центру, інколи сам центр. Тобто немає конкретної мети, як-то кава, чи морозиво (це швидше доповнення до прогулянки), як написав kozlodoev, просто отримую задовлення.
athena1 написав:От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні. Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого. Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.
До речі, так, Черемшини (а особливо, Цетнерівка) забув. На Похилій також гарно. Я наводив вулиці де є будинки/особняки, якщо розглядати і квартири в хороших будинках, тоді можна додати ще, мабуть, з десяток вулиць.
По верху Мечникова, тут не розумію. Там зовсім не затишно, через інтенсивний рух (не дуже вдалий проект при ремонті вулиці, як і верхня частина Коперніка). Окрім того, там не дуже хороші по якості будинки. Відносно непогані новобуди (5-6 поверхів, зелено навколо) є в нижній частині, на місці колишньої військової частини (не ті, що при дорозі, а в глибині, Мечникова, 16г), хоча зараз там будмайданчик і важко зрозуміти фінальний вигляд. Якщо вони там повирубують і забудують залишки зеленої зони, то ні.
М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку. В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту. А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲 З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг. Пи.Си.В нас тут по Харькову гілок немає, знайшов на Пікабушці. Перекупи стояками скуповують житло, щоб просто по переуступці накинути 10-15к$ на рівному місці: https://pikabu.ru/story/pro_kvartiryi_i ... ov_8477691
Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку. В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту. А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲 З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.
Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?
Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку. В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту. А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲 З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.
Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?
Потому-что видел на Левандовка двушки по 5,5кг.И даже не очень убитые. Думаю после торга ещё пол штуки скинут. Тем более хотеть и сдать немного разные вещи. Моя двушка практически без звонков на ЛОХе целый месяц висела пока цену на штуку не скинул.
Bolt написав:М-да. Провів експрес аналіз вартості оренди, на двушку з 500 грн з весни хіба накину, і штуку на трьошку. В якийсь задрипаній Фаміліі хочуть по 13-14кг за однушки з видом на Тойоту. А квартири в Набережному кварталі взагалі позиціонують як елітне житло.😲 З'явились квартири в свіжозбудованому Парусі на Трускавецькій по 11-12кг.
Почему тогда план долярчика про 7т.грн вызывает такой скепсис?
Потому-что видел на Левандовка двушки по 5,5кг.И даже не очень убитые. Думаю после торга ещё пол штуки скинут. Тем более хотеть и сдать немного разные вещи. Моя двушка практически без звонков на ЛОХе целый месяц висела пока цену на штуку не скинул.
Ваша двушка - советский фонд, насколько я помню. Вряд ли можно строить аналогии со смартом, слишком разные ниши. Смарт в новом фонде надо сравнивать с однухой в новом фонде.
juristkostya написав:Вряд ли можно строить аналогии со смартом, слишком разные ниши.
арендатора интересует 1. цена 2. локация 3. ремонт. 4. квадратура 5. платежи а смарт это или хрущ большой роли не играет. Для покупателя совкошлак или новый фонд гораздо важнее потому что через некоторое время шлаку понадобятся ремонты, здесь ребята выкладывали стоимость наружного утепления, ремонт придомовой тоже недёшев. И тд. Если место не супер топ, вложения в шлак полностью бесперспективны. Это как ремонтировать старый драндулет. Как вы понимаете арендатор скидываться на фасад и мопы не будет и может выбрать шлак если емуу так ближе/дешевле/удобнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 вер, 2021 11:02, всього редагувалось 5 разів.
Здається 1-кім.кв. (студія апартаменти ) в Новобудові по вул. Лукаша (студмістечко) перша здача,євроремонт,всі нові меблі та побутова техніка(пралка,холодильник,телевізор,мікрохвильова,бойлер)7хв.пішки до політеху. Ціна=300$
juristkostya написав:Вряд ли можно строить аналогии со смартом, слишком разные ниши.
арендатора интересует 1. цена 2. локация 3. ремонт. 4. квадратура 5. платежи а смарт это или хрущ большой роли не играет. Для покупателя совкошлак или новый фонд гораздо важнее потому что через некоторое время шлаку понадобятся ремонты, здесь ребята выкладывали стоимость наружного утепления, ремонт придомовой тоже недёшев. И тд. Если место не супер топ вложения вв шлак бесперспективны. Как вы понимаете арендатор скидываться на фасад и мопы не будет и может выбрать шлак если емуу так ближе/дешевле/удобнее.
Звучит весомо. Одна беда - практикой не подтверждается
juristkostya написав:Одна беда - практикой не подтверждается
подружитесь с риелтором, вам расскажут сколько готов переплатить арендатор за новый дом при прочих равных с аналогичным хрущём (цена, ремонт, локация). Вы никак не поймёте покупатель и арендодатель платят за разный тип опций. Когда вы вызываете такси и приезжает ланос вы отказываетесь от машины? а когда смотрите купить авто ланосы рассматриваете? с арендой то же самое. Одно дело годик пожить в совкошлаке другое им владеть.