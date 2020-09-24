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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795>
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:32

  Львівський БатяР написав:Значить можемо порипустити, що однуха в 45м в тому домі на тому ж прверсі обійшлася б 45*592,6=26700$
26700/16000 = на 66% більше
це де ви таку ціну знайшли дайте посилання
. Окраїну ( Левандівку і Сихів не пропонувати)
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:32

  athena1 написав:2 кімнати, радянський стан. Нижче ринку, але не дуже. Той економсегмент має низьку ціну в принципі.
Але ніяких капіталовкладень
теж не було. Тому гріх жалітися.
Продали (бо спадок не тільки мій).
Причому продали на 20 відсотків нижче ринку теж.
Як раз тому і продали, що за 2 роки 2 проколи по 2 місяця.

То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:37

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Вчера только писал о том, насколько рынок предложений во Львове перенасыщен в плане предложений в аренду квартир с большими площадями
Во Львове были моменты когда посуточно до 500 грн нельзя было снять ничего (убитое в хлам, комнаты и хостелы не рассматривали). Правда давно, ещё до ковида.

а что сейчас есть что-то лучше за 500 грн \сутки ? :shock: по моему 500 грн сутки это минимум , а так обычно еще больше +20% на выходные и праздники
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:37

  juristkostya написав:То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
ппц вы странный, скамейка в парке и свет на столбе бесплатно, вы к скамейкам очереди переночевать видели? Люди хотят за мало денег получить много сервиса, а не много скамеек в парке бесплатно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:41

  juristkostya написав:Смешной вы, Роберто. Почему не пользоваться инструментом, который обеспечивает сдачу максимум на второй день экспонирования?
Надо обязательно через риэлтора, потому что "у него же большой опыт"?

о чем речь ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:43

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:То есть, существует некий порог техсостояния, ниже которого люди не хотят жить даже сильно дешевле рынка?
Да, и если можно: за сколько конкретно сдавалась? Спасибо
ппц вы странный, скамейка в парке и свет на столбе бесплатно, вы к скамейкам очереди переночевать видели? Люди хотят за мало денег получить много сервиса, а не много скамеек в парке бесплатно.

Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46

  juristkostya написав:Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
вы этот материал не освоили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:47

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
вы этот материал не освоили.

Трепетно ловлю каждое ваше слово
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:52

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
вы этот материал не освоили.

Может посоветуйте лучше костику ещё каких-то млекопитающих в зоопарке посмотреть в Харькове. Осликов например :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:07

  roberto dark написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ценное замечание. Добавить ничего не хотите?
вы этот материал не освоили.

Может посоветуйте лучше костику ещё каких-то млекопитающих в зоопарке посмотреть в Харькове. Осликов например :lol:

Спасибо и вам за мнение. Пусть по недвижимости ноль целых ноль десятых, так хоть по культурному досугу что скажете.
juristkostya
 
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