Додано: Нед 19 вер, 2021 11:36

vitaliian написав: juristkostya написав: Одна беда - практикой не подтверждается Одна беда - практикой не подтверждается подружитесь с риелтором, вам расскажут сколько готов переплатить арендатор за новый дом при прочих равных с аналогичным хрущём (цена, ремонт, локация). Вы никак не поймёте покупатель и арендодатель платят за разный тип опций. Когда вы вызываете такси и приезжает ланос вы отказываетесь от машины? а когда смотрите купить авто ланосы рассматриваете? с арендой то же самое. Одно дело годик пожить в совкошлаке другое им владеть. подружитесь с риелтором, вам расскажут сколько готов переплатить арендатор за новый дом при прочих равных с аналогичным хрущём (цена, ремонт, локация). Вы никак не поймёте покупатель и арендодатель платят за разный тип опций. Когда вы вызываете такси и приезжает ланос вы отказываетесь от машины? а когда смотрите купить авто ланосы рассматриваете? с арендой то же самое. Одно дело годик пожить в совкошлаке другое им владеть.

Согласен. Тем более ЦА всяких смартов и хрущей на Левандовке- это бедные арендаторы, приехавшие во Львов из области и плевать хотели они на МОПЫ или разноцветные стены НОВОГО муравейника. А вот каждую копейку в кармане считать они будут и торговаться до упора.Да и вообще - неужели не понятно юмористу, что долярчик на всех ветках троллит форумчан своими 7к за смарт в ебенях!!!В прошлом году в группе своего жк, прочитал, как один из инвесторов заявил про сдачу равноценной моей квартиры за 700$ в мес, при том что все подобные были по 450-550$. В личке он мне скинул фото его квартиры и я всё понял. Там дизайнерский ремонт с итальянской мебелью и немецкой техникой, всей утварью под полтосик $ , с его слов. Конечно её забрали и ещё в руку поцеловали. Но там ДРУГАЯ ЦА, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОНТЫ. Такая ПРАКТИКА тоже бывает.P.S . Жду, не дождусь долярчика смарт когда уйдет в аренду под 300$. Тогда свою за штуку $ сдавать буду