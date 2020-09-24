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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:32
Львівський БатяР написав:
Значить можемо порипустити, що однуха в 45м в тому домі на тому ж прверсі обійшлася б 45*592,6=26700$
26700/16000 = на 66% більше
це де ви таку ціну знайшли дайте посилання
. Окраїну ( Левандівку і Сихів не пропонувати)
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:32
athena1 написав:
2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:37
vitaliian написав: roberto dark написав:
Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями
Во Львове были моменты когда посуточно до 500 грн нельзя было снять ничего (убитое в хлам, комнаты и хостелы не рассматривали). Правда давно, ещё до ковида.
а что сейчас есть что-то лучше за 500 грн \сутки ?
по моему 500 грн сутки это минимум , а так обычно еще больше +20% на выходные и праздники
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:37
juristkostya написав:
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
ппц вы странный, скамейка в парке и свет на столбе бесплатно, вы к скамейкам очереди переночевать видели? Люди хотят за мало денег получить много сервиса, а не много скамеек в парке бесплатно.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:41
juristkostya написав:
Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования?
Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?
о чем речь ?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:43
vitaliian написав: juristkostya написав:
То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
ппц вы странный, скамейка в парке и свет на столбе бесплатно, вы к скамейкам очереди переночевать видели? Люди хотят за мало денег получить много сервиса, а не много скамеек в парке бесплатно.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46
juristkostya написав:
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вы этот материал не освоили.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:47
vitaliian написав: juristkostya написав:
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Трепетно ловлю каждое ваше слово
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:07
roberto dark написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
вы этот материал не освоили.
Может посоветуйте лучше костику ещё каких-то млекопитающих в зоопарке посмотреть в Харькове. Осликов например
Спасибо и вам за мнение. Пусть по недвижимости ноль целых ноль десятых, так хоть по культурному досугу что скажете.
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