Додано: Суб 18 вер, 2021 21:30

dinozavrik написав: Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем Питання до інших учасників форуму - На рахунок близькості до центру - а що саме в центрі робити кожного дня? парків, робочих місць, ТЦ, шкіл, водойми, простору там дуже нема, 1-2 рази в тиждень потрапити туди на каву можна з будь якого району без проблем

athena1 написав: От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.

Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.

Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини. От цей вибір непоганий. Зрештою там і ціни відповідні.Я, б додав ще пару кварталів довколо Цитаделі, Студмістечко Політехніки (все, що трохи вище і з правого боку від Героів Майдану. Ну ще трохи з лівого.Ще є верхня частина Мєчнікова і Черемшини.

Ну, це дуже індивідуально. Я намагаюся вести рухливий спосіб життя, тобто проходити/пробігати ~10км на день. В ті дні, коли запланована пробіжка (від 3 до 5 на тиждень), з тим проблем немає. В решту днів тижня - це прогулянки в дворі власного будинку стільки не нагуляєш, тому це парки, коло вуличками ближнього центру, інколи сам центр. Тобто немає конкретної мети, як-то кава, чи морозиво (це швидше доповнення до прогулянки), як написав, просто отримую задовлення.До речі, так, Черемшини (а особливо, Цетнерівка) забув. На Похилій також гарно. Я наводив вулиці де є будинки/особняки, якщо розглядати і квартири в хороших будинках, тоді можна додати ще, мабуть, з десяток вулиць.По верху Мечникова, тут не розумію. Там зовсім не затишно, через інтенсивний рух (не дуже вдалий проект при ремонті вулиці, як і верхня частина Коперніка). Окрім того, там не дуже хороші по якості будинки. Відносно непогані новобуди (5-6 поверхів, зелено навколо) є в нижній частині, на місці колишньої військової частини (не ті, що при дорозі, а в глибині, Мечникова, 16г), хоча зараз там будмайданчик і важко зрозуміти фінальний вигляд. Якщо вони там повирубують і забудують залишки зеленої зони, то ні.