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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:09
vitaliian написав: juristkostya написав:
Одна беда - практикой не подтверждается
подружитесь с риелтором, вам расскажут сколько готов переплатить арендатор за новый дом при прочих равных с аналогичным хрущём (цена, ремонт, локация). Вы никак не поймёте покупатель и арендодатель платят за разный тип опций. Когда вы вызываете такси и приезжает ланос вы отказываетесь от машины? а когда смотрите купить авто ланосы рассматриваете? с арендой то же самое.
По обоим пунктам мимо. И риелтор мне без надобности, и заказ такси с учётом класса авто - уже много лет как реальность
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:36
vitaliian написав: juristkostya написав:
Одна беда - практикой не подтверждается
подружитесь с риелтором, вам расскажут сколько готов переплатить арендатор за новый дом при прочих равных с аналогичным хрущём (цена, ремонт, локация). Вы никак не поймёте покупатель и арендодатель платят за разный тип опций. Когда вы вызываете такси и приезжает ланос вы отказываетесь от машины? а когда смотрите купить авто ланосы рассматриваете? с арендой то же самое. Одно дело годик пожить в совкошлаке другое им владеть.
Согласен. Тем более ЦА всяких смартов и хрущей на Левандовке- это бедные арендаторы, приехавшие во Львов из области и плевать хотели они на МОПЫ или разноцветные стены НОВОГО муравейника. А вот каждую копейку в кармане считать они будут и торговаться до упора.
Да и вообще - неужели не понятно юмористу, что долярчик на всех ветках троллит форумчан своими 7к за смарт в ебенях!!!
В прошлом году в группе своего жк, прочитал, как один из инвесторов заявил про сдачу равноценной моей квартиры за 700$ в мес, при том что все подобные были по 450-550$. В личке он мне скинул фото его квартиры и я всё понял. Там дизайнерский ремонт с итальянской мебелью и немецкой техникой, всей утварью под полтосик $ , с его слов. Конечно её забрали и ещё в руку поцеловали. Но там ДРУГАЯ ЦА, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОНТЫ. Такая ПРАКТИКА тоже бывает.
P.S . Жду, не дождусь долярчика смарт когда уйдет в аренду под 300$. Тогда свою за штуку $ сдавать буду
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:57
roberto dark написав:
долярчик на всех ветках троллит форумчан своими 7к за смарт в ебенях!!!
Ну, не знаю. По моим харьковским меркам, это слегка завышенная аренда за 27м.кв. Но, при имеющейся динамике, к следующему году, скорее всего, станет обычной. Во всяком случае, для первой сдачи.
Либо мы должны предположить, что Львов радикально беднее.
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juristkostya
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Додано: Нед 19 вер, 2021 12:06
juristkostya написав: roberto dark написав:
долярчик на всех ветках троллит форумчан своими 7к за смарт в ебенях!!!
Ну, не знаю. По моим харьковским меркам, это слегка завышенная аренда за 27м.кв. Но, при имеющейся динамике, к следующему году, скорее всего, станет обычной. Во всяком случае, для первой сдачи.
Либо мы должны предположить, что Львов радикально беднее.
Как можно сравнивать несравнимое? Это как львовский риелтор поедет в Ивано-Франковск и будет там рассуждать - какие должны быть ТАМ цены на продажу и аренду, изходя из своих ЛЬВОВСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ и реалий на ЛЬВОВСКОМ рынке. Можно говорить в теории, обо всём, что касается недвижимости в Украине, но когда касается непосредственно цен и РЕАЛЬНЫХ СДЕЛОК, ТО ТУТ ВАЖНА МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКА. Для этого нужно хотя бы знать город, уметь правильно анализировать и мониторить информацию.
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roberto dark
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Додано: Нед 19 вер, 2021 12:08
roberto dark написав: juristkostya написав: roberto dark написав:
долярчик на всех ветках троллит форумчан своими 7к за смарт в ебенях!!!
Ну, не знаю. По моим харьковским меркам, это слегка завышенная аренда за 27м.кв. Но, при имеющейся динамике, к следующему году, скорее всего, станет обычной. Во всяком случае, для первой сдачи.
Либо мы должны предположить, что Львов радикально беднее.
Как можно сравнивать несравнимое? Это как львовский риелтор поедет в Ивано-Франковск и будет там рассуждать - какие должны быть ТАМ цены на продажу и аренду, изходя из своих ЛЬВОВСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ и реалий на ЛЬВОВСКОМ рынке. Можно говорить в теории, обо всём, что касается недвижимости в Украине, но когда касается непосредственно цен и РЕАЛЬНЫХ СДЕЛОК, ТО ТУТ ВАЖНА МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКА. Для этого нужно хотя бы знать город, уметь правильно анализировать и мониторить данные.
Золотые слова. Именно поэтому очень жаль, что вы так и не смогли предметно ответить на мои вопросы по львовской недвиге.
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juristkostya
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Додано: Нед 19 вер, 2021 12:17
juristkostya написав:
Золотые слова. Именно поэтому очень жаль, что вы так и не смогли предметно ответить на мои вопросы по львовской недвиге.
Не смог, ибо вы ходите вокруг, да около "смарта за петрушку", как будто хотите инвестировать в этот жк, но напрямую не говорите. Какая у вас НА САМОМ ДЕЛЕ ЦЕЛЬ..? Не смешить же и правда здесь публику?
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roberto dark
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